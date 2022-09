Apple AirPods Pro 2 : une meilleure qualité et plus d’autonomie

Apple vient de lever le voile sur ses nouveaux AirPods 2, ses écouteurs sans fil. Ils deviennent encore plus intelligents avec une meilleure qualité audio.

Apple dévoile à l’occasion de sa keynote les nouveaux AirPods Pro 2. Une mise à jour majeure des AirPods Pro de première génération.

Les AirPods Pro 2 intègrent toujours la réduction de bruit active (isolation active), mais elle a été largement améliorée. En effet, la marque à la pomme annonce une réduction de bruit deux fois plus performante. Le mode « transparence » permettant de continuer à écouter ce qui se passe à côté de soi en portant les écouteurs a aussi été mis à jour.

Ce mode est désormais adaptatif, permettant de filtrer les bruits dérangeants (comme un marteau-piqueur) mais en laissant passer les autres bruits (comme les discussions).

L’audio spatialisé est toujours de la partie, mais cette fois-ci personnalisée. En effet, il sera désormais possible d’utiliser la caméra de l’iPhone pour améliorer la spatialisation. L’isolation passive est également améliorée, avec davantage d’embouts : quatre au total (L, M, S et XS). Un mode permettant de booster les voix est également de la partie.

La partie matérielle a également été totalement revue, avec notamment l’intégration de la puce H2 qui permet d’améliorer la qualité du son et la bande-passant. Le haut-parleur est inédit, tout comme l’amplificateur. Le son devrait donc être meilleur que sur les AirPods Pro classiques. Avec SharePlay, la fréquence est dorénavant de 48 kHz.

L’autre grande nouveauté, c’est l’arrivée du touch control sur les côtés des écouteurs. Cela permet de glisser son doigt afin de réduire ou augmenter le volume du son. Les AirPods Pro de première génération n’offre pas cette capacité, et il est uniquement possible d’appuyer pour mettre en pause.

Apple AirPods Pro 2 : prix et disponibilité

L’autonomie a, elle aussi, été améliorée, avec 6h en continu et jusqu’à 30h grâce à la recharge du boitier. Au total, c’est 6h de plus qu’avec la génération précédente. Le boîtier évolue également en intégrant désormais un haut-parleur. Celui-ci permet d’émettre un son si vous êtes à sa recherche. Et la puce H2 permet également de vous aider à retrouver vos écouteurs en vous indiquant la distance et la direction.

Enfin, il est possible de recharger le boîtier des écouteurs directement avec le MagSafe des Apple Watch. Il est également possible d’attacher une petite lanière sur le boîtier pour transporter le boîtier de manière plus confortable.

Les Apple AirPods Pro 2 seront disponibles à la commande dès le 9 septembre pour 249 dollars avec des livraisons démarrant le 23 septembre.

A noter qu’une flopée de produits a été présentée durant la keynote : de l’Apple Watch SE 2 aux Apple Watch Series 8 et Watch Ultra en passant par les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

