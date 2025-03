Il y a 200 € de réduction sur la trottinette électrique Ninebot F2 Plus, un modèle avec 55 km d’endurance et une puissance revisitée

Annoncées en 2023 lors du salon du 2 Roues de Lyon et du MWC, la Segway-Ninebot KickScooter F2 Plus et deux de ses compatriotes sont désormais bien installées sur les routes. Un modèle à retrouver à 399,92 euros chez Electro Depot.

Si vous aviez suivi l’actualité en juin 2023, vous avez assisté à la présentation de la Segway F2 Series. Cette trottinette électrique se décline en trois modèles : la F2, la F2 Plus et la F2 Pro. C’est le deuxième modèle qui nous intéresse aujourd’hui, qui se distingue par une puissance relevée, une batterie de plus grande capacité et une autonomie en hausse. Il n’y a que son prix qui est en baisse puisque vous la retrouvez chez Electro Depot pour 200 euros de moins qu’au moment de son lancement.

Les points forts de la Ninebot F2 Plus

La puissance max du moteur de 800W pour monter des pentes à 20%

Sa batterie de 460 Wh pour 55 km d’autonomie

La sécurité avant tout avec des feux à l’avant et à l’arrière

Lancée à 599,99 euros il y a deux ans, la Ninebot F2 Plus profite de son âge et des promos sur Electro Depot pour se laisser aborder à 399,92 euros.

Une bonne trottinette pour le quotidien

Avec la Ninebot F2 Plus, Segway ne révolutionne pas le monde des trottinettes électriques mais propose un modèle au rapport qualité/prix intéressant, surtout quand il est en promotion. Vous retrouvez ainsi un appareil de 17,7 kg qui mesure 121,4 x 57 x 114,3 cm. Des dimensions et un poids conséquents qui ont pour cause sa batterie de 460 Wh qui prend de la place mais vous offre une grande autonomie.

La marque annonce 55 km, mais pour profiter de ce chiffre il faudra des conditions optimales : aussi bien sur la route que dans le ciel et même vous, le conducteur. Mais dans l’ensemble, vous pouvez compter sur elle sur plusieurs dizaines de kilomètres en roulant à 25 km/h, ce qui est suffisant pour un usage quotidien, pour aller au travail ou en cours, par exemple. Comptez environ 8h pour la charger, donc à brancher le soir en se couchant ou le matin en arrivant sur votre lieu de travail/étude pour en profiter en fin de journée.

Elle assure une bonne stabilité et sécurité sur la route

Pour tenter de se démarquer de la concurrence, Segway-Ninebot mise sur la sécurité et le confort de sa trottinette. Ça marche plutôt bien puisqu’elle propose un deck large permettant de se tenir correctement sur la route, avec un guidon large pour une bonne prise en main. Les pneus sont des modèles tubeless de 10 pouces, autocicatrisants grace à une fine couche de gelée pour éviter les crevaisons. Toujours très pratique surtout si la route sur laquelle vous roulez est en travaux ou abîmée.

Toujours pour la sécurité, vous avez des clignotants intégrés à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un système de frein à disque à l’avant, électronique à l’arrière. On déplore l’absence de suspension, ce qui nuit quelque peu au confort sur route cabossée. Par contre vous profitez d’un système antipatinage TCS pour une meilleure adhérence. Et si jamais il pleut un peu, la certification IPX5 permet de rouler sans problème.

