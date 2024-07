Prise en main du Samsung Galaxy Z Fold 6 : il soigne presque chaque détail… sauf le prix

Nous voilà déjà à la sixième génération de smartphones pliants du côté de la marque la plus emblématique de Corée du Sud. Voici donc le Samsung Galaxy Z Fold 6 qui vient d’être annoncé pendant l’Unpacked 2024 à Paris.

Une chose est sûre, après tant d’années, la recette continue d’être toujours plus peaufinée et maîtrisée. Au point que je me suis tout de suite rendu compte des améliorations apportées sur ce modèle lors de ma prise en main.

Voici donc quelques premières impressions au sujet de ce Galaxy Z Fold 6. Tout se joue sur des détails… et sur le prix, évidemment.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Un Fold léger ?

Pour qui a déjà eu un Galaxy Fold 5 ou une version antérieure entre les mains, la différence se fera directement ressentir sur le Galaxy Z Fold 6. Ce dernier est nettement plus léger puisqu’avec ses 239 grammes, il perd 14 grammes par rapport à son prédécesseur. Une cure qui lui permet de grandement s’approcher du poids d’un Galaxy S24 Ultra (232 grammes).

Il reste donc massif, mais un tel poids dérange forcément moins sur un format pliant qui s’ouvre comme un livre. Lorsqu’il est déplié, son poids est bien réparti. On notera tout de même qu’un concurrent comme le Honor Magic V2 réussit à être encore un peu plus léger.

Reste que ce Galaxy Z Fold 6 représente un vrai plaisir en main et montre que l’on va dans la bonne direction. Surtout quand on sait à quel point la moindre évolution apportée sur un Fold représente un gros challenge technique.

Samsung ne s’est pas contenté du poids, il a aussi joué avec l’encombrement et le format du Galaxy Z Fold 6. Avec des dimensions de 132,6 x 153,5 x 5,6 mm lorsqu’ouvert et de 68,1 x 153,5 x 12,1 mm lorsque fermé, il perd en hauteur et gagne en largeur. Cela permet un usage plus confortable selon la marque, surtout quand le téléphone est plié puisque l’écran externe est ainsi moins étroit et plus pratique pour y utiliser le clavier.

J’ai beaucoup apprécié ces petits ajustements qui rendent la prise en main du Galaxy Z Fold 6 plus agréable. De plus, cette bonne impression est aussi largement renforcée par des finitions impeccables. Le Galaxy Z Fold 6 s’inspire des Galaxy S24 et se nippe de tranches plus angulaires, plus affirmées. Un design plébiscité par les utilisateurs si l’on en croit la marque. À titre personnel, j’apprécie beaucoup.

D’autant plus que l’on a droit à une finition mate jusque sur les bords et c’est du plus bel effet à l’œil comme au toucher. Le tout est saupoudré de beaux coloris :

gris, bleu nuit ou rose ;

noir carbone, en exclusivité sur le site marchand de Samsung.

Le Galaxy Z Fold 6 est donc plaisant, mais également rassurant avec une bonne résistance au niveau de la charnière. La firme promet d’ailleurs plus de 200 000 ouvertures et fermetures sans anicroche et affirme avoir renforcé la résistance des écrans à la pression au niveau des bordures. Une certification IP48 vient garantir son étanchéité jusqu’à un certain point. Parfait pour l’eau, moins pour la poussière.

Je me permets un rapide mot sur le stylet S Pen. Il n’est pas fourni avec, mais il est possible d’en acheter un séparément (attention à ne pas utiliser un stylet de Galaxy Note ou S !). En revanche, Samsung n’a toujours pas prévu d’emplacement dédié sur son pliable. La marque ne s’est d’ailleurs presque pas attardée dessus. Donc rien de nouveau sous le soleil ici… peut-être que Samsung en garde sous le coude pour l’année prochaine ?

Des écrans plus lumineux

Pour les écrans, je vais éviter de vous tenir la jambe en dissertant en long en large et en travers. Retenez que la qualité de l’affichage est toujours au rendez-vous grâce à l’expertise de Samsung sur les dalles Amoled qui n’est plus à prouver. L

e tout est fluide grâce à un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz sur les deux dalles et on a droit à une diagonale plus grande pour l’écran externe qui passe à 6,3 pouces au lieu de 6,2 (2376 x 968 pixels).

Pour la grande dalle interne qui se plie, on reste sur 7,6 pouces avec un format légèrement modifié et une définition de 2160 x 1856 pixels. Ici, la pliure est toujours visible selon votre angle de vision et les reflets. Si l’on est bien face au Galaxy Z Fold 6 ouvert, on ne la voit pas vraiment et, si elle bien perceptible sous le doigt, cela n’est jamais perturbant. Finalement, la seule frustration vient du fait que la concurrence a déjà réussi à se débarrasser de cette ligne finement creusée.

Au-delà de ça, sachez que le gros travail de Samsung sur les deux écrans s’est surtout porté sur la luminosité. 2600 nits au programme, ça devrait dépoter et ne VRAIMENT jamais poser problème de lisibilité même dans un environnement illuminé de plein feu. Dans le cadre de ma prise en main, je n’ai pas pu mettre cette promesse à l’épreuve, il faudra donc un test complet pour se faire une bonne idée de la chose.

Les plus observateurs d’entre vous ne manqueront pas de noter que l’on voit aussi toujours la caméra (4 Mpx) cachée sous le grand écran. Lorsqu’on utilise le smartphone, ce détail se fait vite oublier, mais en y attardant le regard, on distingue forcément la grille de pixels différemment agencée dans une petite zone en haut à droite. Ça reste discret et continue d’être une élégante alternative au poinçon classique. Pour les visioconférences, cela fera le job, sans plus.

Des fonctions IA exclusives… pour le moment

L’intelligence artificielle est un élément-clé dans la stratégie de Samsung en 2024, et Galaxy AI en est au centre. Pour rappel, cette appellation désigne un ensemble de fonctions IA qui viennent enrichir l’interface One UI de la marque.

Lancées avec les S24, ces options veulent faciliter des usages ou en débloquer des nouveaux autour de la retouche photo, des formulations de messages, de la traduction instantanée, de la prise de notes et j’oublie sans doute quelques thématiques.

Le Galaxy Z Fold 6 n’échappe pas à cette tendance. Ainsi, lui et le Galaxy Z Flip 6 profitent de nouvelles options Galaxy AI que nous avons essayées dans un article dédié.

On y trouve quelques outils qui seront intéressants à expérimenter dans un test complet. J’ai hâte de pouvoir m’amuser plus longuement avec la génération d’éléments sur une photo à partir d’un croquis, les styles de portraits artistiques réalisés à partir d’une photo ou les messages créés avec quelques combinaisons de prompts.

Croquis de fleur Fleur générée par IA

Sachez que ces nouvelles fonctions seront ensuite déployées sur d’autres appareils : les Galaxy S24 et la précédente génération de pliants.

De bonnes promesses

Parmi les autres éléments à retenir, citons un Snapdragon 8 Gen 3 « for Galaxy ». Comme souvent, Samsung affirme, avec ce label, que Qualcomm a optimisé sa puce dernier cri pour ses smartphones. Le SoC est associé à 12 Go de RAM.

On attend donc une grosse puissance pour ce Fold 6, mais également une bonne gestion de la batterie de 4400 mAh. La puce est en effet censée gagner en efficacité dans cet exercice et les modèles de 2024 qui en sont équipés tendent à nous rendre optimistes.

Sachez par ailleurs que le nouveau pliant de Samsung se dote d’une chambre à vapeur 1,6 fois plus grande pour une meilleure dissipation de la chaleur qui devrait aussi aider à consommer moins. De bien belles choses donc à tester, mais la charge filaire reste capée à 25 W — et à 10 W sans fil. Dommage.

Côté caméras, on retrouve le même capteur photo principal que celui des Galaxy S24 et Galaxy 24 Plus, un grand-angle de 50 Mpx. Vous pouvez aussi compter sur un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif x3 de 10 Mpx.

Côté suivi logiciel, Samsung continue de régaler avec une promesse de 7 ans de mises à jour, aussi bien pour les versions d’Android que pour les patchs de sécurité. Solide, on aime.

Samsung Galaxy Z Fold 6 : le prix monte !

On l’a vu, le Galaxy Z Fold 6 s’inscrit dans la même veine que ses prédécesseurs. Pas de révolution, pas de chamboulement, mais plusieurs ajustements ici et là. Franchement, la formule est très convaincante et il n’y a aucun doute, on a affaire à un produit très haut de gamme, à la crème de la technologie de Samsung.

Une crème qui se vend cher. Prix de départ : 1999 euros pour la version de 256 Go. Alors qu’on pensait que les formats Fold verraient (très) doucement leurs prix baiser au fil des générations, ce retour à 2000 euros laisse un petit goût amer. Le Fold 6 reste un produit accessible qu’à une poignée de personnes aisées et/ou vraiment passionnées.

Il faudra débourser 2199 euros pour la configuration à 512 Go et 2359 euros pour celle de 1 To.

Rendez-vous le 24 juillet pour la commercialisation du téléphone. Les précommandes sont déjà ouvertes et vous permettent de profiter d’un bonus de 100 euros à la reprise de votre ancien smartphone.