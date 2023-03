Test des B&W Pi5 S2 : des écouteurs sans fil au caractère bien trempé

Bowers & Wilkins est une marque britannique de renom dans le domaine de l’audio haut de gamme, connue pour ses enceintes acoustiques de qualité supérieure depuis plus de 50 ans. Le fabricant a également étendu son expertise aux casques et aux écouteurs sans fil, avec une gamme de produits de qualité. Le ticket d’entrée dans l’univers sonore de la marque est traditionnellement élevé. Si les écouteurs B&W Pi5 S2 ouvrent la gamme, il faudra tout de même débourser près de 300 € pour les acquérir. Un tarif très élevé au regard des caractéristiques techniques annoncées. En effet, si les très bons écouteurs B&W Pi7 S2 sont équipés de doubles transducteurs, les Pi5 S2 embarquent une solution acoustique à transducteur unique, on ne peut plus conventionnelle. Bref, le prix demandé place la barre très haut.

Modèle Bowers & Wilkins Pi5 S2 Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 24 heures Type de connecteur USB Type-C Version du Bluetooth 5.0 Poids 12 grammes Prix 299 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par B&W.

Bowers & Wilkins Pi5 S2 Design

Les écouteurs B&W Pi5 S2 ressemblent comme deux gouttes d’eau aux Pi7 S2, coloris mis à part. Il s’agit d’écouteurs sans tige, de type intra-auriculaire, avec une zone tactile circulaire en aluminium brossé. Chaque écouteur dispose d’une paire de microphones, dissimulés derrière de fines grilles. Les embouts en silicone intègrent un petit bouchon de mousse acoustique, destiné à atténuer les réflexions parasites du son.

Chaque coque est formée de façon à s’arrimer au pavillon de l’oreille, moyennant une petite rotation arrière au moment de l’insertion dans le canal auditif. La qualité de fabrication est très bonne et les matériaux employés confèrent au Pi5 S2 un touché premium.

Le boîtier est un modèle horizontal avec circuit de charge par induction intégré (chargeur non fourni). Il est équipé d’une LED témoin horizontale en façade qui indique son état de charge et d’un bouton à l’intérieur pour lancer l’appairage Bluetooth des écouteurs. Un câble USB-C est livré pour la recharge du boîtier.

Bowers & Wilkins Pi5 S2 Usage et application

Le confort de port est irréprochable. Les écouteurs s’insèrent facilement dans l’oreille et s’y maintiennent en toutes circonstances. Même après plusieurs heures d’écoute, la fatigue mécanique est insignifiante. Petit bémol, les B&W Pi5 S2 sont sensibles aux impacts dans le sol de leur utilisateur, particulièrement pendant un footing.

On pâtit dans ce cas de bruits infra-graves, plus ou moins gênants selon qu’on écoute à faible ou fort volume. Hormis cet aspect, la pratique sportive est parfaitement envisageable, d’autant que les écouteurs sont certifiés IP54 et résistent donc à la transpiration et à la pluie. Leur sensibilité au vent est négligeable et l’on peut donc écouter de la musique en se promenant les jours venteux. La détection de port est un atout et les écouteurs mettent automatiquement la lecture en pause.

Pas de réglage du volume sur les écouteurs

Les zones tactiles sont réactives et d’une sensibilité maîtrisée. Elles répondent ainsi convenablement aux commandes de l’utilisateur. Malheureusement, il manque des fonctions importantes. Certes, il est possible de gérer la lecture (pause, piste suivante/précédente), les appels téléphoniques, d’activer l’ANC ou d’invoquer l’assistant vocal du smartphone, mais l’ajustement du volume n’est pas possible. Idem pour l’activation du mode transparence, uniquement accessible dans l’app.

Une app qui manque de maturité

L’app Bowers & Wilkins Music dispose de fonctions très limitées. Aucun égaliseur n’est intégré et la reprogrammation des zones tactiles est impossible.

L’interface principale de l’app B&W On peut ajouter son service de musique pour bénéficier de raccourcis dans l’app B&W. Vos titres préférés y sont alors proposés.

L’app propose d’y ajouter directement son service de musique en ligne, sans bénéfice particulier, sinon de disposer de raccourcis vers certaines playlists ou radios. Au final, cette app ne sert utilement qu’à la mise à jour du firmware des écouteurs ainsi qu’à la gestion de l’ANC et du mode transparence.

Bluetooth multipoint

Les écouteurs B&W Pi5 S2 offrent un appairage Bluetooth facile avec les smartphones Android, grâce au protocole Google Fast Pair qui permet une détection automatique des écouteurs par le smartphone le plus proche. La connexion est multipoint, permettant de passer facilement d’une source à une autre sans avoir besoin de se déconnecter. La liaison radio est robuste, sans coupure jusqu’à 10 mètres, même à travers des cloisons minces.

Trois codecs sont proposés pour la transmission audio, le SBC, l’AAC et l’aptX.

Bowers & Wilkins Pi5 S2 Réduction de bruit active

Les écouteurs B&W Pi5 S2 sont équipés d’un système de réduction de bruit active, dont les performances sont correctes, mais restent très en deçà des références de la catégorie, notamment les Apple AirPods Pro 2 et Bose QuietComfort Earbuds II. L’intensité de la réduction de bruit est moyenne et s’applique presque essentiellement aux sons graves. Les performances sont bien trop faiblardes pour espérer de la sérénité au bord d’un boulevard ou dans les transports en commun.

Le mode transparent n’est pas non plus convaincant et porte bien mal son nom. Bien qu’il existe deux modes d’intensité, aucun n’est assez puissant et il faut tendre l’oreille pour tenir une conversation.

Bowers & Wilkins Pi5 S2 Audio

J’ai écouté les B&W Pi5 S2 avec différents iPhone et smartphones Android, depuis Apple Music et Tidal.

Bowers & Wilkins a opté pour une solution acoustique conventionnelle avec un seul transducteur par écouteur, différente de celle plus sophistiquée utilisée dans les Pi7 S2. Ces derniers sont en effet équipés de doubles transducteurs pour reproduire plus efficacement les fréquences aiguës. Ici, le transducteur de 9,2 mm reproduit l’intégralité du spectre audio et s’avère nécessairement moins précis. Mais surtout, sa restitution est loin d’être linéaire, avec une signature sonore en V très marquée.

Signature sonore des B&W Pi5 S2

La balance tonale est ainsi très physiologique et met l’accent sur les fréquences que nous entendons naturellement peu. Autrement dit, le registre grave est opulent, le médium en net retrait et l’aigu presque brillant. Si vous recherchez un son neutre, passez votre chemin, B&W a pris le parti d’une d’une signature en V particulièrement colorée. Ce n’est pas nécessairement un mal, car on peut écouter à très fort volume sans être agressé par les fréquences moyennes — auxquelles notre oreille est excessivement sensible.

De plus, cette balance tonale donne un aspect flatteur aux prises de son les plus brutes. Pour ainsi dire, les B&W Pi7 S2 mettent du miel dans tout ce qu’on écoute et facilitent l’écoute de titres délicats. Prenez I Try de Macy Gray ou Rehab d’Amy Winehouse, titres à la dynamique excessivement compressée, qui mêlent sections rythmiques brutes et voix au bord de la saturation : tout cela passe crème. Même des morceaux franchement durs (Heavy Cross de Gossip, Killing in the name de Rage Against The Machine) sont joués avec une agressivité très contrôlée.

Mais, à faible niveau, le retrait des fréquences moyennes enveloppe les voix d’une brillance artificielle, qui souffrent également d’un manque de carnation.

Toutefois, le message sonore est toujours cohérent (pas de rugosités, ni de sifflantes) et pas caricatural.

Grave : très opulent et puissant tout particulièrement dans sa partie haute.

Médium : doux, très en retrait, il manque de définition à faible volume

Aigu : résolution moyenne et pointe de brillance parfois envahissante

Comportement dynamique et scène sonore

Sans atteindre l’excellent régime transitoire des Pi7 S2, les écouteurs B&W Pi5 S2 font preuve d’un caractère très dynamique. Les impacts sont généreux et à mesure qu’on pousse le volume, les plans sonores ne se tassent pas. La scène est large et relativement profonde, eut égard au registre médium en retrait, mais, là encore, en retrait des Pi7 S2. Pour faire simple, il y a du punch et toujours de l’aération. C’est clairement le point fort de cette série S2.

Bowers & Wilkins Pi5 S2 Micro

Les écouteurs B&W Pi5 S2 ne constituent pas une solution performante pour les appels vocaux, car les bruits environnants ne sont pas filtrés. De fait, cela peut créer un inconvénient pour l’interlocuteur qui entend tout ce qui se passe autour de l’utilisateur. Bien que cela ne soit pas gênant dans un environnement calme, cela peut devenir problématique dans des environnements bruyants tels que la rue ou les transports en commun. C’est dommage, car la qualité de la voix de l’interlocuteur est excellente.

Bowers & Wilkins Pi5 S2 Autonomie

Au cours de ce test, les B&W Pi5 S2 ont tenu 4h20 à 50 % du volume, ANC active. Cette autonomie est assez moyenne, mais combinée au boîtier de charge capable de ressusciter deux fois la batterie des écouteurs, la plupart des usages devraient être couverts.

Qui plus est, la charge rapide s’enclenche lorsque les écouteurs sont à plat et restitue 2 heures d’autonomie après 15 minutes dans le boîtier.

Bowers & Wilkins Pi5 S2 Prix et date de sortie

Les écouteurs Bowers & Wilkins Pi5 S2 sont proposés en coloris Storm Grey, Cloud Grey et Spring Lilac au prix de 299 € TTC. C’est 100 € de moins que les B&W Pi7 S2, mais acoustiquement nettement moins bon. À ce tarif, les B&W Pi5 S2 entrent en concurrence avec les Audio-Technica ATH-TWX9 (329 €), un peu moins dynamiques, mais plus conventionnels dans leur signature et capables de distiller plus de détails. Enfin, si l’on consent à dépenser 300 € pour se faire du bien aux oreilles, on pourra envisager les excellents Apple AirPods Pro 2 (279 €).



