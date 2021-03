Apple domine largement le marché avec ses Watch et ses AirPods, devant Xiaomi et Samsung

Vous voyez passer beaucoup d'AirPods et de Watch dans la rue ? Les derniers chiffres du cabinet IDC montrent à quel point Apple domine ces marchés.

Sur le marché des wearables, le cabinet IDC mélange un peu tout : les montres connectées, les bracelets mais aussi les écouteurs et casques audio. C’est un marché qui a connu une croissance de 28,4 % en 2020, avec 444,7 millions d’unités vendues.

Même s’il ne s’est jamais vendu autant de montres et d’écouteurs connectés, nous avons tout de même noté que le marché des bracelets connectés a diminué de 17,8 % au cours du trimestre et ne représentait que 11,5 % de tous les wearables vendus. Les appareils hearables, qui comprend les écouteurs et casques audio, constituent la plus grande catégorie d’appareils wearables avec 64,2 %, suivis par les montres avec 24,1 %.

Dans tous les cas, les voyants sont au vert pour Apple. Avec ses Watch et AirPods, la marque américaine domine avec une imposante part de marché.

36,2 % de parts de marché pour Apple fin 2020

Du côté des montres connectées, l’étude de IDC explique que les livraisons d’Apple Watch ont augmenté de 45 % d’une année sur l’autre, grâce à une large gamme : Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE.

En ce qui concerne la catégorie « hearables », qui comprend les AirPods, les AirPods Pro et les AirPods Max, IDC affirme que les ventes ont augmenté de 22 % d’une année sur l’autre.

Au total, les analystes d’IDC estiment qu’Apple a vendu 55,6 millions de produits wearables au quatrième trimestre 2020, contre 43,7 millions au quatrième trimestre 2019. Cela représente une croissance totale de 27 % et donne à Apple 36,2 % du marché total des wearables. Les deux concurrents d’Apple sont Xiaomi et Samsung, qui ont vendu respectivement 13,5 millions et 13 millions d’unités au cours du trimestre. Huawei prend la troisième place devant Samsung si on regarde l’année 2020 complète.

On remarquera également que Fitbit s’écroule, alors que l’entreprise a été rachetée par Google.

D’après un des analystes spécialisés Apple, Ming-Chi Kuo, Apple aurait vendu environ 90 millions d’AirPods en 2020, il s’attend à ce que ce chiffre tombe à environ 78 millions pour 2021. L’impact des AirPods Max sur ce marché devrait être, l’analyste prévoit seulement 1 million d’unités vendues sur l’ensemble de l’année 2021.