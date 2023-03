Test Audio-Technica ATH-TWX9 : optimisés pour le son 360 Reality Audio

Audio-Technica se lance sur le créneau des écouteurs True Wireless premium avec les ATH-TWX9. Le fabricant japonais, en éminent spécialiste des microphones, cellules phono et casques audio, y semble naturellement légitime. Au programme : un transducteur inédit, la technologie Qualcomm Snapdragon Sound pour gérer compression Bluetooth, amplification ou réduction de bruit active, et même le support du son immersif 360 Reality Audio.

Il y a quelques mois, Audio-Technica faisait une incursion remarquée dans l’audio sans fil, avec l’excellent Audio-Technica ATH-M50xBT2, déclinaison Bluetooth d’un fameux casque utilisé par le gratin des musiciens, mais également avec ses écouteurs ATH-CKS50TW à l’autonomie gargantuesque. C’est donc avec des attentes élevée que j’aborde le test des écouteurs Audio-Technica ATH-TWX9, qui semblent taillés pour produire un son de haute qualité et disposer d’une ANC performante et de microphones efficaces pour passer des appels téléphoniques en toute quiétude.

Audio-Technica ATH-TWX9 Fiche technique

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Audio-Technica.

Audio-Technica ATH-TWX9 Design

Les écouteurs Audio-Technica ATH-TWX9 reprennent les codes esthétiques de la marque japonaise, en l’occurrence un mélange de formes circulaires et rectilignes. Le positionnement haut de gamme est évident : multiplicité des matériaux, assortiment de tons mats et brillants, inserts de microphones colorés, zones tactiles avec éclairage LED des lignes du logo Audio-Technica… la qualité de fabrication est tout bonnement excellente.

Les écouteurs ATH-TW9X disposent d’un double système de contrôle, partagé entre une zone tactile circulaire et un bouton logé sur leur tige. Chaque écouteur dispose d’un capteur de port et de multiples microphones installés dans ses coque et tiges.

Le confort de port est très bon, les écouteurs exerçant une pression mesurée dans le pavillon de l’oreille. Ils tiennent ainsi en place lorsqu’on court et résistent par ailleurs à la transpiration et à la pluie (certification IPX4). Pas moins de 12 paires d’embouts de différents gabarits, tous en silicone plus ou moins rigide, sont fournis par Audio-Technica.

Un boîtier de rangement avec système de nettoyage automatique

Le boîtier de rangement se distingue par des formes aux antipodes des standards habituels. Il s’agit d’un modèle horizontal à ouverture par le dessus, pratique à manœuvrer. Sa robe bi-matière mêle silicone antidérapant et PVC sur les flancs, dans une livrée anthracite matinée d’une légère touche de rouge.

Outre ce design atypique, Audio-Technica a installé deux LED à rayons UV dans son boîtier, pour stériliser les embouts pendant la recharge des écouteurs. Les 5 LED en façade, qui indiquent le niveau de charge, s’illuminent aussi pendant la phase d’entretien, qui dure quelques dizaines de secondes. Enfin, le boîtier est compatible avec la charge sans fil Qi (chargeur non fourni) et dispose d’un port USB-C pour recharger sa batterie.

Audio-Technica ATH-TWX9 Usage et application

Zones tactiles et boutons se partagent les différentes fonctions des écouteurs. Le capteur tactile gauche est programmé pour la gestion de la réduction de bruit active (activation des différents modes, calibration), tandis que celui de droite permet d’invoquer l’assistant vocal du smartphone.

L’app propose de très nombreux réglages Les commandes des boutons peuvent être modifiées. Tout comme celles des zones tactiles.

Par défaut, le bouton de la tige gauche permet d’ajuster le volume d’écoute ou de passer en mode ambiant pour entendre ce qui se passe autour de soi ou dialoguer. Le bouton de la tige droite gère la lecture et la prise d’appels téléphoniques, moyennant d’une à trois pressions successives. Ces réglages peuvent être modifiés dans l’app A-T Connect. La gestion des zones tactiles est intéressante, puisqu’il est permis d’en ajuster la sensibilité et même de les désactiver totalement.

L’app A-T Connect dispose d’une myriade de réglages bienvenus, comme l’ajustement de l’échelle de volume sur 16, 32 ou 64 incréments, pour régler finement l’intensité sonore, une balance stéréo (pratique si la sensibilité d’un écouteur varie dans le temps), un mode faible latence Bluetooth qui réduit le décalage audio-vidéo dans les jeux vidéo, ou encore un égaliseur à 5 bandes.

Bluetooth multipoint et Snapdragon Sound

La liaison radio est pilotée par un contrôleur Bluetooth 5.2, compatible avec la connexion multipoint, pour écouter les ATH-TWX9 simultanément depuis deux sources (smartphone, ordinateur, téléviseur…). Le procotole Google Fast Pair est également supporté et les écouteurs se signalent au smartphone Android le plus proche (à la première utilisation). Avec différents iPhone, smartphones Android et ordinateurs portables, les écouteurs n’ont montré aucun signe de faiblesse et la connexion a tenu bon jusqu’à 10 mètres et au travers de cloisons minces.

Les codecs audio Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX Adaptative sont supportés, au même titre que la technologie Snapdragon Sound de Qualcomm. Pour profiter des avantages du Snapdragon Sound (transmission lossless, audio 96 kHz), il faudra utiliser un smartphone lui même certifié Snapdragon Sound.

Audio-Technica ATH-TWX9 Réduction de bruit active

Le système d’ANC est très efficace et réduit de manière très significative les sons graves et, dans une moindre mesure, certains sons du registre médium. En transports ou dans la rue, les écouteurs ATH-TWX9 isolent efficacement l’auditeur et lui apportent un très bon confort d’utilisation. Si les performances des Bose QC Earbuds II ne sont pas égalées, les résultats sont très satisfaisants. Six modes d’ANC sont proposés, selon le type d’environnement : avion, train, marche en ville, bureau, maison et personnalisé. Pour ce dernier mode, les écouteurs réalisent une mesure en temps réel des bruits environnants. Passée la curiosité des premiers instants, on utilise volontiers le mode avion qui réduit le plus efficacement les bruits environnants.

Le mode transparence, qui permet d’écouter ce qui se passe autour de soi sans ôter les écouteurs, fonctionne convenablement, sans égaler toutefois le naturel incroyable des Apple AirPods Pro 2.

Audio-Technica ATH-TWX9 Audio

Les écouteurs Audio-Technica ATH-TWX9 sont équipés de transducteurs dynamiques de 5,4 mm, associés à une amplification signée Qualcomm. Ces transducteurs circulaires disposent d’une membrane à triple couche, pour en optimiser l’amortissement et limiter les vibrations parasites qui rendent le son dur à fort volume.

Autre particularité, ils possèdent une bobine en circonférence (et non centrée), pour répartir la contrainte mécanique et permet au transducteur de passer plus rapidement d’un son à un autre.

Une expérience 360 Audio peu convaincante

Les Audio-Technica ATH-TWX9 sont officiellement optimisés pour le son immersif Sony 360 Reality Audio. En pratique, l’app A-T Connect transmet simplement aux apps compatibles — Tidal et Amazon Music — un profil d’égalisation lié à la forme des oreilles de l’auditeur. Une optimisation capillotractée, sinon tirée par les oreilles, tant on ne voit pas bien en quoi leur forme peut impacter le son transmis par des écouteurs insérés dans le canal auditif. Au-delà, une photo ne permet pas de déterminer la taille réelle du pavillon, ni sa profondeur… Mais passons. Des deux services de musique en ligne proposant des titres en 360 Reality Audio — rappelons que Deezer ne propose plus cette fonctionnalité — seul Tidal est pris en charge pour cette « optimisation », Amazon Music n’étant pas proposé.

À l’écoute, les différences avant/après sont minimes et portent essentiellement sur les hautes fréquences davantage mises en avant. La spatialisation est artificielle et la balance tonale excessivement claire. Chandelier de Sia, par exemple, voit toute sa section rythmique reléguée en arrière plan, les basses fréquences presque éradiquées et les choeurs trop proches. Sur Billie Jean de Michael Jackson, la caisse claire pendant l’intro est pincée et perd la puissance d’impact qu’on lui connaît, tout en étant reléguée trop loin devant. Autre aspect pénible, les fréquences du registre médium sont entachées de chuintements, ce qui n’est pas le cas en stéréo. C’est bien simple, tous des titres écoutés en 360 Audio sonnent beaucoup moins bien qu’en stéréo.

L’optimisation pour le son 360 Audio passe par la photographie de vos oreilles. Cinq clichés sont pris successivement. Au terme du shooting, les photos sont traitées sur les serveurs d’Audio-Technica.

Tout cela n’est pas la faute d’Audio-Technica, mais de la norme Bluetooth qui ne supporte pas le codec Mpeg-H utilisé pour les fichiers 360 RA. De fait le fichier audio passe à la moulinette d’un autre codec (SBC, AAC, aptX…) pour la transmission Bluetooth, sans possibilité de transmettre aux écouteurs les métadonnées spatiales additionnelles. Pour contourner cet écueil, Tidal ou Amazon Music créent à la volée une version binauralisée de la piste 360 RA, avec un volume réduit. Pour profiter convenablement de la technologie 360 Reality Audio, mieux vaut utiliser une barre de son compatible, la transmission Wi-Fi permettant de préserver les métadonnées spatiales.

Signature sonore

Pour ce test, les Audio-Technica ATH-TWX9 ont été associés à un iPhone 13 Pro Max et un Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Les écouteurs ATH-TWX9 produisent un son puissant et équilibré, quel que soit le volume d’écoute. Il y a du grave en quantité, avec une bonne capacité d’impact jusque dans l’infra-grave, ce qui est surprenant pour de si petits transducteurs. Le médium est très présent, fourmille de détails et pâtit d’une proéminence aux environs de 2 kHz, ce qui confère au son une forte proximité. Du fait de l’exposition du médium, l’aigu apparaît comme peu brillant et limité en résolution. Bon point, aucune dureté n’est à déplorer.

Marge dynamique et scène sonore

Compte-tenu du positionnement tarifaire des ATH-TWX9, leur comportement dynamique est une petite déception. Certes, le son est puissant et généreux, mais les petits écarts dynamiques qui font toute la magie de la musique manquent de précision. En découle un tassement des plans sonores, particulièrement perceptible sur les morceaux fortement compressés.

En outre, la scène est étriquée en profondeur. Par exemple, il manque à Let It Happen de Tame Impala, un peu de l’ambiance aérienne qui fait le charme du titre dans sa dernière partie. Sur Sunday Bloody Sunday de U2, c’est encore plus manifeste. Mais la stéréo est toutefois très large et le son entraînant.

Audio-Technica ATH-TWX9 Micro

Le partenariat avec Qualcomm se traduit aussi par l’intégration de la technologie de filtrage spatial Qualcomm cVc, pour les appels téléphoniques. Et cela fonctionne plutôt bien sur les bruits peu complexes (impacts sourds, vent). En revanche, les bruits aigus avec de fortes variations (mixeur, robinet ouvert…) sont plus difficilement atténués et d’importants artéfacts demeurent. Quoiqu’il en soit, on entend bien son interlocuteur.

Audio-Technica ATH-TWX9 Autonomie

J’ai mesuré 5h20 d’autonomie à 50 % du volume (iPhone/Apple Music), ANC en mode Maison. C’est un peu moins que le maximum annoncé, mais amplement suffisant, d’autant que le boîtier peut recharger totalement au moins deux fois les écouteurs.

Audio-Technica ATH-TWX9 Prix et date de sortie

Les écouteurs Audio-Technica ATH-TWX9 sont proposés au prix de 319 € TTC.

En raison de la prise en charge de la technologie 360 Audio, ils entrent en concurrence directe avec les Apple AirPods Pro 2 compatibles eux avec le Dolby Atmos. Les écouteurs d’Apple sont clairement supérieurs en termes de spatialisation et de capacités dynamiques, tout en étant proposés à un prix inférieur. Les B&W Pi7 S2, certes plus onéreux, sont à considérer pour leur meilleure dynamique et leur raffinement dans le haut du spectre. Les Audio-Technica ATH-TWX9 sont en revanche supérieurs aux B&O BeoPlay EX.



