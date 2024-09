Une nouvelle mise à jour pour les AirPods Pro 2 est disponible

Apple avait annoncé une mise à jour prochainement disponible pour ses écouteurs intra auriculaire AirPods 2 Pro qui est en cours de déploiement. Elle promet un nouveau mode d’interaction avec Siri, la possibilité de moduler le niveau de réduction de bruit et l’audio spatialisé.

Comme annoncé lors de la Keynote Apple le 9 septembre dernier, les AirPods Pro 2 profitent d’une mise à jour de son firmware. Celle-ci porte le numéro de version 7A305 qui fait suite à la version 7A302. Pour vérifier votre numéro de version, si vos AirPods ne sont pas connecté, il vous suffit dans l’application Réglages de l’iPhone puis dans la rubrique Général puis la section Informations. Dans la quatrième section, vous devriez voir le nom de vos AirPods. Entrez dans cette rubrique pour consulter le numéro de version de vos écouteurs. S’ils sont connectés, Dans les Réglages de l’iPhone, la rubrique qui les concerne est l’une des premières.

Cette mise à jour est disponible pour les modèles équipés d’un boîtier de charge Lightning ou USB-C.

Des fonctionnalités inédites pour une expérience utilisateur améliorée

Grâce à l’apprentissage automatique rendu possible par la puce H2, les AirPods Pro 2 peuvent désormais détecter les mouvements de tête de l’utilisateur. Concrètement, il est maintenant possible de répondre aux questions de Siri par un simple hochement de tête pour « oui » ou un léger secouement pour « non », sans avoir à prononcer un mot. Cela peut être particulièrement utile si on ne peut pas se saisir de son téléphone ainsi que dans les environnements où parler à voix haute pourrait être gênant ou inapproprié.

Notez qu’il est désormais possible de moduler l’intensité de la réduction de bruit avec les modes Adaptatif et Isolation de la voix. Dans ce dernier cas, l’idée est de proposer une voix plus claire lorsque vous êtes en conversation téléphonique, surtout lorsque vous êtes dans un environnement bruyant. Le mode Adaptatif module automatiquement le niveau selon les conditions. Avec iOS 18, les AirPods Pro 2 profitent désormais de l’audio spatial personnalisé pour les jeux mais uniquement avec les titres prévus à cet effet.

D’autres améliorations sont à prévoir prochainement notamment celle qui concerne le volet prometteur aide et protection auditive.