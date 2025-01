Test du OnePlus 13R : entre évolutions et améliorations, ce smartphone bouge tout

Passage de 16 Go à 12 Go de Ram

Le nouveau smartphone-phare de OnePlus, en l’occurrence le OnePlus 13 que nous venons de tester, est accompagné de son petit frère, le OnePlus 13R. En raison de ses caractéristiques techniques légèrement moins sophistiquées, ce dernier est proposé à un prix plus abordable. Le smartphone demeure-t-il une bonne affaire ? Toutes les réponses figurent dans notre test.

Un design qui se bonifie lentement

Globalement, l’aspect du OnePlus 13R semble très proche de celui de son prédécesseur, le OnePlus 12R, avec son bloc optique rond contenant les trois objectifs et le flash. Le smartphone est disponible en deux coloris, le Nebula noir (modèle testé) et l’Astral trail (blanc avec un effet de cercles concentriques autour du bloc optique). Ce dernier coloris remplace donc la version Cool Blue de l’année dernière. Toutefois, si on regarde d’un peu plus près, plusieurs différences apparaissent.

Tout d’abord, si les coins du smartphone sont toujours arrondis, ce n’est plus le cas de ses bords. Ceux-ci sont devenus plats, anguleux, à l’image des Samsung Galaxy S24, Google Pixel 9 et autres Apple iPhone 16.

OnePlus 13R // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ensuite, on constate une légère différence de texture au dos du smartphone. Ce dernier est toujours mat, mais avec une teinte subtilement différente, avec le logo du constructeur qui se fait un peu plus discret et – surtout – la disparition des inscriptions au bas du dos du smartphone, ce qui est une bonne chose, car il faut reconnaître qu’elles ne sont pas très sexy sur le OnePlus 12R.

Plus séduisant, le dos du OnePlus 13R offre une douce sensation au toucher et a l’avantage de ne quasiment pas retenir les traces de doigts. Pour le reste, le cadre du smartphone est réalisé en aluminium.

Autre changement, invisible celui-là, le dos et l’écran du OnePlus 13R est protégé des rayures par le revêtement Gorilla Glass 7i à l’avant et à l’arrière. Celui-ci est censé offrir le même niveau de résistance que le revêtement Gorilla Victus (de première génération) du constructeur Corning, tout en étant plus abordable, ce qui en fait une protection particulièrement bien adaptée aux smartphones de milieu de gamme. À 769 euros, on est tout de même limite haut de gamme. Il s’agit donc d’une petite régression, car l’écran du OnePlus 12R disposait de la protection Gorilla Glass Victus 2, encore plus résistante.

D’autre part, le OnePlus 13R mesure 16,2 x 7,6 cm, pour 8 mm d’épaisseur. Il a donc subit une petite cure d’amaigrissement par rapport à son prédécesseur, qui mesure 8,8 mm d’épaisseur. En revanche, le poids demeure inchangé : 206 grammes, soit seulement 10 grammes de plus que le Samsung Galaxy S24+, dont le format est légèrement plus petit (écran de 6,7 pouces).

La marque de fabrique de OnePlus est toujours présente. Il s’agit du bouton Alert Slider, présent sur le côté gauche du smartphone, qui permet de faire basculer d’un geste ce dernier en mode vibreur ou en mode totalement silencieux.

OnePlus 13R // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Enfin, le OnePlus 13R est désormais certifié IP65, ce qui est un peu mieux que la certification IP64 du OnePlus 12R, dans la mesure où il est possible de l’utiliser sous la douche.

Il ne devrait donc y avoir aucun problème pour l’utiliser sous une pluie battante. En effet, la tactilité de l’écran est assurée même si ce dernier – ou l’index – est mouillé. Gare toutefois à l’immersion accidentelle si vous êtes dans votre bain !

Un affichage lumineux et bien calibré

À première vue, l’écran du OnePlus 13R reprend à son compte toutes les caractéristiques de celui du OnePlus 12R.

En effet, sa dalle OLED a une diagonale de 6,78 pouces et supporte une définition maximale de 2780 x 1264 pixels (soit 450 ppp). On note qu’un second mode d’affichage est disponible. Il permet de baisser légèrement la définition (2376 x 1080 pixels), afin de réduire la consommation d’énergie.

Un mode Automatique permet au système de modifier la qualité d’affichage si l’application en cours a besoin d’une haute définition, ou pas.

OnePlus 13R // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’écran supporte une fréquence maximale de 120 Hz. Et, grâce à la technologie LTPO, celle-ci peut varier entre 1 et 120 Hz, si on se place dans le mode adaptatif (sélection automatique du taux de rafraichissement), toujours dans le but d’optimiser l’autonomie du smartphone.

Bon point, le support des standards Dolby Vision et HDR10+ est assuré. De plus, le constructeur annonce que l’écran du OnePlus 13R sait reproduire 100% du gamut DCI P3, ce que nous avons pu vérifier avec notre sonde et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. Il est également en mesure de couvrir 149 % du gamut BT 709 et 67 % du BT 2020.

En ce qui concerne la luminosité d’affichage, les valeurs annoncées par OnePlus sont les mêmes que l’année dernière, pour le OnePlus 12R : 1600 nits (lorsque la luminosité automatique est activée), avec des pics pouvant atteindre 4500 nits.

Et – comme l’année dernière – les mesures que nous avons réalisées, dans tous les profils d’affichage proposés (Vif, Naturel, Éclatant et Cinématique), montrent que l’écran du OnePlus 13R n’atteint pas ces valeurs. Toutefois, il s’avère nettement plus lumineux que l’écran de son prédécesseur, puisque nous avons mesuré des luminosités de quasiment 1200 nits, en SDR et en HDR (contre 792 nits en SDR et 855 nits en HDR pour le OnePlus 12R).

OnePlus 13R // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ces valeurs sont assez bonnes, car dans la moyenne des smartphones milieu/haut de gamme, comme le Samsung Galaxy S24 FE ou le Motorola Edge 50 Pro. Elles demeurent toutefois assez éloignées des meilleures mesures réalisées sur certains smartphones haut de gamme (plus de 2000 nits), comme le Google Pixel 9 Pro ou le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Enfin, lorsqu’on utilise le profil colorimétrique Cinématique, on obtient une excellente fidélité des couleurs, puisque le Delta E moyen est inférieur à 3 (2.2 en l’occurrence).

De plus, la colorimétrie s’avère parfaitement neutre dans ce mode, la température moyenne des couleurs étant de 6439 K. Bon point, un réglage manuel permet à ceux qui préfèrent des couleurs plus chaudes ou plus froides de configurer précisément l’affichage.

Oxygen OS 15 : un système plein de surprises

Si le OnePlus 13R fonctionne sous Android 15, il se distingue surtout par sa surcouche Oxygen OS 15 pour le moins originale. Cette nouvelle version bénéficie d’une interface légèrement redessinée par rapport à sa précédente mouture.

Elle est également plus rapide, avec toujours – en plus des notifications traditionnelles – le menu Shelf qui apparaît en faisant glisser son index sur l’écran vers le bas (n’importe où, sauf tout en haut !). Rappelons que ce dernier procure un accès rapide aux widgets de votre choix (horloge, photos, musique, météo, compteur de pas, etc.).

Bon point, le constructeur annonce que les mises à jour du système d’exploitation seront assurées pendant 4 années, et 6 ans pour les mises à jour de sécurité. Il s’agit-là d’une évolution appréciable par rapport au OnePlus 12R. Ça laisse un peu de temps avant d’envisager le remplacement du smartphone !

Le système fait aussi largement appel à l’intelligence artificielle pour réaliser des tâches toujours plus sophistiquées. A commencer par la présence de Gemini, qui remplace avantageusement le bon vieil assistant Google.

L’IA est bien sûr exploitée pleinement pour retoucher les photos que l’on vient de prendre, par l’intermédiaire de quatre outils :

AI Erazer, ou gomme magique, est un outil assez bluffant lorsqu’il s’agit d’effacer une ou plusieurs personnes d’une photo.

La fonction AI Detail Boost se charge d’améliorer la netteté des images.

Avec AI Unblur, vous pouvez corriger une photo floue. N’espérez toutefois pas récupérer parfaitement une photo ratée.

AI Reflexion Eraser efface les reflets indésirables.

La fonction Circle to Search est également présente. Rappelons qu’elle permet – dans Google Chrome – d’effectuer une recherche en entourant un objet ou une personne.

D’autre part, un assistant IA pour l’application Notes de OnePlus permet de réaliser diverses opérations à partir d’un texte : créer automatiquement un résumé, le raccourcir ou au contraire le rallonger, ou encore modifier son style (plus ou moins formel).

Seul problème, pour exploiter cette fonction, il faudra travailler avec un texte en anglais, car le français n’est pas encore supporté !

Le système Oxygen OS 15 comporte une barre latérale intelligente, qui permet d’accéder à vos applications préférées, ainsi qu’aux fonctions Parole IA, pour la lecture à haute voix (numérique) d’un site Web, par exemple, et Résumé IA, pour en faire une synthèse plus rapidement lisible.

Encore une fois, si la lecture du texte peut effectivement être réalisée en français, le résumé ne s’effectue quant à lui qu’en anglais.

L’OS offre également la possibilité d’exploiter une vue scindée, pour afficher deux applications simultanément. Si cette option est sans aucun doute plus pratique sur un smartphone pliable, comme le Samsung Galaxy Fold 6, elle pourrait intéresser certains utilisateurs. Elle se met en œuvre très facilement, à partir de la barre latérale ou en faisant glisser trois doigts sur l’écran.

En ce qui concerne l’IA, on peut encore citer les fonctions Magic Compose (aide à la rédaction dans Google Message) et Résumé d’enregistrement vocal. Mais, pour l’instant, l’opération ne peut être réalisée que sur une discussion en anglais, hindi, espagnol, italien et chinois. Espérons que OnePlus corrige cet oubli rapidement.

Des performances au top… de 2024, mais au top tout de même !

Très bon point, les performances du OnePlus 13R font un véritable bond en avant, grâce à l’intégration de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, qui équipait l’année dernière tous les smartphones haut de gamme, dont le OnePlus 12.

OnePlus 13R // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Seule petite concession, le CPU n’est plus accompagné de 16 Go de RAM, comme c’était le cas sur le OnePlus 12R, mais « seulement » de 12 Go. Est ce vraiment un gros problème ? Vraisemblablement pas pour une très grande majorité des utilisateurs.

Le tout est complété par un stockage de 256 Go, sans extension possible.

Ainsi équipé, il n’est donc pas étonnant de constater que les résultats obtenus avec les différents benchmarks du marché montrent un niveau de performances équivalent à ceux des OnePlus 12, Honor Magic 6 Pro, Samsung Galaxy S24/S24 FE, et à peine inférieur à celui des Xiaomi 14 et iPhone 16 Plus.

Autant dire tout de suite que le OnePlus 13R n’a aucun problème pour jongler avec de nombreuses applications. La réactivité dans le système d’exploitation est optimale. Et même les jeux les plus exigeants bénéficient d’une fluidité à toute épreuve.

Par exemple, il suffit de lancer Fortnite pour constater que le compteur est bloqué à 90 images par seconde, quelles que soient les circonstances, même si on utilise la qualité graphique la plus élevée (mode Epique).

Signalons que – parmi les options liées à la batterie – il est possible d’activer un mode dit Hautes performances, qui procure une amélioration globale des scores des benchmarks de l’ordre de 8 %. Le gain est visible surtout avec les benchmarks Antutu et PC Mark.

Étrangement, ceux fournis par 3D Mark, GFXbench ou encore Geekbench ne varient quasiment pas. De toute façon, les performances du OnePlus 13R sont de tout premier ordre, même lorsqu’on se trouve dans le mode de fonctionnement Équilibré (celui utilisé par défaut).

Deux autres modes de fonctionnement sont disponibles : Économie d’énergie et Super économie d’énergie qui, comme leur nom l’indique, peuvent dépanner si on craint la panne d’énergie.

Signalons aussi la présence d’une barre flottante appelée Outils de jeu. On la fait apparaître en faisant glisser l’index depuis le côté gauche de l’écran.

La fenêtre affiche alors diverses statistiques (fps, température, etc.) et permet de réaliser certaines opérations, comme des captures d’écran, des vidéos, de bloquer les appels et les notifications.

Plus original, on peut aussi y paramétrer certaines options d’optimisation graphiques pour le GPU Adreno et activer un mode Championnat.

Photo : une amélioration de taille !

Comme son prédécesseur, le OnePlus 13R embarque quatre capteurs. Toutefois, on remarque une différence de taille :

Le capteur macro du OnePlus 12R disparaît, ce qui ne devrait pas être une grosse perte pour la plupart des utilisateurs, au profit d’un téléobjectif de 50 mégapixels, offrant un zoom optique 2x. Equivalent à un 47 mm, il a une ouverture de f/2.0.

Le capteur principal, quant à lui, n’est autre qu’une version renommée du capteur Sony IMX890 qui équipait déjà le OnePlus 12R. Il s’agit du modèle Sony LYT-700 de 50 Mpx. Équivalent à un 24 mm, il ouvre à f/1.8 et dispose d’un système de stabilisation optique.

Pour sa part, le capteur ultra grand-angle de 8 Mpx n’évolue pas. Il équivaut à un 16 mm, avec une ouverture de f/2.2.

Le tout est complété par le capteur frontal de 16 mégapixels, ouvrant à f/2,4 et doté d’un système de stabilisation électronique.

OnePlus 13R // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Parmi les différentes options présentes dans le menu Photo (prise de vue panoramique, ralenti, Time-lapse, etc.), citons aussi la présence de la fonction prise de vue Inclinaison – Décalage. Il s’agit en quelque sorte d’une variante du mode Portrait, qui permet de définir une zone de l’image, qui demeure nette, alors que le reste est flouté.

On peut également activer le mode LivePhoto, qui – au lieu de capturer une simple photo – réalise une séquence vidéo d’environ 3 secondes.

Grand angle

L’objectif principal du OnePlus 13R et le capteur de 50 mégapixels qui y est associé s’avèrent performants. Les images capturées ont – par défaut – une définition de 12,5 mégapixels, afin de capter quatre fois plus de lumière et ainsi améliorer les performances du capteur lorsque la luminosité ambiante est très faible (quad pixel binning).

Bien sur, il est toujours possible d’activer l’option « Haute résolution », si on désire obtenir des images en 50 mégapixels.

Et force est de constater que les résultats sont des plus satisfaisants en plein jour. En effet, les photos bénéficient d’un bon piqué, avec des couleurs précises.

De nuit, en mode Nuit (!), les photos réalisées s’avèrent elles aussi de bonne qualité, la plupart du temps.

Ultra grand angle

Sans être d’une qualité décevante, les photos capturées de jour par le capteur ultra grand-angle ne sont pas aussi précises que celles issues du premier capteur.

Leur définition légèrement inférieure et la précision quelque peu approximative sur les bords des images les rendent moins séduisantes.

Rien de dramatique toutefois ! Les images sont parfaitement exploitables (surtout si on les visionne sur le petit écran d’un smartphone).

De nuit, en revanche, les résultats sont très décevants. En effet, à quelques rares exceptions près, les photos se sont avérées floues lors de nos tests.

Téléobjectif

Dans l’interface du mode photo de base, le zoom optique du téléobjectif offre des facteurs de grossissement limités (2x et 4x). Et force est de constater que dans ces conditions, les clichés capturées bénéficient d’une précision très satisfaisante.

Il est bien sur possible d’utiliser un plus fort zoom (numérique), jusqu’à 20x. Mais, comme toujours, il est préférable de ne pas abuser de ce zoom extrême pour conserver une qualité satisfaisante.

En effet, si on utilise un zoom allant de 5x à 10x, les clichés s’avèrent encore d’assez bonne qualité (en plein jour). Puis, leur précision décroit plus on se rapproche du zoom numérique maximum.

OnePlus 13R – Zoom 20x

De nuit, l’utilisation du zoom 2x s’est avérée possible, la plupart du temps, sans que la qualité des clichés n’en souffre trop. En revanche, si on tente le zoom 5x (ou plus !), la perte de précision devient trop flagrante.

Mode Portrait

Le zoom 2x peut également être mis à profit pour se rapprocher de son sujet lorsqu’on réalise une photo en mode portrait. Il est alors impossible d’exploiter un zoom plus important.

Les résultats sont procurent alors entière satisfaction, grâce à une bonne netteté et des couleurs fidèles à la réalité. De plus, les détourages sont plutôt bien réalisés, tout comme l’effet Bokeh appliqué à l’arrière plan.

Selfies

En plein jour, les selfies s’avèrent précis à souhait, grâce à leur bonne définition.

En revanche, les résultats sont plus approximatifs de nuit. Si on regarde les images sur un grand écran, on constate une perte de précision certaine.

Vidéo

Le OnePlus 13R est en mesure de réaliser des vidéos 4K, en 60 images par seconde (sans stabilisation de l’image), ou en Full HD / 60 images par seconde (avec stabilisation).

Le capteur frontal, quant à lui, est limité à la capture de vidéos en Full HD, avec seulement 30 images par seconde.

De plus, le smartphone offre la possibilité de filmer en mode Mode Dual View, pour utiliser le capteur grand angle dorsal et le capteur frontal simultanément.

Une endurance de marathonien

La batterie du OnePlus 13R a une plus grande capacité que celle de son prédécesseur. Elle passe en effet de 5500 mAh à 6000 mAh, ce qui est toujours bon à prendre ! Malgré l’efficacité des composants du smartphone, cela se traduit par une autonomie de premier ordre.

En effet, avec une luminosité d’affichage réglée sur 300 nits, une fréquence de 60 Hz et le mode de fonctionnement par défaut (performances équilibrées), nos tests ont permis d’évaluer l’autonomie totale en streaming vidéo à environ 33 heures et 20 minutes. Cela classe le OnePlus 13R parmi les smartphones les plus endurants.

OnePlus 13R // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Cet excellent résultat est confirmé par le test d’autonomie intégré à l’application PC Mark. En effet, il a fallu pas moins de 16 heures et 20 minutes pour que le niveau de la batterie passe de 100 % à 20 %.

Une vraie recharge rapide

Si le OnePlus 13 supporte une puissance de recharge de 100 W, ce qui permet de recharger totalement sa batterie en moins d’une demi-heure, le OnePlus 13R est « limité » à « seulement » 80 W. Si on peut regretter une petite régression par rapport au OnePlus 12R (qui supportait lui aussi une recharge en 100 W), on se rassure en se disant qu’il ne faut que 52 minutes pour refaire le plein d’énergie.

Et – comme le laisse présager l’épaisseur réduite de la boîte du smartphone – l’adaptateur secteur n’est plus fourni !

Enfin, contrairement à son grand frère, le OnePlus 13R ne supporte pas la recharge sans fil.

Audio et son

Le OnePlus 13R est équipé de deux haut-parleurs. Le son restitué en stéréo s’avère d’assez bonne qualité lorsqu’il s’agit de jouer ou regarder des films, séries, et autres vidéos sur Youtube. Toutefois, si on désire écouter de la musique sans casque, le manque de basses se fait ressentir, avec un son qui devient parfois nasillard, à la limite du désagréable, à fort volume.

De plus, le son est déséquilibré puisque le haut-parleur situé près du port USB C-est un peu trop prédominant. Pour ce type d’utilisation, autant utiliser un casque ou des écouteurs USB-C (aucune prise casque n’est présente) ou Bluetooth.

Réseau et communication

Compatible 5G, le OnePlus 13R est compatible avec les technologies Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 et NFC.

D’autre part, s’il est en mesure d’exploiter deux cartes nano SIM, il ne sait pas gérer la technologie eSIM.

OnePlus 13R // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Prix et date de sortie

Une seule version du OnePlus 13R est commercialisée, à 769 €. Elle est équipée de 12 Go de mémoire et de 256 Go d’espace de stockage. Il s’agit donc d’une hausse de prix assez considérable par rapport au OnePlus 12R, qui fut lancé à 699 € avec 16 Go de mémoire.

En lot de consolation, le constructeur offre sa montre OnePlus Watch 2R, d’une valeur de 279 € en opération de lancement.

Alors, certes, certaines caractéristiques techniques ont été très nettement améliorées (processeur nettement plus véloce, téléobjectif et batterie de plus grande capacité). Mais, le smartphone se retrouve 100 € plus cher que le Samsung Galaxy S24 FE, qui ne manque pas d’atouts, lui non plus (design séduisant, étanchéité totale, zoom 3x, charge sans fil).

Même le Xiaomi 14T Pro, qui est vendu actuellement 751 € chez Darty, est un sérieux challenger pour le OnePlus 13R, avec son équipement très complet et performant.

Du coup, le choix est moins évident.