Apple Watch : le nouveau mode éco d’énergie devrait aussi concerner la votre

Annoncé hier lors de la Keynote d’Apple, le nouveau mode économie d’énergie de watchOS 9 ne concernera pas uniquement les dernières Apple Watch Série 8. Si vous possédez une Série 4 ou un modèle plus récent, vous pourrez aussi en profiter.

Dévoilées ce 7 septembre, les nouvelles Apple Watch (Series 8, SE 2 et Watch Ultra) seront livrées avec WatchOS 9 et profiteront donc dès le départ du nouveau mode d’économie d’énergie présenté par Apple. Durant sa keynote, la firme a toutefois été claire : les Apple Watch Série 8 et l’Apple Watch Ultra ne seront pas les seules à profiter de cette nouvelle fonctionnalité, qui s’étendra des Séries 4 jusqu’aux modèles plus récents. C’est une bonne nouvelle, puisqu’une large partie du parc actuel d’Apple Watch sera donc éligible.

Cela dit, et comme le souligne The Verge, Apple n’a pas précisé si ce nouveau mode sera aussi efficace sur ses nouvelles Apple Watch que sur les modèles plus anciens. Il est très probable que certains modèles seront plus avantagés que d’autres. Apple a quoi qu’il en soit annoncé que ce « Low Power Mode » permettra à sa nouvelle Apple Watch Ultra (avantagée par une plus grosse batterie) de passer de 36 heures d’autonomie à 60 heures une fois activé.

Un mode économie d’énergie pas trop punitif

L’intérêt du « Low Power Mode » d’Apple est de faire le tri entre les fonctionnalités pratiques, mais superflues, et les fonctions réellement importantes de l’Apple Watch. Son activation n’est donc pas trop punitive, la montre reste utilisable. Dans le détail, ce mode a par exemple pour effet de désactiver l’affichage permanent, le démarrage automatique des séances d’entraînement, les notifications de santé cardiaque (entre autres), tout en maintenant activer des fonctions plus utiles comme le suivi des activités ou la détection des chutes.

Notons toutefois que la désactivation de l’affichage « Always on » n’aura aucun impact sur les Apple Watch Series 4 et SE, pour la simple et bonne raison que ces deux modèles ne profitent pas d’affichage permanent. Cette fonction n’a été introduite qu’à partir de l’Apple Watch Série 5, lancée en 2019.

Il n’est d’ailleurs pas certain que le « Low Power Mode » arrivera sur l’Apple Watch SE, car si cette dernière correspond bien à la compatibilité évoquée par Apple pour son nouveau mode d’économie d’énergie (attendu sur les « Apple Watch Série 4 et ultérieures »), aucune mention dudit mode n’est pour l’instant faite sur la page produit de l’Apple Watch SE. Contacté par The Verge à ce propos, Apple n’a pas encore donné de commentaire.

