iPhone 14 et 14+ : Apple veut satelliter le monde des smartphones

Vous les attendiez, voilà les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, les nouveaux téléphones d'Apple.

On s’y attendait, les voici : l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ont été dévoilés par Apple ce 7 septembre 2022. Ils reprennent sans grande surprise les grandes lignes de l’iPhone 13 sans le révolutionner, laissant cette tâche aux iPhone 14 Pro.

La plus grande différence par rapport à l’année dernière est finalement la présence d’une version « Plus » à la place de la déclinaison « mini ».

Des iPhone 14 dans la continuité

Comme les rumeurs l’annonçaient, les deux versions de l’iPhone 14 ont donc désormais des diagonales d’écran de 6,1 pouces et 6,7 pouces. On retrouve une conception soignée, avec une résistance à l’eau et à la poussière, mais aussi la protection Ceramic Shield d’Apple.

Du côté du processeur, on reste sur une puce A15 Bionic avec un CPU de 6 cœurs et un GPU de 5 cœurs. C’est donc ici la version qui équipait les iPhone 13 Pro et non celle des iPhone 13 (qui n’avait que 4 cœurs sur son GPU). Apple se targue tout de même de proposer des performances plus rapides que toute la compétition, « quel que soit le prix ».

Quelques améliorations

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus apportent néanmoins quelques nouveautés. Apple annonce notamment que l’iPhone 14 est l’iPhone ayant la plus grosse autonomie, permettant de tenir toute la journée.

L’appareil photo a également été amélioré avec un capteur principal stabilisé de 12 Mégapixels ayant des photosites de 1,9 µm et un objectif ouvrant à f/1,5. Cela permet, selon Apple, de rendre le mode nuit deux fois plus rapide et d’améliorer de 49 % les performances en basse luminosité.

La stabilisation du capteur va spécialement se ressentir sur la vidéo, avec un mode stable permettant de filmer des scènes dynamiques même sans gimbal.

La caméra frontale est également servie d’un capteur de 142 Mégapixels avec un objectif ouvrant à f/1,9 et un autofocus hybride amélioré en basse lumière. De quoi assurer des performances 38 % supérieures à celles de l’année dernière en basse lumière.

Des évolutions réservées à l’Amérique

Le plus intéressant avec les iPhone 14 et 14+, nous n’en profiterons malheureusement pas. Tout d’abord, les smartphones sont vendus uniquement en version eSIM aux États-Unis, permettant de se passer du tiroir à carte SIM. Pour voir cela arriver en France, il va falloir améliorer le déploiement de cette technologie auprès des opérateurs.

Plus surprenant, les iPhone 14 sont équipés une connexion satellite pour les appels SOS. Habituellement, il est nécessaire de passer par des périphériques couteux et avec une grande antenne capable de viser un satellite. Apple a réussi à l’intégrer à son smartphone à l’aide d’une interface permettant de pointer facilement le bon endroit du ciel.

Les connexions par satellite étant plus lentes, l’iPhone pose d’abord quelques questions à l’utilisateur afin de bien cerner la situation et le mettre en contact avec le bon service d’urgence rapidement. Avec une vue dégagée sur le ciel, Apple promet donc un message en 15 secondes. Enfin, cette fonctionnalité permet à l’application Find my de localiser l’iPhone même dans des endroits reculés.

Cette connexion par satellite sera disponible aux États-Unis et au Canada en novembre.

Prix et date de sortie des iPhone 14

Les iPhone 14 et 14 Plus seront disponibles en précommande le 9 septembre pour une disponibilité le 16 septembre pour l’iPhone 14 et le 7 octobre pour l’iPhone 14 Plus.

Pour les prix, comptez plus de 1000 euros :

iPhone 14 128 Go : 1019 euros ;

iPhone 14 256 Go : 1149 euros ;

iPhone 14 512 Go : 1409 euros ;

iPhone 14 Plus 128 Go : 1169 euros ;

iPhone 14 Plus 256 Go : 1299 euros ;

iPhone 14 Plus 512 Go : 1559 euros.

