Steam est enfin optimisé pour Mac, voici comment l’essayer

Bonne nouvelle pour les joueurs, une application native de Steam fait son apparition sur Mac. De quoi profiter d’une expérience de jeu plus rapide et plus fluide.

C’est une nouvelle qui arrive à point nommé. Alors qu’Apple amorce progressivement la mise à la retraite de son outil de conversion Intel/ARM « Rosetta 2 », Steam propose désormais une version bêta compatible nativement avec Apple Silicon, rapporte 9to5Mac. Une arrivée qui promet aux joueurs sur Mac une expérience de jeu plus fluide avec de meilleures performances et une gestion optimisée des ressources.

Un gain de performance

Ce gain de performance n’est pas anodin. Jusqu’à présent, l’application de Valve reposait sur une version de Chromium basée sur Intel, obligeant les utilisateurs sur Mac à passer par une étape de conversion énergivore. En utilisant dorénavant une version de Chromium optimisée pour Apple Silicon, Steam gagne en rapidité au démarrage et son interface devient plus réactive et fluide.

Activer la nouvelle version de Steam

Pour profiter de cette expérience améliorée, les utilisateurs devront se rendre sur leur application Steam sur Mac, puis :

Ouvrir les paramètres et aller dans le volet Interface. Dans le menu, trouver la section « Participation à la bêta du client » et choisir « Steam Bêta Update ». Redémarrer le client Steam. Confirmer que vous souhaitez utiliser la version native.

Cette dernière option est répertoriée dans le Moniteur d’activité, avec Steam étant répertorié comme « Type : Apple », précise 9to5Mac.

