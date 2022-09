iOS 16 et WatchOS 9 : Apple révèle leur date de déploiement et c’est pour très bientôt

iOS 16 et WatchOS 9 débarqueront sur vos appareils Apple - mais pas tous - dès le 12 septembre, avec une flopée de nouveautés. Petit récapitulatif.

Mercredi 7 septembre a été marqué par la grand-messe annuelle d’Apple : nous parlons évidemment de sa fameuse keynote dédiée aux iPhone 14 et 14+, accompagnés des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. L’événement fut aussi l’occasion de présenter trois montres connectées : les Apple Watch Series 8, Watch SE 2 et Watch Ultra.

Ces catégories d’appareils tournent d’un côté sur iOS et de l’autre sur WatchOS. Bonne nouvelle, Apple a révélé dans la foulée la date de déploiement, en version stable, des prochaines versions logicielles que sont iOS 16 et WatchOS 9. C’est simple : les deux débarqueront dès le lundi 12 septembre.

iOS 16 : une flopée de smartphones concernés

Pour rappel, iOS 16 apporte dans sa besace quelques fonctionnalités intéressantes, comme la fameuse personnalisation de l’écran de verrouillage (photo, style de police, affichage de widgets), que l’on avait déjà découvert dans la bêta publique disponible depuis juillet dernier.

Il sera également possible de supprimer ou modifier un message 15 minutes après son envoi, ou encore d’extraire un texte de n’importe quelle vidéo – un an après les photos. L’application Plans est aussi améliorée avec des cartes plus détaillées.

Voici la liste des iPhone compatibles. On remarque, encore une fois, à quel point Apple est exemplaire dans la longévité logicielle de ses appareils.

De son côté, WatchOS 9 vous permettra de consulter toujours plus de données (les anneaux d’activités, zone de fréquence cardiaque, puissance, altitude), pendant vos séances d’entraînement, mais aussi de visualiser vos périodes de sommeil paradoxal, lent et profond grâce à un suivi du sommeil complet.

Les Apple Watch compatibles avec WatchOS 9

La fonction « Mégalopole » est un nouveau cadran permettant de personnaliser la police des chiffres de l’horloge. Pour profiter de ces quelques nouveautés citées à la volée, il est nécessaire de posséder un iPhone 8 au minimum et de tourner sous iOS 16.

Les Apple Watch compatibles sont les suivantes :

