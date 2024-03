Le Top 5 des applications de visioconférence

Voici notre sélection des cinq meilleurs applications et outils de visioconférence pour mener sereinement vos réunions de travail ou retrouvailles virtuelles avec des proches.

Que vous cherchiez un outil de visio pour vos réunions en télétravail ou que ce soit pour rester en contact avec vos amis, il est important de s’équiper des meilleurs outils. Voici notre sélection.

Mais quelle solution choisir ? Entre la sécurité, la gratuité, les fonctionnalités avancées ou la simplicité d’utilisation, pas toujours facile de s’y retrouver entre les différentes plateformes. Voici donc le top 5 des services de visioconférence, compatibles sur tous vos appareils, qui répondront à vos besoins aussi bien pour vos communications personnelles, que pour vos réunions professionnelles.

Google Meet : le service gratuit by Google

Google Meet, anciennement Hangouts Meet, est l’application gratuite de visioconférence de Google, remplaçant également Google Duo. Disponible en ligne et sur mobile, elle facilite les réunions virtuelles professionnelles, éducatives et personnelles. Permettant des appels individuels ou de groupe jusqu’à 250 participants, elle offre le partage d’écrans, la messagerie instantanée, la vidéo de la réunion en direct, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que l’enregistrement, les sous-titres en direct et des effets visuels pour votre arrière-plan.

Intégrée à l’écosystème Google, elle propose des fonctionnalités premium pour les entreprises, dont des sessions en petits groupes, la possibilité de retranscrire les échanges, la gestion des participants, la traduction automatique, la diffusion sur YouTube, et le suivi de participation, entre autres. Accessible sur tous vos appareils et navigateurs, elle nécessite un compte Google pour une expérience personnalisée et sécurisée.

Zoom : la référence de la visioconférence

Zoom est une application de visioconférence offrant des réunions audio et vidéo sécurisées, partage d’écran, et messagerie gratuite. Avec un écosystème complet, elle facilite la collaboration avec des fonctionnalités telles que des réunions virtuelles, chat, VoIP, tableau blanc, et AI Companion inclus dans la version payante du logiciel (un assistant IA qui vous aide dans la rédaction de documents, dans la synthèse de vos réunions, dans le traitement des données, etc.).

Les espaces de travail virtuels, le planificateur, le client pour vos emails, et le calendrier simplifient également la gestion de vos réunions. Disponible sur mobile et desktop, elle permet de participer à des meetings sur divers appareils. Gratuit avec des abonnements payants offrant des fonctionnalités étendues, le service s’adapte à vos besoins, que vous soyez un particulier cherchant simplement à communiquer avec sa famille, ou un professionnel en quête d’un outil complet de communication optimisant sa productivité.

Zoom Télécharger gratuitement

Microsoft Teams : la plateforme complète de Microsoft

Microsoft Teams, inclus dans Microsoft 365, est un logiciel collaboratif conçu pour le travail en équipe. Gratuit à télécharger, il nécessite un abonnement Microsoft 365 pour des fonctionnalités professionnelles. Il offre le partage de fichiers, la messagerie (écrite, audio, vidéo), et la gestion de projets, même en déplacement.

Les fonctionnalités incluent le chat, les réunions virtuelles, le partage d’écran, et l’intégration avec les applications Microsoft. Des outils pratiques tels que la fonction “levée de main” pour prendre la parole, flou d’arrière-plan, changement de fond, et statistiques pour les administrateurs sont également intégrés et optimisent l’expérience utilisateur. Lié à Microsoft 365, il permet la collaboration sur Word, PowerPoint et Excel, et plus de 250 applications prises en charge.

Sécurisé et chiffré, Teams est également utilisable dans un contexte familial, avec des fonctionnalités spécifiques pour la gestion quotidienne et des appels vidéo limités à 100 personnes et 60 minutes.

Microsoft Teams Télécharger gratuitement

Jitsi Meet : l’alternative la plus intéressante

Jitsi Meet est une application de messagerie instantanée et de visioconférence open source, et gratuite. Accessible depuis un navigateur web ou en téléchargement sur mobiles (Android, iOS) et ordinateurs (Windows, Mac, Linux), elle permet des échanges écrits, audio et vidéo. Il est possible de créer un salon en visioconférence pour y inviter les participants ou rejoindre un salon en toute simplicité.

Comme la plupart des logiciels de visioconférence, Jisti offre des fonctionnalités de partage d’écran et de documents collaboratifs. Son atout principal : aucune restriction sur le nombre d’utilisateurs ou le temps de connexion. Le service offre une communication sécurisée et chiffrée sans nécessiter la création d’un compte. En plus des options de personnalisation et de confidentialité, Jitsi Meet propose également des fonctionnalités avancées telles que l’enregistrement de conférences, le verrouillage d’accès, et la diffusion en direct sur YouTube.

Jitsi Meet Télécharger gratuitement

Telegram : une visioconférence chiffrée de bout en bout

Si vous êtes soucieux de la confidentialité de vos données, Telegram est certainement le service qu’il vous fait. On le connait surtout pour son système de messagerie instantanée sécurisée, mais sachez qu’il offre la possibilité de passer des appels vocaux et de profiter d’une fonctionnalité de visioconférence. Avec son interface conviviale, il permet des échanges de messages, fichiers multimédias et documents.

La fonction de visioconférence permet des réunions virtuelles autorisant jusqu’à 1000 participants, avec la possibilité de partager l’écran et des fichiers. La sécurité est une priorité, avec le chiffrement de bout en bout pour assurer la confidentialité. Telegram propose également un système de salons, des groupes de discussion et surtout, il est gratuit et sans publicité.

Telegram Télécharger gratuitement

Notez qu’il existe beaucoup d’autres services de communication vidéo comme WhatsApp (le plus populaire), Signal (le plus sécurisé), Discord (pour les joueurs), FaceTime (pour iOS) ou encore Skype. Mais tous ne proposent pas le partage d’écran, n’intègrent pas de logiciel pour votre PC ou ne sont tous simplement pas faits pour organiser une réunion en visioconférence. Notre top 5 regroupe des logiciels pratiques, simples et fonctionnels, adaptés à tous les usages pour une visioconférence à plusieurs, offrant des outils complémentaires si besoin.