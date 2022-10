Test de l’iPhone 14 Plus : un iPhone avec un petit truc en plus

Sorti quelques semaines après la première fournée d'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus affiche les mêmes capacités que le modèle d'entrée de gamme, mais avec un écran et une batterie plus grands. Vaut-il son prix de 1169 euros ? Notre test vous le dira.

Et si ça changeait tout, finalement, une dalle de 6,7 pouces ? Est-ce que l’expérience de base de l’iPhone 14 s’en voit sublimée ? C’est avec cet appétit que nous nous sommes penchés sur le cas de l’iPhone 14 Plus.

Ce qui est certain, c’est que cet iPhone vient combler un manque. Tous·tes celles et ceux qui souhaitaient un smartphone affublé du logo à la pomme plus grand, mais qui n’étaient pas particulièrement attirés par les ajouts de l’iPhone Pro Max ont désormais un choix clair. Mais est-ce le bon choix ? On vous dit ça dans ce test.

Apple iPhone 14 Plus Fiche technique

Modèle Apple iPhone 14 Plus Version de l'OS iOS 16 Taille d'écran 6.7 pouces Définition 2778 x 1284 pixels Densité de pixels 458 ppp Technologie OLED SoC A15 Bionic Puce Graphique (GPU) Apple GPU Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 12 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Oui NFC Oui Ports (entrées/sorties) Lightning Dimensions 78,1 x 160,8 x 7,8 mm Poids 203 grammes Couleurs Noir, Blanc, Violet, Rouge, Bleu Prix 1 149 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé à partir d’un exemplaire prêté par nos estimés collègues de Numerama. Un modèle qu’Apple leur a prêté.

Nous avons déjà testé l’iPhone 14 de base. Vous trouverez son test complet juste en dessous de ce paragraphe. Ce test va s’attacher à détailler les différences notables sur le design, l’écran et l’autonomie notamment, et dans une certaine mesure les performances.

Apple iPhone 14 Plus Design

Ça ne surprendra personne, l’iPhone 14 Plus est plus grand que l’iPhone 14. Sachez qu’il est même radicalement plus grand. On passe d’un format qui loge dans le creux de la main à un appareil qui en dépasse allègrement et qui devient donc plus difficile à utiliser à une main.

Dans le détail, l’épaisseur de 7,8 mm demeure, mais il gagne en largeur, passant de 71,5 mm à 78,1 mm et surtout en hauteur, passant d’un raisonnable 146,7 mm à un king size 160,8 mm. S’il gagne au passage 29 grammes, son poids de 203 g, une fois tenu en main, ne paraît pas si démentiel. En effet, sur une diagonale de 6,7 pouces, on va plutôt chercher les 220, voire 230 g. L’iPhone 14 Plus paraît ainsi plutôt léger pour son gabarit grâce à une densité faible.

Il paye bien sûr en partie sa taille en encombrement et en perte d’ergonomie. On s’en aperçoit bien lorsqu’on veut le mettre dans une poche ou pour atteindre certains boutons assez peu habilement placés en haut à gauche.

Pour le reste, il affiche exactement les mêmes caractéristiques que l’iPhone 14 : un port lightning en bas avec deux haut-parleurs, un bloc photo avec deux modules en diagonale, un bouton de verrouillage à droite et deux boutons pour le son à gauche ainsi que le slider pour le mettre en silencieux. Toujours à gauche, vous trouverez le tiroir à SIM capable d’accueillir une seule nano-sim.

Pour terminer le portrait, signalons tout de même que l’iPhone 14 Plus possède une encoche en haut, contrairement aux modèles Pro sortis cette année. Il est en outre étanche et certifié IP68.

Apple iPhone 14 Plus Écran

L’avantage premier de l’iPhone 14 Plus réside dans cet écran excessivement agréable à côtoyer, même si on peut raisonnablement bougonner contre l’absence de 120 Hz. Avec sa taille de 6,7 pouces l’expérience de jeu et de visionnage est beaucoup plus confortable que sur les 6,1 pouces de l’iPhone 14, la différence est claire.

L’écran semble avoir perdu un peu en précision au passage. Son delta E moyen monte à 3,42, un peu moins bon que les 2,35 de l’iPhone 14. La luminosité maximale mesurée monte à 821 cd/m², elle est donc bonne et du même acabit que son petit frère. De son côté, la température de couleurs est toujours un peu chaude. Sans True Tone, on obtient 6200K, un peu loin des 6500 K souhaités, mais pas trop éloigné pour autant.

Pour les mesures de ce test, nous avons utilisé une sonde et CalMAN Ultimate de Portrait Displays. Malheureusement, l’application n’affiche que le Gamut sRGB sur l’App Store, ce qui nous empêche de mesurer correctement la capacité de l’écran à afficher le DCI-P3. Sachez toutefois que nous n’avons jamais eu l’occasion de tenir entre les mains un écran trop terne.

Apple iPhone 14 Plus Batterie

L’iPhone 14 Plus possède une batterie de 4323 mAh. Sur le papier, ça a l’air robuste, mais peut-être un peu petit pour un tel gabarit. On s’attend donc à une autonomie moyenne.

Il n’en est rien. L’iPhone 14 Plus, à l’instar de l’iPhone 14, peut atteindre sans problème les deux jours d’autonomie consécutifs, à savoir plus de 48 heures allumés sans broncher. Si vous êtes un·e utilisateur·rice acharné, vous devriez tenir sans souci la journée tout en gardant de quoi voir la mi-journée le lendemain. Bref, sur l’autonomie, on est résolument face à un champion. Il est peut-être un peu moins résistant que l’iPhone 14, plus petit donc moins consommateur, ou que les iPhone 14 Pro qui bénéficient du ProMotion.

Recharge

Il est dommage que l’iPhone 14 Plus charge seulement à 25W de puissance maximum. En 2022, c’est trop peu. On parvient toutefois à charger à une vitesse raisonnable le smartphone jusqu’à 80 %. À partir de cette limite, il tend à ralentir afin de protéger la batterie. En partant de 20 % d’autonomie et en gardant le smartphone branché 15 minutes, je suis parvenu à 47 %. Quand on a l’assurance que chaque point gagné apporte un temps d’usage vraiment conséquent, on peut dire que le ratio temps de charge autonomie n’est pas si défavorable.

Apple iPhone 14 Plus Performances

L’iPhone 14 Plus embarque la même puce A15 Bionic que l’iPhone 14, qui est aussi la même que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.

Modèle Apple iPhone 14 Plus Apple iPhone 14 Pro OnePlus 10T Samsung Galaxy S22 Plus Asus Zenfone 9 AnTuTu 9 791268 949082 754073 862605 1085542 AnTuTu CPU 196546 238980 126624 210041 255974 AnTuTu GPU 331497 413733 416631 353027 468392 AnTuTu MEM 133524 153747 100661 156708 181036 AnTuTu UX 129701 142622 110157 142829 180140 PC Mark 3.0 N/C N/C 10443 12569 16292 3DMark Slingshot Extreme N/C 3258 N/C N/C N/C 3DMark Wild Life N/C N/C N/C 6918 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen N/C N/C N/C 41 FPS N/C 3DMark Wild Life Extreme 2838 N/C 2696 N/C 2776 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 17 FPS N/C 16 FPS N/C 16.6 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 49 / 38 FPS N/C 60 / 47 FPS N/C 67 / 51 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 58 / 97 FPS N/C 60 / 97 FPS N/C 89 / 103 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 247 FPS N/C 60 / 218 FPS N/C 119 / 258 FPS Geekbench 5 Single-core 1735 1858 N/C N/C N/C Geekbench 5 Multi-core 4813 5014 N/C N/C N/C Geekbench 5 Compute 12572 15725 N/C N/C N/C Lecture / écriture séquentielle N/C N/C 1637 / 1108 Mo/s 1883 / 1319 Mo/s 1955 / 1453 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C N/C 23462 / 67117 IOPS 87436 / 76071 IOPS 94123 / 125455 IOPS Voir plus de benchmarks

Si on mesure ses performances via des benchmarks, on s’aperçoit bien vite qu’elle possède un temps de retard sur ses concurrentes plus récentes. Mais en pratique, l’iPhone est un téléphone dont nous n’avons eu à déplorer aucun problème de lag sur des usages au quotidien.

Mieux encore, il affiche des performances insolentes en jeu. Genshin impact, qui toussote en moyen sur de nombreux smartphones, tourne ici en élevé et 60 FPS avec une fluidité sans faille. J’entends par là qu’il n’y a pas de bug, que la chauffe est modérée et qu’on peut seulement regretter un peu de clipping au milieu des graphismes somptueux.

Apple iPhone 14 Plus Logiciel

Pour la partie logiciel, c’est rigoureusement la même chose que sur notre test de l’iPhone 14. Retenez ceci : iOS 16 est une des meilleures interfaces sur le marché. Fluide, agréable à utiliser au quotidien, sécurisante. Allez, il y a bien quelques petits soucis de prise en main au tout début, mais une fois qu’on connaît la bête, il est vrai qu’elle est rudement efficace.

Il est parfois un peu compliqué d’atteindre le haut de l’écran, comme ici avec le menu hamburger en haut à gauche.

De surcroît, Apple propose peut-être l’un des meilleurs suivis logiciels du marché. Si la marque à la pomme ne s’engage pas sur une durée de prise en charge de ses appareils, son passif parle pour elle. Aujourd’hui, les iPhone 8 sont encore mis à jour vers iOS 16, près de cinq ans après leur sortie. A priori, ils ne devraient plus l’être pour iOS 17, ce qui donne un suivi sur cinq à six ans. Tout simplement mieux que quiconque.

Apple iPhone 14 Plus Photo

Sur la partie photo, vous retrouverez résolument la même configuration que sur l’iPhone 14 :

Un capteur 12 mégapixels avec objectif grand-angle, 26 mm, f/1,5, stabilisation optique ;

Un capteur 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle, 13 mm, f/2,4, 120° ;

Un capteur selfie 12 mégapixels à l’avant, avec autofocus.

Voici quelques clichés pour vous faire une idée du résultat.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Dans l’idée, l’iPhone 14 Plus propose une expérience satisfaisante dans des conditions favorables, avec des couleurs naturelles et un déclencheur excessivement rapide. En revanche, il peine un peu à s’imposer sur des situations plus difficiles (HDR un peu hasardeux, mode nuit un peu « impressionniste », mode portrait pas très propre).

Surtout, l’absence de téléobjectif à ce tarif au-delà des 1100 euros est un vrai problème. On recommandera donc ce téléphone uniquement à celles et ceux qui ne sont pas des acharnés de la photographie, mais à qui une qualité correcte sans plus suffira.

Apple iPhone 14 Plus Audio

La partie audio était une des grandes forces de l’iPhone 14, le 14 Plus ne lui fait pas outrage. Volume, justesse, répartition efficace entre les différentes fréquences, avec des médiums bien en place, sans oublier une spatialisation du son bien efficace. L’iPhone 14 Plus est une fois encore une référence en matière sonore sur smartphone.

Bien sûr, il n’y a pas de port jack. Vous devrez connecter des écouteurs sans fil ou un casque Bluetooth pour profiter de votre musique, ou encore utiliser un adaptateur jack vers lightning.

Apple iPhone 14 Plus Réseaux et communications

J’ai pu appeler divers proches à l’aide de l’iPhone 14 Plus, je n’ai jamais eu aucune plainte pour un quelconque grésillement ou une déformation de voix.

Tous les iPhone 14 intègrent de la 5G (sub 6 GHz) ainsi que les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3. À noter également la présence d’une puce Ultra Wideband pour utiliser les Airtags. L’iPhone 14 supporte une nano-sim ainsi qu’un eSIM.

Apple iPhone 14 Plus Prix et date de sortie

Les iPhone 14 Plus sont d’ores et déjà disponibles à l’achat. Cinq coloris sont proposés : noir, blanc, bleu, violet et rouge.

Voici la grille tarifaire des iPhone 14 Plus :

iPhone 14 Plus 128 Go : 1169 euros ;

iPhone 14 Plus 256 Go : 1299 euros ;

iPhone 14 Plus 512 Go : 1559 euros.