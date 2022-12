En France, le bonus réparation va permettre de réduire vos factures lorsque vous irez faire réparer un appareil électronique (smartphone, PC, tablette, vélo électrique, TV...) auprès d'un professionnel certifié par le label QualiRépar. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette aide financière qui vise à favoriser les gestes écoresponsables.

Après l’indice de réparabilité — qui s’est récemment étendu à plus de produits –, c’est au tour du bonus réparation d’être mis en place. Il s’agit d’une mesure de l’État français visant à encourager les pratiques écoresponsables autour des appareils électroniques. Concrètement, vous allez profiter d’une petite aide financière pouvant aller jusqu’à 45 euros maximum.

En effet, à partir du 15 décembre 2022 en France, en allant faire réparer votre smartphone ou PC portable auprès d’un spécialiste, votre facture pourra être allégée grâce à ce bonus réparation. Ce coup de pouce financier est possible grâce à un fonds de 410 millions d’euros mis à disposition jusqu’en 2027. Ce fonds est alimenté par les fabricants eux-mêmes qui versent une partie de leurs revenus générés par les ventes. En outre, ce sont les organismes Ecosystem et Ecologic, spécialisés dans le recyclage, qui gèrent cet argent.

« Une trentaine de catégories de produits qui ne sont plus sous garantie bénéficieront de ce bonus réparation », explique Nathalie Yserd, la directrice générale d’Ecosystem auprès de Franceinfo.

Comment profiter du bonus réparation en France ?

Rendez-vous sur les sites ecosystem.eco ou label-qualirepar.fr pour trouver un réparateur participant à ce dispositif. Il faut en effet savoir qu’un label « QualiRépar » sera décerné, sous conditions, à des professionnels de la réparation. En revanche, pour le moment, le label en question n’a été attribué qu’à 500 spécialistes. Dans le courant de l’année 2023, ce sont 1500 professionnels qui seront concernés.

Vous l’aurez compris, dans un premier temps, peu de gens devraient vraiment réussir à profiter du bonus réparation en France. Espérons cependant que le nombre de professionnels certifiés par le label QualiRépar augmente considérablement pour pouvoir vraiment concerner une grande partie des consommateurs.

Si vous vous adressez à un réparateur certifié QualiRépar, vous profiterez immédiatement du bonus réparation. Selon l’appareil à retaper, vous aurez donc une déduction de 10 à 45 euros sur votre facture. Le professionnel, lui, se fait rembourser la différence par Ecosystem ou Ecologic.

Important : seuls les appareils électroniques qui ne sont plus sous garantie sont éligibles au bonus réparation.

Quels sont les appareils concernés par le bonus réparation ?

Un grand nombre de produits sont concernés par le bonus réparation. Dès le 15 décembre, cette aide financière s’appliquera d’ores et déjà sur les réparations de smartphones, de PC portables, de tablettes, de TV, de vidéoprojecteurs, de consoles de jeux, de vélos électriques, de trottinettes électriques, d’appareils photo numériques, d’aspirateurs robots ou encore de drones.

Voici un tableau non exhaustif donnant un aperçu de ce que propose le bonus réparation.

Produit réparé Montant du bonus réparation (TTC) Smartphone 25 euros PC portable (seuil de déclenchement : 180 euros) 45 euros Tablette 25 euros TV 30 euros Vidéoprojecteur 30 euros Console de jeux 20 euros Vélo électrique, trottinette électrique, hoverboard... 15 euros Appareil photo numérique 20 euros Aspirateur robot 15 euros Home-cinéma 15 euros Drone 15 euros Chaîne Hi-Fi 15 euros

Un tour sur le site du label QualiRepar permet de consulter la liste des « produits éligibles au fonds réparation ». Certains des produits qui y sont cités ici ne seront éligibles qu’à partir de 2023 ou 2024. Une note de bas de page précise, par ailleurs, que la liste est « susceptible d’évoluer ».

Inciter à la réparation

Avec ce bonus écologique, la France espère voir le nombre d’appareils électroniques réparés chaque année augmenter de 20 %. Il passerait ainsi de 10 à 12 millions d’ici à 2027. À l’heure actuelle, 90 % des pannes ne sont pas réparées. Or, pour limiter l’empreinte environnementale de chacun, il est recommandé de garder ses appareils le plus longtemps possible au lieu de les remplacer au moindre dysfonctionnement.

