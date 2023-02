Segway F2 Series : trois nouvelles trottinettes électriques endurantes et équilibrées

Dans le cadre du salon du 2 Roues de Lyon et du MWC, Segway-Ninebot annonce une tout plein de nouveaux produits dédiés à la mobilité, dont une nouvelle série de trottinettes électriques : la F2 Series, avec trois modèles.

Durant quelques jours a lieu à Barcelone le MWC, salon dédié aux appareils mobiles. Si l’on y trouve surtout des nouveautés sur le marché des smartphones, les trottinettes électriques ne sont pas en reste. Segway y a présenté aux côtés de Segway-Ninebot Max G2 trois modèles de sa série F2 : les Ninebot Segway KickScooter F2 Powered, F2 Plus Powered et F2 Pro Powered.

La série de trottinettes électriques F2 a de la puissance à revendre

L’argument mis en avant immédiatement par le fabricant est la puissance maximale de ces nouveaux modèles : 800 ou 900 W. Au vu du prix de ces différentes trottinettes électriques, c’est honorable. Par rapport aux autres gammes de la marque, Segway-Ninebot compte différencier celle-ci par un guidon plus large pour offrir une meilleure stabilité. De quoi y intégrer des clignotants pour améliorer la sécurité.

Les F2, F2 Plus et F2 Pro se voient attribuer des pneus tubeless de 10 pouces qui sont en plus de ça autocicatrisants. Une gamme qui profite aussi d’une nouvelle intégration : c’est de Find My d’Apple, comme sur la toute nouvelle G2 Max fraîchement introduite. Elle permet de localiser la trottinette même si vous la perdez (cela peut être utile si jamais elle est volée).

Côté freins, on a droit sur chacun des modèles à un frein à disque à l’avant et un frein électronique à l’avant ainsi qu’à un contrôle de traction (ce qui est utile pour éviter l’aquaplanage). Ils sont tous certifiés IPX5 et peuvent atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, conformément à la législation. Sur la conduite d’ailleurs, trois modes traditionnels sont de la partie : Eco, Conduite et Sport, en plus des modes Marche et Parc. Pour contrôler tout cela, on a droit à un tableau de bord affichant les informations en couleur.

Les principales différences entre les modèles Segway-Ninebot F2

Les Ninebot Segway KickScooter F2 Powered, F2 Plus Powered et F2 Pro Powered ont des différences minimes, mais tout de même notables. Sur la batterie par exemple, comptez 367 Wh pour la plus petite, et 460 Wh pour les deux autres. Une différence qui en entraîne une autre, celle du temps de charge : 6,5 heures pour la première, 8 heures pour les deux autres.

Cela se ressent aussi sur l’autonomie, puisqu’elle sera respectivement de 40 et 55 km maximum. De telles batteries se ressentent aussi sur le poids des trottinettes : 17,2, 17,5 et jusqu’à 18,5 kg selon les modèles.

Les angles de montée sont légèrement différents selon les modèles F2, F2 Plus et F2 Pro, puisqu’ils sont respectivement de 18, 20 et 22 %. C’est lié à la puissance maximale délivrée : 800 W pour les deux références les moins chères, 900 W pour la plus chère.

Prix et disponibilité des trottinettes électriques F2 Series

Les modèles Ninebot Segway KickScooter F2 Powered, F2 Plus Powered et F2 Pro Powered seront disponibles à partir du mois d’avril pour une commercialisation en France. À propos des prix, on ne connaît pour le moment que celui du modèle F2, à savoir 549 euros.

