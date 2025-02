Idéal pour la randonnée, ce VTT électrique Decathlon pour les 9-12 ans chute sous les 1 000 €

Si votre jeune ado souhaite vous accompagner en randonnée sur un VTT électrique performant et rassurant, alors le Decathlon Rockrider E-ST 500 conçu pour les 9-12 ans sera idéal. Il est en plus disponible en promotion en ce moment chez Decathlon, qui l’affiche à 999 euros au lieu de 1 200 euros. Attention, quelques règles devront être respectées si vous achetez un tel modèle.

Le VTT Decathlon Rockrider E-ST 500 pour les 9-12 ans. // Source : Decathlon

Il n’y a pas que les adultes qui apprécient enfourcher leur VTT électrique pour aller s’aventurer en forêt hors de la ville. Certains adolescents aussi, et ces derniers pourront par exemple s’orienter vers le Decathlon Rockrider E-ST 500 taillé pour les 9-12 ans. Avant de craquer, retenez tout de même que l’âge minimum en France pour conduire un vélo électrique sur la voie publique est fixé à 14 ans. Donc ce VTTAE ne pourra pas être utilisé en ville. En revanche, cette restriction ne s’applique pas au cyclisme hors route ou sur des terrains privés ; le modèle de Decathlon peut donc être utilisé en forêt ou sur des terrains en pleine nature sans problème. N’oubliez pas non plus que le casque est obligatoire pour les moins de 12 ans. Vous savez tout : maintenant, vous pourrez offrir ce VTT à votre ado, surtout qu’il coûte moins de 1 000 euros en ce moment.

Les points essentiels de ce VTT Decathlon Rockrider E-ST 500

Un moteur de 250W (couple de 42 Nm)

Des modes d’assistance programmés pour les enfants

Une autonomie généreuse

Initialement affiché à 1 200 euros, le VTT Decathlon Rockrider E-ST 500 pour ados (9-12 ans) est aujourd’hui proposé à 999 euros chez Decathlon.

Un vélo bien conçu pour les enfants

Comme le modèle pour adultes, le Decathlon Rockrider E-ST 500 pour les 9-12 ans est un VTT à assistance électrique capable de circuler sur des parcours vallonnés, en forêt et en moyenne montagne ; un deux-roues idéal pour les randonnées, en somme, mais qui doit être plus solide qu’un simple vélo électrique. Son cadre en aluminium est ainsi fermé, ce qui apporte plus de robustesse à l’ensemble. Attention, cette conception oblige à lever haut sa jambe pour enfourcher le vélo.

Le VTTAE est par ailleurs doté de roues de 26 pouces, soit une diagonale suffisante pour rouler confortablement, et d’une fourche suspendue de la marque Suntour, qui permet au vélo de très bien absorber les chocs et d’affronter les terrains peu réguliers. Le biclou est aussi fourni avec une sonnette, des éclairages, des catadioptres de roues et des pédales plates. Le garde-boue et le porte-bagage sont en supplément.

Un pédalage fluide et sécurisant

Côté puissance, le Decathlon Rockrider E-ST 500 renferme un moteur d’une puissance de 250 W, qui envoie un couple de 42 Nm. C’est tout à fait suffisant pour un enfant. Ce dernier aura aussi le choix parmi trois modes d’assistance fluides et progressifs, spécifiquement programmés pour lui, et donc bien plus sécurisants. Les freins à disque hydrauliques avant et arrière sont tout aussi rassurants puisqu’ils offrent un freinage puissant et progressif.

Enfin, côté autonomie, le VTTAE de Decathlon embarque une batterie de 380 Wh. Selon la marque, un utilisateur de 35 kg peut rouler jusqu’à 100 km sur un terrain peu vallonné sur une charge complète. Tout dépendra donc du poids du jeune cycliste, du mode d’assistance choisi, de la météo ou de la nature des sols.

