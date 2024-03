Samsung Galaxy Z Flip 6 : prix, date, caractéristiques… Tout ce qu’on sait sur le smartphone pliant à clapet

À côté du Galaxy Z Fold 6, c'est le Z Flip 6 qui devrait sortir cet été. Et il ne devrait pas s'agir d'une mise à jour mineure. Batterie, écran, design, protection, chauffe, Samsung aurait revu en profondeur son smartphone à clapet pour offrir une expérience encore plus aboutie.

Cet été verra poindre la nouvelle génération de smartphones pliables chez Samsung. Outre le Galaxy Fold 6, c’est son petit frère, le Galaxy Z Flip 6 qui sera à l’honneur. Avec lui, on espère voir s’envoler les deux grosses lacunes de son prédécesseur : mauvaise autonomie et absence de téléobjectif.

Si les Z Fold voulaient un jour concurrencer les tablettes, les Z Flip se sont toujours faits petits. Raviver la mode des clamshell et réduire le taux d’occupation des poches de jeans, voilà tout l’intérêt de ce modèle qui en arrive déjà à sa sixième génération. Le pliable, c’est une histoire qui dure chez Samsung.

À quelques mois de sa présentation officielle, le Galaxy Z Flip 6 se fait de moins en moins discret. Les rumeurs vont bon train et de nombreuses données techniques sont déjà disponibles grâce à quelques leaks qui circulent. Et surtout, si le Galaxy Z Fold 6 ne semble pas très différent du Z Fold 5, c’est parce que le gap générationnel serait à attendre du côté Z Flip.

L’occasion de faire le point sur tout ce que l’on sait de cette nouvelle mouture, nos attentes et nos doutes.

Une sortie avancée et des prix qui s’envolent ?

Samsung garde bien le secret sur les tarifs du Galaxy Z Flip 6. En l’état, on ne peut que faire des estimations. Il faut déjà déterminer quelles versions en proposera le constructeur.

Le Galaxy Z Flip 5 est disponible en 256 et 512 Go. Deux options de stockage que Samsung devrait conserver puisqu’elles sont piles dans les prérequis du haut de gamme actuel. Des rumeurs évoquent aussi une troisième version en 1 To, ce qui n’est pas absurde puisque cette capacité tend à se démocratiser. Le Xiaomi 14 en est d’ailleurs pourvu pour un prix contenu de 1099 €.

En suivant l’évolution des tarifs des anciennes générations de Z Flip, on s’aperçoit que si l’on excepte le Z Flip 3 qui était 500 € moins onéreux que le Z Flip 5G, tous les autres ont vu leurs tarifs augmenter de 30 à 60 € en fonction du stockage.

Et difficile à croire que Samsung réduise ses prix sur le Z Flip 6. Il lui faudra bien amortir ses avancées technologiques, Galaxy AI ou encore les 12 Go de RAM qui l’équiperont peut-être comme l’évoque le leaker @TheGalox_. Si une version 12 Go/ 1 To existe bien, elle pourrait dépasser les 1500 €.

Quand pourra-t-on acheter le Galaxy Z Flip 6 ? Et bien a priori dès cet été. Samsung tiendrait sa conférence Unpacked à Paris en juillet et en amont des Jeux olympiques afin qu’il ne soit pas noyé par l’évènement. Partenaire des J.O. 2024, Samsung voudrait profiter de cette période pour pousser le marketing autour de sa nouvelle gamme de smartphones pliables.

Une stratégie qui serait totalement logique et habile. Quant à la disponibilité officielle, soit Samsung bouleverse ses habitudes avec un lancement simultané aux J.O., soit il se conserve le créneau de fin août pour inonder les étales. Sortir le Z Flip 6 durant les J.O. aurait cependant bien plus d’impact.

Design : moins fin qu’avant, mais pour la bonne cause

Selon les dernières fuites et rumeurs, le Z Flip 6 arborerait une nouvelle charnière améliorée et mieux ajustée pour un rendu plus soigné et une meilleure résistance face aux pliages répétés.

Toujours dans une volonté de capitaliser sur la robustesse de son produit, Samsung troquerait le verre Corning Gorilla Glass Victus 2 du Z Flip 5 par une version Armor de la même marque, plus solide encore. Déjà embarquée sur le Galaxy S24 Ultra, cette protection nous a notamment convaincus par son traitement antireflet 75% plus efficace que celui du S23 Ultra. Ce verre viendra en face arrière et protègera l’écran externe du Z Flip 6.

Concernant l’écran principal, on devrait également avoir du changement. Depuis longtemps Samsung est préoccupé par l’infiltration de poussières. C’est vraiment la bête noire des smartphones pliants et le constructeur sud-coréen affirme mettre l’accent sur ce point en 2024. Dans sa besace, on trouve un dépôt de marque pour Ironflex. Il s’agirait d’un panneau Oled plus résistant encore que les protections de Corning.

Autre différence par rapport au Galaxy Z Flip 5, son successeur gagnerait de l’embonpoint. Le rendu réalisé par SmartPix en partenariat avec OnLeaks met le doigt sur ce point. On parle d’une épaisseur un poil rehaussée de 6,9 mm à 7,4 mm. Ce n’est pas un manque d’optimisation, mais plutôt un besoin de place pour venir insérer une batterie plus imposante. Sachant cela, on ne peut que saluer la modification, le manque d’autonomie étant une des principales lacunes des Z Flip. Longueur et largeur bougeraient aussi, mais de 0,2 mm au max. Négligeable.

Enfin, côté finitions, on devrait trouver quatre livrées : Bleu clair, Vert clair, Argent et Jaune. Sur le Z Flip 5, ces teintes viennent en complément des quatre principales et ne sont disponibles que via une commande sur le site de Samsung.

Le plus grand écran externe de sa catégorie

On se souvient de l’écran secondaire au format timbre-poste des premiers Z Flips. De 1,1 ou 1,9 pouce, on est passé à 3,4 pouces sur le Z Flip 5, une révélation ! Mais Samsung ne s’arrête pas en si bon chemin et s’apprête à l’élargir encore sur le Z Flip 6.

Il gagnerait 0,5 pouce de diagonale pour s’établir à 3,9 pouces, dégageant ainsi plus d’espace pour les interactions. Une modification qui ne pousserait pas les limites du châssis, mais s’attacherait plutôt à maximiser le taux d’occupation de l’espace disponible. Ce serait alors le plus grand écran externe sur un smartphone à clapet, dépassant le Razr 40 Ultra et son écran de 3,6 pouces.

Performances : Snapdragon 8 Gen 3, tout est dit

Sans grande surprise, la plateforme du Galaxy Z Flip 6 conserverait sa préférence pour Qualcomm, embarquant son SoC haut de gamme actuel, à savoir un Snapdragon 8 Gen 3. Les capacités de ce dernier ne sont plus à démontrer. Brutal, il engloutit n’importe quelle tache.

Pour maîtriser la bête, Samsung aurait prévu une révision de son système de refroidissement. Et alors que jusqu’à maintenant les Galaxy Z Flip étaient cantonnés à 8 Go de mémoire vive, le Z Flip 6 ferait enfin évoluer cette ligne en embarquant 12 Go de RAM. Attention, il se pourrait aussi que deux versions cohabitent, une en 8 Go et l’autre en 12 Go, de quoi étaler encore plus les prix.

De 12 à 50 Mpx, mais ce n’est pas ce qu’on attend

Une vieille rumeur datant de l’été 2023 faisait état d’un capteur principal augmenté à 50 Mpx sur le Galaxy Z Flip 6. @TheGalox_ vient aujourd’hui confirmer cette évolution dans sa nouvelle fiche de caractéristiques du Z Flip 6. Malgré sa faible résolution, le capteur de 12 Mpx du Z Flip 5 nous avait cependant déjà convaincus.

Ce n’est pas là que l’on attend le plus Samsung, mais plutôt sur l’ajout d’un téléobjectif. Sur un smartphone à plus de 1000 € plus destiné aux fashion users qu’aux power users, la polyvalence photo doit être maîtresse. En façade, le capteur selfie demeurerait le même avec une résolution de 12 Mpx. Étant donné que l’on peut utiliser le capteur principal en selfie avec le téléphone refermé, ce capteur est vraiment secondaire.

Vers une meilleure autonomie ?

C’est sans doute l’innovation majeure de ce Galaxy Z Flip 6. Comme on a pu l’évoquer plus haut, le Galaxy Z Flip 6 serait plus épais pour embarquer une batterie plus importante. Elle serait de 4000 mAh contre 3700 mAh pour le Z Flip 5. La différence est ténue, mais serait appréciée tant le modèle 2023 pêche sur cet aspect. Moins de 9 heures d’autonomie dans notre protocole de test ViSer, c’est presque le pire de tous nos tests 2023/2024. Il n’est sauvé que par le Motorola Razr 40 Ultra.

On peut espérer que sa batterie plus grosse associée à une gestion améliorée du refroidissement du SoC permette au Z Flip 6 de regagner en autonomie et s’extirper du bas de notre tableau.



