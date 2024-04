Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6, Galaxy Watch 7 : Samsung ne contient pas une fuite, la date de son Unpacked est connue

SamMobile croit savoir où et quand se déroulera la conférence d'été de Samsung. L'évènement devrait accueillir la présentation des Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 et de la Galaxy Watch 7.

Samsung tiendra sa prochaine conférence le 10 juillet 2024. Cela se passera à Paris, en amont des Jeux Olympiques 2024, si l’on en croit les informations de SamMobile qui les révèle en exclusivité.

Le lieu était déjà connu des rumeurs, il ne manquait plus que la date de ce Galaxy Unpacked. Partenaire des JO de Paris, le constructeur coréen a naturellement choisi la ville lumière pour dévoiler ses nouveautés estivales.

10 juillet, on sera deux semaines avant l’ouverture des festivités en région parisienne. C’est le créneau que l’on imaginait le plus probable. En présentant ses nouveaux smartphones, montres et gadgets quelques semaines avant, Samsung va pouvoir profiter de sa position de partenaire officiel pour les mettre en avant dans un matraquage publicitaire en règle.

Quels seront les produits présentés ?

Concernant les annonces, on est encore sur du conditionnel. Néanmoins, si l’on suit le calendrier de ces dernières années, il est fort probable que l’on puisse découvrir ce 10 juillet les nouveaux smartphones pliants de Samsung, à savoir les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. On en connaît quelques caractéristiques, mais le nombre de déclinaisons demeure en suspend. Il se murmure qu’il pourrait y avoir deux Z Flip 6, l’un plus abordable que l’autre. Côté Fold, il y aurait un Z Fold 6 Ultra totalement débridé, mais il ne serait pas destiné au marché français.

Autre évènement majeur attendu, l’officialisation de la Galaxy Watch 7. Cette nouvelle montre connectée se détacherait de la masse par ses capacités d’intelligence artificielle, ce qui en ferait un très bon compagnon pour les Galaxy S24 ou les pliables de 2024 qui devraient logiquement aussi adopter Galaxy AI.

Enfin, c’est une nouveauté du MWC 2024 qui pourrait être lancée ce 10 juillet. On parle de la Galaxy Ring, la bague connectée de Samsung. Plus compacte qu’une montre et orientée santé, cette nouvelle tendance pourrait bien prendre de l’ampleur avec l’arrivée de Samsung sur le marché.

Comment suivre la conférence de Samsung ?

Samsung diffusera sa conférence via son site web, mais aussi sur sa chaîne YouTube. De notre côté, nous vous ferons vivre l’évènement en direct sur notre chaîne Twitch FrandroidLive pour discuter, détailler et décortiquer les annonces de ce Galaxy Unpacked.