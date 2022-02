Vous n’avez pas peur d’investir dans de la seconde main ? Les smartphones reconditionnés sont un bon moyen d’avoir un produit de qualité sans payer trop cher. Découvrez ici notre sélection complète de mobiles reconditionnés.

Notre TOP 3 des meilleurs smartphones reconditionnés

Depuis quelques années, le prix des smartphones très haut de gamme a flambé. À tel point que désormais, les produits vedettes de chez Apple et Samsung dépassent allègrement les 1000 euros. En réponse à cette inflation, de nombreuses entreprises offrent un service pour remettre à neuf des téléphones mobiles.

Bien entendu, nous ne vous recommandons pas d’acheter un smartphone reconditionné au premier venu. Il existe des entreprises certifiées qui sont habilitées à reconditionner les appareils. Lorsqu’un mobile passe par ce processus, certains éléments peuvent être remplacés, comme les batteries si elles ont moins de 80 % de leur capacité. À l’issue de cette étape, le produit est remis en vente à un prix correspondant à son état. Cela vous permet d’obtenir un téléphone haut de gamme moins cher. En moyenne, le prix des modèles est 30 à 50 % moins élevé que lors de leur sortie.

Le reconditionné est un bon compromis entre le neuf et l’occasion. Le reconditionné sur les modèles d’entrée et de milieu de gamme ne présente généralement pas grand intérêt. Ces téléphones sont bien plus vite rendus obsolètes et l’on aura mieux fait d’acheter un modèle neuf plus performant pour le même tarif.

Si l’achat d’un smartphone est une question de budget, voici une sélection de guides dédiés :

Les iPhone reconditionnés

Au rayon des smartphones reconditionnés, les iPhone ont la cote. Les produits de l’entreprise américaine sortent à un prix assez élevé et investir dans un état alternatif est le bon moyen de faire des économies. Surtout, la régularité des mises à jour chez Apple est un gage de confiance. Un iPhone bénéficie d’un suivi logiciel de 7 ans. Ci-dessous, vous trouverez les trois meilleurs iPhone reconditionnés à acheter. Si vous souhaitez plus d’informations sur le sujet, lisez notre guide d’achat des iPhone reconditionnés.

Apple iPhone 11 Pro Max Le meilleur iPhone reconditionné

L’iPhone 11 Pro Max marque une nouvelle génération au sein des smartphones Apple. Cette génération introduit quelques éléments comme la présence de quatre versions du mini au Pro Max. Cette dernière, plus richement dotée, est sortie au tarif de 1259 euros. Un prix premium pour un smartphone à la fiche technique aguicheuse.

Comme toujours chez Apple, les performances sont de très haut niveau avec le processeur A13 Bionic et une configuration des plus solides. Aucun logiciel ne pourra résister au smartphone. Cette génération a aussi réalisé des progrès considérables en gestion d’autonomie. L’iPhone peut ainsi durer toute la journée sans faiblir.

Bien entendu, dans tous les compartiments ce smartphone est capable d’offrir de splendides prestations avec un écran Retina de bonne facture ainsi qu’un appareil photo performant. Vous voulez en apprendre plus sur le téléphone ? Lisez notre test de l’iPhone 11 Pro Max.

Apple iPhone XS L'iPhone pour pas cher

Si vous visez la génération précédente, tournez-vous vers l’iPhone XS. Ce modèle de smartphone est celui qui a introduit le nouveau design borderless des iPhone. Vous aurez donc entre les mains un téléphone à l’aspect toujours moderne malgré l’encoche. Grâce à un mélange de verre et d’acier en plus d’un format compact, le produit saura se glisser dans toutes les poches.

Outre son format réduit, le téléphone se distingue surtout par un bel écran tactile. La dalle OLED de 5,8 pouces propose une définition en Full HD+ se rapprochant des meilleurs dans sa catégorie. Évidemment, les performances sont toujours au rendez-vous grâce au processeur Apple A12 Bionic couplé à iOS. C’est surtout l’autonomie qui réalise de gros progrès avec une meilleure gestion de la batterie.

L’appareil photo du téléphone propose aussi de jolis clichés. Si l’ensemble est bon, attention à la seconde main. En effet, cet iPhone agglomère les microrayures au cœur de son design. Notre test complet de l’iPhone XS révèle tout le potentiel du smartphone.

Apple iPhone SE 2020 L'iPhone version rétro

Certes au rayon des iPhone reconditionnés l’iPhone 8 peut sembler intéressant, mais si vous souhaitez une version plus moderne du téléphone, l’iPhone SE 2020 est une bonne solution. Cette version du téléphone propose une fiche technique bien plus moderne, lui offrant une place de choix dans notre sélection.

Au contraire des deux autres modèles cités plus haut, ce smartphone met en avant un design old-school, avec des bordures marquées et la présence d’un bouton qui tombe sous le pouce. Sinon, la puce A13 offre de bonnes performances, même si le multitâche pourra se révéler laborieux avec les 3 Go de RAM. L’ensemble reste très bon.

Attention tout de même à la qualité du capteur photo qui est à la peine de nuit vis-à-vis des standards actuels. Surtout, c’est un bon investissement pour l’avenir. Notre test de l’iPhone SE 2020 vous donnera plus de détails sur le produit.

Les Samsung reconditionnés

Éternel rival d’Apple, le constructeur coréen est lui aussi plébiscité au rayon des reconditionnés. Samsung est l’une des rares marques sous Android à proposer un support logiciel sur une longue période. L’achat d’un produit haut de gamme peut ainsi se révéler intéressant sur le plan économique. Notre guide complet dédié aux smartphones Samsung reconditionnés rentre plus en détail sur les différents modèles.

Samsung Galaxy S20 Ultra Le smartphone démesuré

Cette version Ultra au sein de la gamme des S20 constitue la tranche premium de cette génération. Même son design fait dans la démesure avec des dimensions gargantuesques et un poids de 220 grammes. Si vous n’avez pas peur de posséder un mastodonte, le Samsung Galaxy S20 Ultra est un parfait appareil.

La grande force de ce smartphone est son écran de 6,9 pouces en définition QHD+ et surtout avec un rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Le S20 Ultra se révèlera redoutable dans l’animation de logiciels. Armé de sa puce Exynos 990 et de ses 12 Go de RAM, le téléphone est en mesure d’animer n’importe quel logiciel sans trembler.

Enfin, l’autonomie du smartphone lui permet de tenir une journée complète de fonctionnement avant la recharge. Rendez-vous sur notre test complet du Samsung Galaxy S20 Ultra pour en apprendre plus.

Samsung Galaxy S20 Choisissez un Galaxy S20 reconditionné

La gamme phare de chez Samsung dispose toujours d’un modèle plus modeste qui trouve son public. Si le Galaxy S20 est moins opulent que la version Ultra, il n’en reste pas moins un excellent smartphone avec de jolis atouts. Le format compact saura séduire ceux qui ont été refroidis par les dimensions du S20 Ultra.

Une fois encore, c’est l’écran tactile qui est la vedette du téléphone notamment avec une excellente luminosité et du 120 Hz. La puissance interne est une nouvelle fois au rendez-vous, mais ce n’est pas tout. La photographie du smartphone est très efficace, quelles que soient les conditions. Le mode nuit est tout aussi performant que le reste.

Toutefois, un point faible se révèle. L’autonomie du Galaxy S20 est encore à la peine et ne parvient pas à passer la barre d’une journée d’utilisation. Un réel camouflet pour un smartphone de ce standing, même si certains pourront passer outre. Vous trouverez plus de détails sur le Samsung Galaxy S20 au sein de notre test.

Samsung Galaxy S10 Toujours d'actualité

Si vous souhaitez piocher un peu plus loin dans le haut de gamme Samsung, il est possible de remonter encore une génération. Le risque de voir le smartphone devenir obsolète vaut largement le prix du Samsung Galaxy S10. Il offre tout de même un design classique et reste joli à regarder.

Lors de sa sortie, le smartphone proposait une expérience globale d’un haut de gamme complet et performant. Son design est de qualité et le téléphone propose une belle prestation au niveau de son interface tactile. De même, les performances de la puce Exynos 9820 sont assurées en gaming, mais aussi au quotidien. En bref, l’expérience utilisateur mise en place sur le téléphone est premium.

Sur ce modèle aussi, le seul point faible est l’autonomie proposée. Le S10 est bien trop léger pour tenir une journée complète confortablement. Rendez-vous sur notre test du Samsung Galaxy S10 pour découvrir le téléphone en entier.

Les smartphones Android reconditionnés

Chez les constructeurs Android, le suivi des mises à jour est assez aléatoire. La plupart des modèles de smartphones sont à la traîne en comparaison à Apple. Si Samsung ou Google font mieux que la moyenne, le reste du marché n’est pas aussi bon élève. Des entreprises comme Oppo ou Xiaomi garantissent des mises à jour régulières pour leurs modèles phares, mais il demeure toujours une inconnue sur la durée de ce suivi.

Oppo Find X2 Pro Le meilleur smartphone Android reconditionné

Au moment de sa sortie, l’Oppo Find X2 Pro a été une véritable bouffée d’air frais sur le secteur du haut de gamme. Le smartphone cochait toutes les cases de l’excellent appareil. Le seul réel frein à l’achat était son prix assez élevé au regard de son standing. Le passage au reconditionné permet désormais de franchir cet écueil.

Si l’ensemble général du smartphone est excellent, le Find X2 Pro se distingue sur quelques points précis. D’abord grâce à un design original, mais aussi un bel écran tactile. Il s’agit d’une dalle OLED incurvée de 6,4 pouces capable d’afficher de jolis contenus. La puissance interne du Snapdragon 865 couple à 12 Go de mémoire RAM permet d’assurer un fonctionnement de grande qualité.

Même la qualité photo est présente sur le téléphone de jour comme de nuit. En bref, si vous voulez vous pencher vers le meilleur smartphone de son année, foncez. Notre test complet de l’Oppo Find X2 Pro achèvera de vous convaincre.

Google Pixel 5 Google se met au reconditionné

Google et ses smartphones, c’est une histoire compliquée. Si le constructeur américain aime proposer du haut de gamme, la durée de vie des produits au sein de son catalogue est réduite à peau de chagrin. Le reconditionné vous permet de retrouver le Pixel 5 à un prix attractif.

Pour les amateurs de smartphones compacts, le Pixel 5 est un véritable bijou. En effet, il se loge dans votre main sans le moindre effort et ne fait aucune concession sur sa diagonale d’écran. La dalle AMOLED de 5,81 pouces permet un affichage en Full HD+ pour les différents contenus. Bien entendu, la partie photo est excellente dans tous les domaines grâce à un traitement logiciel précis.

Bien entendu, on pourra lui reprocher une puissance un peu légère déjà à sa sortie en comparaison aux autres modèles vendus à un tarif similaire. Notre test complet du Google Pixel 5 vous donnera plus de détails.

Comment choisir un smartphone reconditionné ?

Est-ce que les téléphones reconditionnés sont fiables ?

Sur le secteur, il y a de tout. Notre premier conseil est donc de vous tourner vers des entreprises certifiées et reconnues. Par exemple, Apple n’autorise que quelques marques à reconditionner ses iPhone. Bien entendu, chaque revendeur propose une garantie pour un smartphone reconditionné. Sachez que le minimum légal est de 6 mois, mais que certains sites offrent jusqu’à 24 mois. De manière générale, vous pouvez vous reporter vers les états indiqués.

Quels sont les différents états du reconditionné ?

Depuis peu, un cadre légal entoure la mention du reconditionné interdisant à des revendeurs d’utiliser des mentions telles que « Comme neuf ». Si toutes les entreprises ont leurs propres dénominations, voici de quoi vous donner une idée générale.

Parfait état : le téléphone fonctionne à son plein potentiel. L’écran ne présente pas de rayures tandis que de très légers dommages peuvent se trouver sur le smartphone.

le téléphone fonctionne à son plein potentiel. L’écran ne présente pas de rayures tandis que de très légers dommages peuvent se trouver sur le smartphone. Bon état : le téléphone n’aura aucun problème logiciel et son risque de dysfonctionnement est minime. La coque et l’écran peuvent présenter des signes d’usures voire d’éraflures.

le téléphone n’aura aucun problème logiciel et son risque de dysfonctionnement est minime. La coque et l’écran peuvent présenter des signes d’usures voire d’éraflures. État correct : le téléphone a été remis en état de marche. Son design présente toutefois des signes d’une utilisation passée avec des rayures.

La loi ayant encadré le marché, il est tout de même nécessaire de faire attention à tout ce qui est écrit. Désormais, les reconditionneurs doivent remettre le produit à neuf si nécessaire avant de le remettre en vente.

Quelle est la durée de vie d’un smartphone reconditionné ?

À l’heure actuelle, il n’y a aucune donnée quantifiable sur la durée de vie d’un smartphone. Les seuls indices sur lesquels se placer se basent sur la durée du suivi logiciel pour chaque constructeur. Dans le meilleur des cas, cela concerne les flagships et autres modèles les plus haut de gamme. Ces durées sont bien entendu à compter à partir de la sortie originale du téléphone.

Apple : le constructeur promet 7 années complètes de suivi logiciel pour ses iPhone.

Samsung : l’entreprise s’est récemment engagée à proposer 4 versions majeures d’Android pour ses téléphones.

Oppo et OnePlus : les deux entités offrent trois années de mise à jour système.

Google : jusqu’à très récemment, le constructeur comptait trois années de mise à jour. Les Pixel 6 bénéficieront de 5 années sans interruption.

Bien évidemment, ce classement n’est qu’indicatif. L’expérience avec le reconditionné peut être variable.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.