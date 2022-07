iOS 16 et iPadOS 16 : la bêta publique est là, comment l’installer sur iPhone et iPad ?

Apple a déployé la bêta publique de son futur système d'exploitation iOS 16 ainsi que son pendant pour iPad. Avant de vous lancer dans l'installation d'une version non définitive, voici quelques conseils pour le faire sereinement.

Dévoilé lors de la dernière WWDC 2022, le futur système d’exploitation iOS 16 pour iPhone et iPod arrive en bêta publique, quelques semaines après avoir été lancé pour les développeurs. Son pendant iPadOS 16 est également disponible sur les tablettes tactiles de la marque.

Si vous voulez tenter l’aventure avant le lancement officiel à la rentrée, voici tout ce qu’il faut savoir pour que l’expérience se déroule sereinement.

Comment installer la bêta publique d’iOS 16 et d’iPadOS 16 ?

La méthode ne change pas. Il faut s’inscrire au programme de bêta publique depuis Safari sur votre iPhone ou iPad. Cliquez sur S’inscrire puis suivez les instructions. Si vous aviez déjà participé à des versions bêta, appuyez sur Se connecter et renseignez les identifiants de votre compte Apple ID.

Choisissez l’OS que vous voulez installer (iOS 16 ou iPadOS 16 selon votre appareil, ou bien macOS Ventura, tvOS 16, watchOS 9 ou bien même HomePod Software 16) et enregistrez l’appareil de destination.

Vous n’avez plus qu’à suivre la procédure qui s’affiche. À commencer par sauvegarder votre appareil par sécurité pour éviter que des données importantes se perdent dans la migration et que vous ne puissiez plus jamais les récupérer. C’est la mesure la plus sûre à faire et la plus prioritaire afin d’installer la bêta.

Après vous être assuré que votre iPhone ou iPad dispose d’assez de batterie, vous pouvez enfin passer au téléchargement de la bêta. Cela commence par l’installation d’un profil bêta. Téléchargez le profil qui apparaîtra ensuite dans Réglages en haut ou bien dans l’onglet Général, puis Profil. Cliquez sur le profil pour finir de l’installer.

Redémarrez votre iPhone ou iPad comme demandé. Une fois l’appareil relancé, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous devriez voir apparaître la proposition d’installer la version bêta publique d’iOS 16 ou d’iPadOS 16.

Il est également possible de brancher son iPhone ou son iPad à son Mac pour télécharger iOS 16 ou iPadOS 16 depuis la page d’Apple Beta Program. Téléchargez le logiciel souhaité, connectez votre appareil. Ouvrez ensuite le Finder pour trouver votre iPhone ou iPad. Vous n’avez plus qu’à cliquer sur la touche Option, puis Vérifier les mises à jour pour installer iOS 16 en bêta que vous avez préalablement téléchargé.

Quelles nouveautés pour iOS 16 ?

La nouveauté la plus visible va concerner la refonte de l’écran de verrouillage. Il devient plus personnalisable, avec la possibilité d’ajouter des filtres à son fond d’écran, mais aussi sa police ou la couleur d’écriture. Vous pouvez aussi ajouter des widgets et, surtout, les notifications passent en bas de l’écran pour une meilleure visibilité (et une gestion à une main, du bout des doigts, plus simple).

iOS 16 bouleverse les écrans de verrouillage // Source : Apple Source : Apple La police et la couleur peuvent se modifier pour la date et l’heure // Source : Apple Vous vous rappelez du fond d’écran poisson-clown du premier iPhone ? Le voici qui revient sur iOS 16 // Source : 9to5Mac

iMessage va permettre l’édition des messages pour corriger ses erreurs, de le rappeler avant que votre destinataire l’ait lu ou bien de le remettre en « non lu ». L’app de messagerie d’Apple accueille également la fonction SharePlay pour partager des vidéos, regarder un film ensemble ou consulter une page simultanément entre amis.

L’autre fonction qui devrait amuser le plus grand nombre, c’est la possibilité d’extraire un élément d’une photo en gommant l’arrière-plan pour mieux le partager.

Les sous-titres générés automatiquement sont également en vue pour aider les utilisateurs sourds et malentendants. Mais ce ne sera cependant réservé qu’aux iPhone 11 et ultérieurs.

C’est d’ailleurs tout le système de reconnaissance de texte par la caméra qui s’améliore sur les iPhone avec la sélection en un clic de textes détectés (fonction Live Text) dans les photos et désormais dans les vidéos que vous pouvez ensuite copier n’importe où. Plus tard, arrivera aussi la détection de porte pour les malvoyants et aveugles avec lecture du texte inscrit.

Les mails s’enrichissent d’outils de collaboration tout comme Safari ou vos groupes de discussion. Vous pourrez mieux identifier vos amis ou collègues qui travaillent avec vous, ouvrent des onglets que vous avez recommandés ou bien collaborent sur des documents.

Et aussi… Vous allez pouvoir désinstaller plus facilement les applications Apple qui résistaient encore, mais aussi passer outre les CAPTCHAS qui veulent savoir si vous êtes un robot ou non. Le mode Concentration s’enrichit et devient plus simple à configurer ou encore la carte d’identité va enfin pouvoir être ajoutée à Wallet même en France.

Côté iPadOS 16, la grande nouveauté vient de l’ajout de Stage Manager qui va vous permettre un multifenêtre nouveau avec différentes possibilités de grouper des apps, mais seulement sur les iPad Pro M1 et iPad Air M1. L’utilisation d’un second écran va également devenir plus simple.

Quels sont les iPhone et iPad compatibles ?

Par rapport à la mise à jour pour iOS 15, la liste d’iPhone s’est restreinte. Exit les iPhone 6s/6s Plus et 7/7 Plus qui avaient pu profiter de la dernière version. Ils n’auront pas droit à iOS 16. L’iPod Touch (7e gen) quitte aussi la liste. Après avoir été officiellement retiré du catalogue Apple après plus de 20 ans de bons et loyaux services, il ne bénéficiera pas de la prochaine version.

Concernant les iPad compatibles avec iPadOS 16, on note l’arrêt des mises à jour pour l’iPad Air 2e gen et l’iPad mini 4e gen :

