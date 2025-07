Decathlon divise par 2 le prix de ce VTT électrique taillé pour les balades en forêt, mais les stocks sont très limités

Que ce soit pour partir en randonnée, explorer de nouveaux horizons ou simplement profiter du plein air, le VTT électrique Rockrider E-ST 900 est le parfait compagnon pour vos vacances. La bonne nouvelle c’est qu’il coûte 1 098 euros au lieu de 2 199 euros de base.

Decathlon Rockrider E-ST 900 // Source : site officiel

Decathlon connaît un grand succès avec ses vélos électriques, et sa gamme Rockrider est conçue pour sortir des sentiers battus et faire des balades en forêt. Le Rockrider E-ST 900 est justement à l’aise sur la plupart des terrains vallonnés et est capable d’affronter des dénivelés grâce à un moteur puissant. Aujourd’hui, il devient bien plus intéressant suite à 50 % de remise.

Quels sont les points forts du Decathlon Rockrider E-ST 900 ?

Un VTT confortable avec une fourche suspendue

Un moteur puissant fournissant 70 Nm de couple

Une bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 2 199 euros, le VTT électrique Decathlon Rockrider E-ST 900 est aujourd’hui remisé à 1 098,99 euros sur le site officiel. Attention, il ne reste plus que les tailles S et L disponible, mais les stocks sont très limités.

Notez que vous aurez aussi droit à des aides à l’achat de la part de l’État ou de votre collectivité territoriale.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Decathlon Rockrider E-ST 900. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un VTT à l’aise sur les sentiers

Le Decathlon Rockrider E-ST 900 est un vélo électrique taillé pour les escapades hors bitume. Que ce soit pour une randonnée ou les trajets du quotidien, la conduite est agréable, avec une bonne maniabilité et une adhérence sans faille.

Son cadre semi-rigide procure une bonne stabilité, mais le confort est aussi rendez-vous grâce à sa fourche d’un débattement de 120 mm, ses pneus de 27,5 pouces et ses grandes pédales. Le vélo absorbe efficacement les irrégularités du terrain, et ses pneus offrent une excellente accroche sur diverses surfaces, apportant une sensation de sécurité sous la pluie et même sur des terrains légèrement boueux.

Avec un moteur puissant

Pour son E-ST 900, Decathlon choisit un moteur de 250 W (500 W maximum) qui s’appuie sur un couple de 70 Nm. Une puissance qui permet d’être à l’aise dans quasi tous les cas de figure sur les routes de randonnées que vous empruntez, qui peuvent être irrégulières, ou peu praticables. Les vitesses sont de leur côté au nombre de 10. Pour ce qui est du freinage, le Rockrider E-ST 900 est doté de freins à disque hydrauliques, bien confortables et plus sécurisants.

Pour finir sur l’autonomie de ce VTT Decathlon, sa batterie de 500 Wh lui permet de tenir jusqu’à 100 km à condition d’être sur un terrain plat et d’activer le mode éco, mais cela dépendra des conditions météo ou encore du poids de l’utilisateur. Comptez plutôt entre 50 et 70 km. Dans tous les cas, cela reste un rayon d’action très correct.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien choisir son vélo électrique.