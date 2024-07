Samsung Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro : fini le haricot, bonjour la tige avec contrôle du volume

Samsung a profité de son événement Unpacked pour présenter officiellement les deux paires d’écouteurs True Wireless Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro. Ces modèles marquent une rupture avec le design des générations précédentes et intègrent de nombreuses améliorations techniques ainsi que des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle.

À l’image des Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 mais aussi de la bague connectée Galaxy Ring, les écouteurs Samsung Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro ont récemment fait l’objet de nombreuses fuites notamment concernant leur design et quelques caractéristiques techniques. Ils sont désormais officiels et seront disponibles à partir du 24 juillet.

Ces nouveaux modèles apportent des changements significatifs tant au niveau du design que des fonctionnalités, visant à améliorer l’expérience utilisateur et à se démarquer de la concurrence. Ainsi, l’un des changements les plus notables concerne le design des Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro. Samsung abandonne la forme en haricot utilisée depuis 2019 pour adopter un design à tige, rappelant celui des AirPods d’Apple. Cette évolution n’est pas uniquement esthétique, elle apporte également des avantages fonctionnels.

Les Galaxy Buds 3 se présentent comme un modèle « Open Type », tandis que les Buds 3 Pro sont de type intra-auriculaire. Les deux versions arborent des branches qui reprennent les codes esthétiques des smartphones pliables Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, créant ainsi une cohérence visuelle au sein de l’écosystème Samsung.

Ces branches ne sont donc pas qu’un élément décoratif. Elles permettent désormais de contrôler non seulement la lecture de la musique, mais également le volume, une fonctionnalité qui faisait défaut aux modèles précédents. De plus, elles rapprochent le microphone de la bouche, améliorant ainsi la qualité des conversations téléphoniques.

Sur le modèle Pro, les branches intègrent un système d’éclairage appelé « blade lights ». Cette fonctionnalité esthétique s’avère également pratique, s’animant pour aider à localiser les écouteurs en cas de perte, en plus du bip sonore joué. En outre, Samsung a particulièrement travaillé sur le confort, en optimisant la forme des écouteurs pour qu’ils s’adaptent au plus grand nombre d’utilisateurs. Une fonction intégrée à l’application compagnon permet même de vérifier si les écouteurs sont correctement positionnés dans les oreilles.

Des performances audio améliorées

Les deux modèles bénéficient d’améliorations techniques significatives. Ils sont tous deux compatibles avec l’audio Hi-Fi 24 bits 96 kHz, offrant ainsi une qualité sonore supérieure pour les utilisateurs les plus exigeants. La version Pro se distingue par l’intégration de deux amplificateurs pour deux transducteurs à 2 voies, permettant une meilleure gestion des graves et des aigus. Cette configuration promet une expérience d’écoute immersive et détaillée. Côté codecs, les écouteurs supportent les formats SSC (Samsung Seamless Codec), AAC et SBC, du classique.

En matière de réduction de bruit active (ANC), les Galaxy Buds 3 Pro franchissent un nouveau cap avec une capacité d’atténuation pouvant atteindre 33 dB, contre 29 dB pour la génération précédente. Cette amélioration devrait se traduire par une isolation phonique encore plus efficace, particulièrement appréciable dans les environnements bruyants.

L’intelligence artificielle au service de l’expérience utilisateur

Samsung mise fortement sur l’intelligence artificielle pour enrichir les fonctionnalités de ses nouveaux écouteurs. L’une des innovations les plus marquantes est la fonction de traduction en temps réel, rendue possible grâce à Galaxy AI. Il convient toutefois de noter que cette fonctionnalité nécessite l’utilisation d’un smartphone Samsung compatible et ne fonctionne pas avec les appareils d’autres marques.

L’IA intervient également dans plusieurs aspects de l’utilisation quotidienne des écouteurs. Elle contribue à l’amélioration du rendu audio, optimise le son en fonction de la position des écouteurs dans les oreilles, et améliore la clarté des appels téléphoniques en réduisant le bruit du vent.

Une fonctionnalité particulièrement innovante est la gestion intelligente de la réduction de bruit active. L’IA peut activer automatiquement l’ANC en cas de détection d’un bruit fort et constant, comme celui d’un marteau-piqueur. À l’inverse, elle désactivera cette fonction lors du passage d’un véhicule d’urgence, permettant ainsi à l’utilisateur de rester attentif à son environnement lorsque cela est nécessaire.

Résistance et autonomie

Les Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro bénéficient d’une certification IP57, garantissant une résistance accrue à l’eau et à la poussière. Cette caractéristique les rend adaptés à une utilisation dans diverses conditions, y compris lors d’activités sportives ou en extérieur.

Concernant l’autonomie, elle s’améliore par rapport à celle de la génération précédente. Pour les Galaxy Buds 3, Samsung annonce une durée d’écoute jusqu’à 6 heures, ANC désactivé et jusqu’à 30 heures avec l’étui (dans les mêmes conditions). Lorsque la fonction de réduction de bruit est activée, l’écoute est possible jusqu’à 5 heures et jusqu’à 24 heures avec le boîtier de recharge. Pour les Galaxy Buds 3 Pro, comptez sur des durées de 8 heures lorsque l’ANC est désactivée et jusqu’à 30 heures avec le boîtier de charge. Si vous activez la fonction de réduction de bruit, les Galaxy Buds 3 Pro devraient tenir pendant 6 heures (5 heures précédemment) et jusqu’à 21 heures avec le boîtier.

Samsung propose ces nouveaux écouteurs en deux coloris : blanc et argent. Les Galaxy Buds 3 seront commercialisés au prix de 179 euros, tandis que les Galaxy Buds 3 Pro seront proposés à 249 euros à partir du 24 juillet. Les offres de précommandes sont ouvertes avec une coque de protection offerte pour le boîtier de rangement.