L’Apple Watch Ultra est là : grosse autonomie et taillée pour les expéditions

Apple a dégainé une Watch Ultra axée sur le sport. En revanche, et on s’en doutait : le prix pique.

C’est l’une des petites stars de la keynote 2022 d’Apple : la Watch Ultra, qui intègre la catégorie des montres connectées premium compte tenu de son prix très élitiste. Les bruits de couloirs mentionnaient un tarif chatouillant les 1000 dollars : pour le coup, c’est un peu moins, 799 dollars en l’occurrence. Il n’empêche, les prix devraient monter en France eu égard des taxes inhérentes à notre pays.

Logiquement, les attentes sont grandes quant aux fonctionnalités proposées. Pour commencer, cette version Ultra se distingue comme il se doit de ses compères avec un design global plus imposant. Jamais un écran aussi grand n’avait été intégré à une Apple Watch, assure Apple. Il promet d’être deux fois plus lumineux — 2000 nits — que n’importe quel autre écran de Watch.

Un boîtier en titane de 49 mm

Un nouveau bouton orange s’invite par ailleurs sur le côté. Il servira à activer des contrôles rapides (démarrer des entraînements instantanément, par exemple). La Digital Crown est quant à elle crantée et plus grosse. Un second haut-parleur est aussi de la partie pour apporter un volume sonore plus important, tandis que trois microphones seront capables de mieux capter votre voix. Le boitier, lui, est en titane et mesure 49 mm. Soit du jamais vu sur une Apple Watch.

À qui s’adresse cette Apple Watch Ultra ? Aux sportifs pratiquant l’expédition et l’endurance. Le boîtier est notamment protégé par du verre saphir pour parer à toute situation. Que vous soyez dans le désert sous 55 degrés ou en haut d’une montagne à -20 degrés, cette tocante tiendra le choc.

Des bracelets adaptés aux activités sont aussi de la partie : le Trail Loop pour l’endurance (c’est le plus fin jamais conçu), l’Alpine Loop pour les explorateurs, ou encore l’Ocean Band pour les sports nautiques et la plongée (boucle en titane).

Apple a optimisé ses capacités de GPS ave une bi-fréquence, L1 et L5, combinées à des nouveaux algorithmes dédiées à votre géolocalisation. Ce modèle offre ainsi le GPS le plus précis jamais conçu pour une Apple Watch.

L’application Compass a aussi été améliorée : elle permet notamment de placer des repères pour, par exemple, retrouver votre tente si vous ne savez plus où vous l’aviez planté. Retracer votre chemin si vous êtes perdus et rebrousser chemin en empruntant le même trajet est aussi envisageable.

Une alarme capable de produire un son de 86 décibels peut aussi signaler votre présence à 180 mètres. De toute évidence, cette Apple Watch Ultra résiste aisément à l’eau grâce à ses certifications WR100 et EN 13 319. Avec, vous pouvez descendre à une profondeur de 40 mètres. Enfin, un mode sombre est aussi disponible.

Apple Watch Ultra : prix et disponibilité

Côté autonomie, Apple fait fort : il promet jusqu’à 36 heures en une seule charge. Mieux : un nouveau système d’optimisation attendu cet automne permettra de grimper à 60 heures.

L’Apple Watch Ultra est disponible au prix de 799 dollars à partir du 23 septembre. Vous pouvez d’ores et déjà la commander. À noter que l’Apple Series 8 a aussi fait l’objet d’une officialisation, tout comme la Watch SE 2.

