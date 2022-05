Trois ans après Android, Apple passe au sous-titrage en direct

Pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité organisée ce jeudi, Apple a profité de l’occasion pour présenter de nombreuses nouveautés pour aider ses utilisateurs handicapés au quotidien. Et parmi les fonctions à venir, le sous-titrage fait enfin son apparition chez la marque à la pomme. Une innovation à destination des malentendants, mais qui va faire le bonheur du plus grand nombre.

Enfin ! seraient tentés de dire les utilisateurs d’iPhone. Ceux d’Android pouvaient se targuer de cette avancée depuis 2019 sur certains appareils. Le sous-titrage en direct va enfin faire son apparition sur les appareils Apple.

À l’occasion de la Journée de l’Accessibilité qui se tient ce jeudi 19 mai, Apple a annoncé quelques innovations qui seront ajoutées sur les iPhone, iPad, Apple Watch et Mac dans les prochaines semaines, sans doute sous les futurs systèmes d’exploitation dévoilés lors de la conférence WWDC en juin. Et parmi celles-ci, on trouve notamment l’arrivée de la fonction Live Captions, ou la retranscription en direct des propos de votre interlocuteur lors d’appels audio ou vidéo.

Disponible sur iPhone, iPad et Mac

Live Captions permet aux utilisateurs sourds et malentendants de participer à une conversation à plusieurs sur FaceTime ou de suivre un appel vidéo, une visioconférence, un appel de groupe sur Messenger ou WhatsApp, de regarder un contenu multimédia. Car ils vont bénéficier des sous-titres en direct. Dans un premier temps, la fonction ne sera disponible qu’en anglais

Il sera possible d’ajuster la taille de la police en fonction de ses besoins. Application maison faisant, FaceTime profitera également de l’attribution des propos à un participant dans le dialogue pour ne pas perdre l’utilisateur lors de la lecture à l’écran. Sur Mac, la personne malentendante pourra taper sa réponse qui sera lue à voix haute pour les autres participants à l’appel.

Les sous-titres seront générés sur l’appareil de l’utilisateur et donc il n’y a pas d’enregistrement en vue, d’envoi en dehors du produit. Tout reste privé, promet Apple.

Aucune date de disponibilité n’a été annoncée par Apple. Il est fort probable que cette nouveauté n’arrive qu’avec iOS 16 qui entrera en version bêta à l’été avant un déploiement avec les nouveaux iPhone à la rentrée de septembre. Cela ne concernera dans un premier temps que les utilisateurs américains et canadiens anglophones, disposant d’un iPhone 11 et supérieur, d’un iPad avec puce A12 Bionic minium et des Mac sous puce M1 et suivantes.

Comment activer les sous-titres sur iPhone et iPad ?

En attendant l’arrivée de la fonction en direct, il est déjà possible d’activer des sous-titres pour les vidéos dans les applications prise en charge.

Allez dans Réglages > Accessibilité > Sous-titres et sous-titres codés

Activez la fonction

Cliquez sur Style pour paramétrer selon vos besoins (taille des caractères, police, couleur, opacité de l’arrière-plan, bordure, surlignage…).

