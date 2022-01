Fast Pair, audio 3D, multipoint… Google veut rendre votre casque et vos écouteurs plus intelligents

À l'occasion du CES de Las Vegas, Google a annoncé de nombreuses nouveautés à venir pour la gestion des casques et écouteurs sur Android, avec la connexion Fast Pair sur les PC et téléviseurs, l'audio 3D et le changement de source automatique.

Comme de nombreuses marques, Google a décliné l’édition 2022 du CES de Las Vegas. Absent du grand salon américain, la firme a cependant profité de l’événement pour dévoiler certaines nouveautés à venir dans les prochains mois. Outre des annonces pour l’automobile, la maison connectée ou les ordinateurs, Google a également mis l’accent sur les fonctions liées à l’écoute de musique au casque ou aux écouteurs.

Depuis plus d’un an, Google met en effet en avant son propre protocole d’appairage pour les casques et écouteurs Bluetooth. Avec Google Fast Pair, les utilisateurs se voient invités à connecter un casque lorsqu’il est allumé à proximité de leur smartphone. Outre l’interface plus simple, cette fonction a également pour intérêt de relier l’appareil au compte Google de l’utilisateur. Dès lors, il devient plus facile de connecter le même casque à un autre appareil Android, comme une tablette, puisqu’il est déjà enregistré.

Une connexion plus simple aux Chromebook et téléviseurs sous Android TV ou Google TV

Ce mercredi, Google a décidé d’aller encore plus loin avec Fast Pair. La firme a en effet annoncé dans un billet de blog l’arrivée de Fast Pair sur les ordinateurs Chromebook. Dès lors, les utilisateurs pourront également connecter facilement un casque ou des écouteurs compatibles avec leur ordinateur portable sous Chrome OS. « D’ici quelques semaines, lorsque vous allumerez votre casque compatible Fast Pair, votre Chromebook va automatiquement le détecter et l’appairer en un simple clic, vous permettant de vous concentrer lorsque vous étudiez ou travaillez où que vous soyez », précise Google.

La firme de s’arrête pas là et va également étendre Fast Pair aux téléviseurs sous Android TV et Google TV. Là encore, l’idée est de permettre aux utilisateurs de connecter rapidement un casque ou des écouteurs à un téléviseur sans avoir à naviguer dans l’interface, souvent chargée, du constructeur. « Dans les prochains mois, vous pourrez configurer votre casque lorsque vous aurez besoin de regarder votre téléviseur au calme avec un appareil Google TV ou Android TV à la maison », indique la firme. Google compte également étendre cette compatibilité de Fast Pair à d’autres éléments dans la maison connectée s’ils sont compatibles avec le protocole Matter.

Des casques qui basculeront automatiquement de votre smartphone à votre tablette

Avec de plus en plus de produits compatibles avec Google Fast Pair, non seulement au niveau des casques et écouteurs, mais également des smartphones, PC et téléviseurs, il pourrait être compliqué de s’y retrouver pour savoir à quel appareil un casque est connecté. Mais là aussi, Google compte prendre les choses en main. La firme a annoncé l’arrivée de deux fonctionnalités qui semblent largement inspirées de ce que propose Apple avec ses AirPods :

Pour amplifier vos expériences visuelles et auditives, vos appareils devraient savoir instinctivement lequel d’entre eux vous utilisez à n’importe quel moment. Nous avons développé une technologie pour les casques Bluetooth qui leur permet de basculer automatiquement l’audio vers l’appareil que vous écoutez. Donc si vous portez un casque pour regarder un film sur votre tablette Android et que vous recevez un appel, le film va se mettre en pause et le casque va automatiquement basculer vers votre smartphone Android puis reviendra vers le film lorsque vous aurez terminé.

Concrètement, il s’agit pour Google de vous permettre de connecter facilement un casque ou des écouteurs Bluetooth à plusieurs sources en même temps, le fameux Bluetooth multipoint, sans que ce soit le cas techniquement.

À la manière des écouteurs AirPods, reliés à un compte Apple, les différents appareils connectés à un compte Google vont pouvoir communiquer entre eux pour savoir lequel a le plus urgemment besoin de diffuser le son vers les écouteurs. Pour l’heure, Google n’a cependant annoncé qu’une compatibilité avec Android et Chrome OS. Rien n’a encore été annoncé pour les utilisateurs de PC sous Windows.

L’arrivée de l’audio spatial sur Android

Autre inspiration venue tout droit d’Apple, l’arrivée de l’audio spatial sur les casques et écouteurs. S’il était déjà possible de profiter de l’audio 3D via Dolby Atmos ou Sony 360 Reality Audio, Google compte aller encore plus loin en proposant une fonction de spatialisation audio basée sur les mouvements de tête. « L’audio spatial sur votre casque vous donnera l’impression que vous êtes sur place en adaptant le son en fonction des mouvements de votre tête, en positionnant l’audio dans l’espace autour de vous », indique Google. Pour l’heure, la firme ne donne pas davantage d’information quant à l’aspect technique de cette fonctionnalité.

Comme l’arrivée de la connexion simultanée à plusieurs appareils, l’audio spatial arrivera « dans les prochains mois », mais uniquement sur les « casques compatibles ». On ignore encore quels seront les modèles qui proposeront cette fonctionnalité.

