Batterie gonflée : que faire avec votre vieux téléphone, PC ou tablette ?

Beaucoup d'entre nous voient leurs vieux appareils (smartphone, PC, tablette…) s'abîmer au fil des années à cause d'une batterie gonflée. Voici quelques conseils à suivre si, d'aventure, cela vous arrive.

On peut s’évertuer à préserver nos batteries, elles ont, hélas, tendance à gonfler dans de vieux appareils après quelques années à traîner au fond d’un tiroir. Cela semble tout particulièrement vrai en été lorsque des vagues de chaleur les mettent à mal. Chez Frandroid, nous avons pu en faire l’expérience avec un Samsung Galaxy S7 dont la coque avait été brisée par l’accumulateur.

Le phénomène a beau être assez courant, il n’en reste pas moins impressionnant. D’aucuns pourraient se demander ce qu’il faut faire avec un vieux smartphone, PC ou tablette dont la batterie a gonflé. Voici quelques éléments de réponse.

Pourquoi les batteries gonflent-elles ?

Rappelons que l’immense majorité de nos appareils électroniques s’appuient sur des batteries lithium-ion. Celles-ci ont plusieurs qualités, quelques défauts, mais surtout, comme leur nom le laisse entendre, elle fonctionne grâce à des réactions chimiques. Eh oui, il faut fournir de l’énergie. C’est justement pour le bon fonctionnement de ces réactions chimiques qu’il est recommandé de maintenir autant que possible le niveau d’énergie de son smartphone entre 20 et 80 %. Rester trop longtemps au-dessus ou en dessous cette fourchette peut accélérer le vieillissement de la batterie.

🫣 @ArnaudGelineau a eu une petite surprise en retrouvant son vieux Galaxy S7 Rappel ⚠️ : Si cela vous arrive, n'essayez pas de retirer la batterie, d'utiliser ou de charger le téléphone car cela peut être dangereux ! pic.twitter.com/7YgYD9rf4Z — Frandroid (@Frandroid) July 26, 2022

Cependant, même si vous avez méticuleusement pris soin de votre appareil, sa batterie vieillira inexorablement avec les années. Au bout de quelque temps, elle finira forcément par connaître quelques dysfonctionnements. Ainsi, comme il s’agit de réactions chimiques, ces soucis provoquent la création de gaz dans certains cas. Ce gaz va pousser sur les parois de la batterie et la faire gonfler progressivement.

En gonflant, l’accumulateur va à son tour pousser contre la coque du smartphone (ou du PC ou de la tablette) jusqu’à la faire céder. Si, en plus de cela, la batterie ou son intégration dans l’appareil souffrent d’un défaut — comme c’était le cas pour le tristement célèbre Galaxy Note 7 –, le produit peut prendre feu.

Batterie gonflée : prenez toutes les précautions

Si vous trouvez un produit éclaté à cause d’une batterie gonflée, agissez avec la plus grande prudence. Ne tentez pas de charger l’appareil. N’essayez pas de l’allumer et évitez au maximum de le manipuler. Il y a toujours un risque non négligeable qu’il vous explose au visage.

En outre, sachez que ce n’est parce que vous ne voyez pas de dégât sur un appareil (sur un téléphone par exemple) que la batterie à l’intérieur n’est pas gonflée. Même sur des produits qui paraissent encore intacts, soyez vigilant aux potentielles odeurs chimiques ou métalliques qui pourraient s’en échapper. C’est un des signes d’une batterie gonflée.

Sachez par ailleurs qu’il est fortement déconseillé de garder le téléphone, le PC ou la tablette abîmée chez vous. Mais attention, cela ne signifie pas que vous pouvez jeter l’appareil avec le reste de vos ordures ménagères. Les déchets électroniques doivent faire l’objet d’un traitement particulier.

Ce qu’il faut faire avec une batterie gonflée

En France, le ministère de la Transition écologique explique que « les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent souvent des substances ou composants dangereux pour l’environnement […], mais ils présentent aussi un fort potentiel de recyclage des matériaux qui les composent […] ». L’idéal est donc évidemment de vous rendre dans la déchetterie la plus proche pour y déposer sereinement l’appareil abîmé.

Le ministère met également en avant le rôle de la filière des déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE) en France. C’est dans ce cadre-là que les sites d’organismes tels qu’Ecosystem ou Ecologic vous aiguilleront vers le bon endroit où déposer votre appareil à recycler. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de ces plateformes.

Enfin, dans les précisions du ministère de la Transition écologique, un passage est particulièrement important.

[…]les producteurs d’équipements électriques et électroniques ménagers sont responsables de l’enlèvement et du traitement des DEEE ménagers collectés sélectivement sur le territoire national, y compris dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer pour lesquelles la réglementation nationale s’applique.

Autrement dit, vous avez intérêt à vous renseigner auprès du service client de la marque qui a mis votre produit sur le marché (ex. : Apple, Asus, Xiaomi…). Cette dernière doit en effet proposer un programme de reprise d’anciens appareils, soit en l’organisant elle-même, soit en s’appuyant sur un partenaire spécialisé. C’est d’ailleurs dans ce même élan d’incitation aux comportements écoresponsables autour des produits électroniques que la France a mis en place l’indice de réparabilité.

Enfin, d’aucuns seraient tentés de remplacer eux-mêmes la batterie gonflée de leur vieil appareil. Nous ne recommandons absolument pas cette solution, surtout aux personnes n’ayant pas l’habitude de bricoler de la sorte. Cependant, iFixit vous donne quelques conseils à ce sujet. Les plus téméraires d’entre vous peuvent y jeter un œil.

