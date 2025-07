Avec l’arrivée du nouveau modèle, Boulanger déstocke la Ninebot F2 Pro, une trottinette électrique avec 55 km d’autonomie

La Ninebot KickScooter F2 Pro est une trottinette électrique particulièrement complète, qui malgré l’arrivée de son successeur, reste un très bon choix pour rouler en ville. Elle est en promotion à 449 euros, contre 649 euros à sa sortie.

Ninebot KickScooter F2 Pro // Source : site officiel

Récemment, Segway-Ninebot présentait sa nouvelle gamme de trottinettes électriques F3 avec des fiches techniques alléchantes. Cependant, rien ne vous empêche de vous tourner vers l’ancienne génération, qui devient nettement plus intéressante avec l’arrivée des nouveaux modèles. La KickScooter F2 Pro, la plus haut de gamme de la série F2, reste un bon engin pour les personnes se déplaçant sur de longs trajets et elle est aujourd’hui 30 % moins chère.

Les forces de la Ninebot KickScooter F2 Pro

Une trottinette confortable et sécurisante

Un moteur puissant de 900 W

Une autonomie musclée : 55 km

Lancée à 649 euros, puis réduit à 601 euros, la trottinette Ninebot KickScooter F2 Pro se négocie actuellement à 449 euros chez Boulanger.

Une trottinette sécurisante, mais difficile à transporter

La Ninebot KickScooter F2 Pro opte pour un design minimaliste avec un coloris noir et des câbles orange discrets. Avec sa grosse batterie, la F2 Pro affiche un poids assez élevé sur la balance, à savoir 18,5 kg. C’est lourd, mais ça reste transportable, surtout quand le nouveau modèle pèse près d’un kilo de plus. Son système de pliage permet de la rendre plus compacte, utile si vous devez prendre les transports en commun par exemple.

Le nouveau modèle, la F3 Pro, embarque une double suspension contre une simple suspension sur la F2 Pro. Le confort a aussi été amélioré, mais la KickScooter F2 Pro reste efficace sur des routes de types pavées ou légèrement dégradées et amortit bien les chocs grâce à ses pneus larges de 10 pouces. Résultat : la trottinette est stable et confortable, même sur route mouillée. D’ailleurs, la trottinette est certifiée IPX5, ce qui permet de rouler sous la pluie.

Une bonne autonomie pour vos trajets urbains

La trottinette de Segway Ninebot de manque pas de réactivité. Vous aurez peu d’efforts à fournir pour vous déplacer en ville puisqu’elle propose un moteur d’une puissance de 450 W, et de 900 W en puissance maximale. Son successeur a beau faire mieux, avec une puissance de 550 W en continu et développant 1 200 W en pic, la F2 Pro démarre rapidement et atteint facilement la vitesse légale de 25 km/h. Elle est même capable gravir les côtes à environ 22° d’inclinaison. Avec un frein à disque mécanique à l’avant et d’un frein électronique à l’arrière, le freinage est efficace et rassurant.

L’un de ses points forts est son autonomie. Certes, la F3 Pro propose désormais 70 km d’autonomie, avec 55 km, l’ancienne trottinette de Ninebot est satisfaisante pour se déplacer en ville sans trop se soucier de la batterie. Bien sûr, tout dépendra de l’état de la route, des conditions météorologiques ou encore de la vitesse choisie.

Petit plus : elle est compatible Apple Find My, pour la retrouver si jamais elle disparaît mystérieusement, mais il faut absolument posséder un appareil sous iOS.

