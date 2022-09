Les 6 fonctionnalités utiles et fun d’iOS 16 que vous devriez tester sur votre iPhone

iOS 16 est sans doute l'une des plus intéressantes mises à jour pour l'iPhone. Apple adopte la personnalisation en tant que fonctionnalité, et ils nous laissent nous amuser. Nous avons fait une sélection de quelques fonctionnalités que vous devriez tester.

iOS 16 est disponible pour tout le monde, la mise à jour peut être installée sur un grand d’iPhone, dès l’iPhone 8. Malgré quelques nouveautés attendues absentes, la liste des changements est importante. Après plusieurs mois de bêta test, nous avons sélectionné quelques fonctions qui s’avérerons utiles ou tout simplement fun.

Fond d’écran portrait

Certainement la nouveauté la plus fun, vous pouvez créer plusieurs écrans d’accueil différents, avec notamment un choix de police d’affichage et la couleur. Il est possible d’ajouter des widgets pour avoir les informations essentielles à portée des yeux (calendrier, rappel, alarme, activités, météo, etc.). Les photos ajoutées sur l’écran de verrouillage profitent d’un effet de profondeur pour être mises en valeur par rapport à l’heure, si vous trouvez la bonne photo… elle sera même parfaitement détourée. Notez que cela est vrai seulement si l’algorithme d’Apple considère qu’une image convient à l’effet de profondeur.

Il ne reste plus qu’à afficher l’écran d’accueil, et rester appuyé sur le fond d’écran. Ensuite, vous pouvez personnaliser cet écran. Si vous avez une Apple Watch, sachez que la personnalisation de l’écran de verrouillage est désormais très semblable à la personnalisation du cadran de votre montre.

Le nouveau fond d’écran Météo s’inspire du design de l’application Météo. Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une vue météo en direct qui crée un magnifique rendu bord à bord des conditions météorologiques de votre emplacement actuel, qui s’anime en temps réel et sert de fond d’écran de verrouillage.

Une autre façon d’utiliser des photos sur l’écran de verrouillage est le mode photo aléatoire, vous pouvez faire en sorte que votre écran de verrouillage parcoure un ensemble de photos à intervalles réguliers pendant la journée. Ainsi, vous n’aurez pas à choisir un seul fond d’écran pour l’écran de verrouillage et vous pourrez vous offrir plusieurs fonds d’écran sans avoir à créer plusieurs écrans de verrouillage.

Le détourage automatique des photos

Bien qu’il n’y ait pas de nom officiel, la fonction « détourage d’image » est la plus amusante dans iOS 16. Elle vous permet de tenir un récupérer un objet (visage, animal, portrait, etc.) dans une image et de le coller ailleurs comme un autocollant. Considérez cela comme un outil de suppression d’arrière-plan, et il est présent à plusieurs endroits du système. Vous pouvez ensuite coller l’élément dans une présentation, l’envoyer à un contact… ou faire un montage photo.

Plus besoin de sauvegarder les captures d’écran

Mon iPhone était rempli de captures d’écran… voici donc une fonctionnalité fort pratique. Elle permet de copier dans le presse-papier la récente capture pour la coller où l’on veut ensuite. Après avoir pris une capture d’écran, accédez au mode de prévisualisation et appuyez sur Terminé pour voir l’option « Copier et supprimer ». Il existe également une option pour ajouter rapidement cette capture d’écran à une note.

Récupérer le mot de passe d’un Wi-Fi

Besoin de partager un mot de passe Wi-Fi ? Rien de plus simple sur iOS 16. Direction les paramètres Wi-Fi, il vous suffit de taper sur le mot de passe en question pour le faire apparaître et le copier.

Fusionner les doublons les photos et les contacts

Si vous avez des photos en double, vous pouvez facilement les détecter et les supprimer. Il suffit de se rendre dans l’application Photos, puis dans Albums et Doublons.

La fonction est par ailleurs disponible dans les contacts, elle permet de fusionner les contacts. Personnellement, cela m’a permis de faire un gros tri dans ma liste de contacts. Au fur et à mesure des tests de smartphones, beaucoup de contacts avaient été dupliqués sur mes comptes.

Pourcentage de batterie

L’une des fonctionnalités les plus discutées d’iOS 16 qui est apparue dans l’une des bêtas : l’indicateur du pourcentage de batterie. Vous pouvez afficher un indicateur de pourcentage depuis Paramètres > Batterie. Ou, si vous détestez la fonctionnalité, vous pouvez également la désactiver à partir de là. Toutefois, ça ne fonctionne pas sur les iPhone XR, 11, 13 Mini et 12 Mini. À première vue, cela est dû aux tailles d’écran et aux définitions associées.

iOS 16 est rempli de changements et de nouveautés, la liste ci-dessus n’était évidemment qu’une sélection. Nous aurons l’occasion de revenir en détail sur certaines fonctions spécifiques. En attendant, quelle est votre fonctionnalité préférée ?

