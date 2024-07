Le Samsung Galaxy Z Fold 6 est là : le pliable aux airs de Galaxy S24 Ultra

La conférence Galaxy Unpacked, c'est maintenant ! Samsung y officialise son nouveau pliable au format livre, à savoir le Galaxy Z Fold 6. Cette année, c'est surtout son design qui change : il prend des airs de Galaxy S24 Ultra.

La Galaxy Unpacked s’est déroulée à Paris cette année à l’occasion des Jeux Olympiques. Samsung y a présenté moult nouveautés : le Galaxy Z Flip 6, la bague Galaxy Ring, les montres connectées Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra ainsi que les écouteurs Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro. Mais l’une des stars, c’est toujours le smartphone pliable le plus haut de gamme, le plus évolué, à savoir le Samsung Galaxy Z Fold 6. Il arrive dans un contexte de plus en plus compliqué, avec des concurrents féroces comme le OnePlus Open ou encore le Honor Magic V2.

Un Galaxy S24 Ultra pliable ou un smartphone pliable aux airs de Galaxy S24 Ultra ?

Cette année, sur son modèle pliable-phare, Samsung reprend le design de sa série S (les S24 cette année donc) et plus particulièrement du Galaxy S24 Ultra. Cela se matérialise principalement par des tranches plus angulaires, là où celles du Galaxy Z Fold 5 étaient plutôt arrondies.

Le format aussi change : si l’encombrement est réduit en hauteur (1,4 mm de moins, pour une hauteur de 153,5 mm), il gagne en largeur (2,7 mm de plus, pour une largeur de 132,6 mm). Autrement dit, le Galaxy Z Fold 6 est plus carré que ses grands frères, mais aussi plus léger : 14 g de moins pour arriver à 239 g seulement, de quoi se rapprocher du poids plume qu’est le Honor Magic V2. Son épaisseur aussi est également réduite : 12,2 mm fermé (1,2 mm de moins) et seulement 5,6 mm ouvert (0,5 mm de moins).

Le design offre un revêtement totalement mat. Quant à la charnière, Samsung certifie toujours une durabilité de 200 000 ouvertures/fermetures. Les deux écrans sont protégés par des verres Gorilla Glass Victus 2.

Pour la résistance, on a droit à l’indice de protection IP48 : cela signifie que le Galaxy Z Fold 6 résiste aux poussières de plus d’1 mm et à la submersion au-delà d’1 m, dans des conditions spécifiques. Enfin, Samsung avance un indice de réparabilité de 7,8/10.

Qu’est-ce qu’ont à offrir les écrans du Galaxy Z Fold 6 ?

Côté affichage, l’écran externe s’agrandit un tout petit peu : il mesure désormais 6,3 pouces. Quant à l’écran interne, le constructeur l’a rendu deux fois plus résistant à la pression au niveau des bordures.

Deux dalles qui entendent offrir jusqu’à 2600 cd/m² de luminosité. Elles sont également toutes deux Amoled et LTPO, ce qui signifie que leur taux de rafraîchissement évolue constamment et de manière adaptative entre 1 et 120 Hz. L’écran interne affiche une définition de 2160 par 1856 pixels contre 2376 par 968 pixels pour l’écran externe.

Ce qui se cache sous le capot de ce smartphone pliable

Les jeux vidéo en 3D ne devraient avoir aucun de mal à tourner sur le Samsung Galaxy Z Fold 6, et pour cause : il est équipé du Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy de Qualcomm. À savoir le meilleur SoC que l’on puisse trouver sur le marché actuellement. Une puce épaulée par 12 Go de RAM. En plus de ça, la chambre à vapeur de l’appareil s’est agrandie de 60% par rapport à celle du Galaxy Z Fold 5.

Rien de bien surprenant au niveau du système d’exploitation : c’est Android 14 qui est là, avec le logiciel One UI 6.1.1. Ce dernier offre des fonctionnalités d’intelligence artificielle avec l’ensemble Galaxy AI, qui entend exploiter le format pliable avec des fonctions exclusives.

Samsung fait des efforts sur le suivi logiciel : comme sur la gamme Galaxy S, la gamme Galaxy Z offre dorénavant sept ans de mises à jour d’Android et de patchs de sécurité.

Sur le volet photo, Samsung offre cinq capteurs photo :

Un capteur principal de 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx, f/2.2 ;

Un téléobjectif x3 de 10 Mpx, f/2.4, OIS ;

Un capteur selfie (côté écran externe) de 10 Mpx, f/2.2 ;

Un capteur selfie (sous l’écran interne) de 4 Mpx, f/1.8.

La marque se targue d’avoir amélioré la gestion des basses lumières et dit que l’on peut profiter de la sensibilité lumineuse des Galaxy S24/S24+.

Enfin, la batterie du Galaxy Z Fold 6 dispose d’une capacité de 4400 mAh : Samsung avance une autonomie de 23 heures maximum en vidéo. C’est cependant sur la charge que Samsung pêche encore : seulement 25 W de puissance en filaire et 10 W en sans-fil.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy Z Fold 6

Le Galaxy Z Fold 6 sera disponible dans les coloris gris, bleu nuit, rose et noir carbone (uniquement chez Samsung). Il est vendu dans trois versions, dépendamment du stockage :

Version 256 Go : 1999 euros ;

Version 512 Go : 2119 euros ;

Version 1 To : 2359 euros.

Samsung offre un bonus de reprise de 100 euros en plus de la valeur du produit pour le lancement.