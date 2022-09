iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro : Apple dévoile la capacité des batteries

Apple a dévoilé dans une certification les capacités des batteries de sa gamme d'iPhone 14.

Comme chaque année, Apple ne dévoile pas les caractéristiques des batteries intégrées à ses produits. La firme doit toutefois les déclarer à Chemtrec pour des raisons de sécurité. Nous connaissons donc désormais la capacité des nouveaux iPhone 14.

C’est particulièrement intéressant d’en prendre connaissance cette année, car Apple a ajouté un nouveau modèle à son catalogue : l’iPhone 14 Plus.

Quelle est la capacité des batteries des iPhone 14 ?

Voici les capacités déclarées à Chemtrec pour les iPhone 14.

Comme vous le voir, Apple a augmenté la capacité de ses batteries pour les plus petits modèles, mais l’iPhone 14 Pro Max fait un pas en arrière comparé à l’iPhone 13 Pro Max.

Vous pouvez être surpris de ne pas trouver une capacité en mAh, comme elle est souvent exprimée par les fabricants de smartphones Android. L’intensité heure en milliampères heure ne suffit pas à évaluer la capacité d’une batterie puisque cela n’indique pas la tension de fonctionnement. La puissance en wattheure permet de combler cette inconnue puisqu’elle prend à la fois en compte l’intensité et la tension.

On peut noter que l’iPhone 14 Plus propose exactement le même volume que l’iPhone 14 Pro Max. Reste à voir quel smartphone consommera le plus entre celui équipé d’une puce Apple A15 Bionic de 2021 et l’autre qui propose une puce A16 Bionic de 2022. L’écran devrait également proposer une consommation différente entre l’Oled 10-60 Hz de l’iPhone 14 Plus et l’écran 1-120 Hz de l’iPhone 14 Pro Max avec Always-On.

