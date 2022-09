iOS 16 : voici les fonctions auxquelles nous n’aurons pas droit tout de suite

Si le déploiement à grande échelle d’iOS 16 a lieu le lundi 12 septembre, toutes les nouvelles fonctionnalités annoncées par Apple ne sont pas encore au menu de cette mise à jour. On fait le point sur les fonctions qui vont nous faire patienter encore un peu.

Présenté durant la conférence WWDC 2022, iOS 16 entame son déploiement à grande échelle ce 12 septembre. Et si la nouvelle version d’iOS recèle nombre de nouveautés, certaines fonctionnalités importantes annoncées par Apple en juin dernier et lors de sa dernière keynote vont se faire attendre encore un peu.

En tout, six nouveautés majeures d’iOS 16 arriveront plus tard cette année, a précisé Apple, au travers de mises à jour ultérieures (iOS 16.1, 16.2…). La photothèque partagée iCloud, la fonction « Live Activities », le support de Matter, l’envoi de SOS par satellite, les nouvelles fonctionnalités Game Center ou encore la nouvelle application Freeform n’arriveront donc pas tout de suite sur nos iPhone et iPad. Voici point par point ce que ces différentes nouveautés permettront bientôt.

Quand Apple égraine les nouveautés d’iOS 16…

Commençons par la photothèque partagée iCloud. Plus pratique encore que les albums partagés que l’on connaît déjà depuis longtemps, cette photothèque iCloud permettra de créer un espace unique et partagé sur lequel viendront automatiquement s’enregistrer les photos et vidéos prises, par exemple, par les différents membres d’une famille.

Également très attendue, la fonction « Live Activities » (ou activités en direct) permettra pour sa part l’affichage dynamique de notifications persistantes pour certains évènements particuliers. Dans le cadre d’un match de football par exemple, vous ne recevrez plus une notification à chaque but. Une seule notification restera affichée, avec le score en direct, réactualisé en permanence. Cette fonction sera également pertinente dans de nombreux autres cas de figure, comme les activités de fitness, les livraisons, ou encore les courses de VTC.

Vouée à la maison connectée, la prise en charge du standard Matter arrivera elle aussi un peu plus tard sur iOS 16. Elle s’inscrit dans les nouveautés déployées par Apple sur l’application Maison. Ce standard permet notamment à un appareil donné d’offrir une compatibilité croisée avec Apple Home, Alexa et Google Home (entre autres). En permettant à iOS 16 de prendre en charge Matter, Apple proposera bientôt un support qui devrait toutefois être d’actualité depuis longtemps, souligne MacWorld.

Longuement présentée durant la dernière Keynote d’Apple, l’envoi de SOS par satellite est l’une des fonctions phares des iPhone 14 et 14 Pro. Elle n’arrivera toutefois pas tout de suite sur les nouveaux smartphones du géant de Cupertino, qui table plutôt sur un déploiement en novembre prochain.

Pour rappel, cette nouveauté offrira aux utilisateurs une connexion par satellite pour l’envoi de brefs messages d’urgence depuis des lieux reculés, sans autre possibilité de communiquer par les connexions Wi-Fi ou cellulaires classiques. Cette nouveauté sera au départ uniquement réservée aux États-Unis et au Canada.

Les nouvelles fonctionnalités en lien avec le Game Center sont également reportées à plus tard cette année. Elles permettront par exemple de commencer à jouer à un jeu immédiatement lors d’un appel FaceTime, mais aussi de voir les profils Game Center de tous vos contacts (s’ils l’autorisent) via l’application Contacts.

Dernière nouveauté qu’il faudra attendre encore un peu : l’application Freeform. Annoncée par Apple lors de la WWDC 2022, cette toute nouvelle application native (attendue principalement sur iPad, mais aussi sur iPhone et Mac) servira de tableau blanc collaboratif sur lequel plusieurs utilisateurs pourront ajouter des contenus vidéo, audio, des annotations, photos ou même des PDF. Le tout sera motorisé par le cloud pour permettre à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble, à distance et en simultanée.

