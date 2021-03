Fast Pair : la connexion de vos écouteurs sans fil à un smartphone Android se simplifie encore

Google a mis à jour son système Fast Pair pour proposer une interface encore plus visible pour certains casques, écouteurs et même des montres connectées.

En 2016 avec ses premiers AirPods, Apple lançait une petite révolution. Non seulement le constructeur popularisait ainsi les écouteurs complètement sans fil, mais il a également innové dans la manière de connecter un appareil Bluetooth à un smartphone.

En lieu et place de la procédure classique visant à lancer l’appairage des écouteurs, se rendre dans le menu Bluetooth du smartphone, puis rechercher et connecter les accessoires, Apple simplifiait tout ça. Il suffisait alors d’ouvrir le boîtier pour qu’une petite fenêtre pop-up avec une image des écouteurs s’affiche à l’écran du smartphone et demande si on souhaite s’y connecter.

L’approche était tellement simple et intuitive que Google a finalement décidé de l’adopter. L’éditeur d’Android a ainsi lancé en 2018 son système Fast Pair et l’a rendu disponible pour les constructeurs de casques, d’écouteurs ou d’enceintes Bluetooth. Le système reprenait alors le même principe que l’appairage intuitif d’Apple, avec une notification s’affichant en haut de l’écran, le texte sur la gauche et l’icône de l’appareil souhaitant se connecter à droite.

Google Fast Pair désormais compatible avec les montres Fitbit

Néanmoins, comme l’a découvert le site 9to5Google mardi, Google souhaite désormais accélérer sur ce système de connexion. Non content de proposer une connexion rapide à des périphériques audio, Fast Pair va être compatible avec certaines montres connectées. C’est le cas de celles de Fitbit comme la Fitbit Sense. Une approche somme toute logique, puisque la marque de montres et bracelets connectés a été rachetée récemment par Google.

Outre l’arrivée des montres connectées, Fast Pair évolue aussi en termes de design et se rapproche par la même occasion du système développé par Apple. La fenêtre pop-up s’affiche à présent en bien plus grand, sur la partie inférieure de l’écran, laissant une large place à l’illustration des écouteurs, du casque ou de la montre. De quoi permettre aux utilisateurs de ne pas rater l’invitation à se connecter ou de la confondre avec une notification indésirable. Cette nouvelle interface était déjà proposée sur les Pixel Buds, mais n’était pas encore généralisée aux écouteurs de constructeurs tiers.

Le déploiement de cette nouvelle interface Fast Pair se fait peu à peu pour plusieurs appareils. Selon 9to5Google, elle est déjà en place pour les écouteurs Buds et Buds Z de OnePlus, mais également pour le casque Bose QuietComfort 35 II ou pour la montre Fitbit Sense.