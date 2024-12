Steam rend la mise à jour de vos jeux encore plus pratique, voici comment ça marche

Valve continue d’améliorer son client Steam et offre à présent à ses joueurs une nouvelle manière de mettre à jour leurs jeux.

Valve

Il n’y a rien de pire que d’attendre toute la journée pour jouer à son jeu favori, seulement pour découvrir au moment de le lancer qu’une mise à jour de plusieurs dizaines de Go est nécessaire. Résultat : vous devez patienter de longues minutes supplémentaires, parfois plus longues que votre session de jeu elle-même ! Cette situation vous semble familière ? Bonne nouvelle : Steam met désormais fin à ce problème en offrant davantage d’options pour mettre à jour vos jeux et y jouer quand vous le souhaitez.

Un comportement adapté

Les joueurs qui disposent de la version bêta du client Steam peuvent dorénavant voir apparaître dans l’onglet téléchargement une option autour de la mise à jour des jeux installés : il leur appartient soit de laisser Steam décider, soit de ne mettre à jour les jeux qu’au lancement.

Nouvelle interface pour la mise à jour des jeux Steam – Capture d’écran pour Frandroid // Source : Steam

Pour Steam, bien que le comportement par défaut convienne dans la plupart des cas, cette personnalisation permet aux joueurs disposant d’une connexion ou d’une bande passante limitée de mieux gérer les mises à jour, qui peuvent parfois atteindre plusieurs dizaines, voire des centaines de gigas.

Un comportement au cas par cas

En plus de ces options générales, Steam permet de personnaliser la gestion des mises à jour pour chaque jeu. Vous pouvez choisir d’attendre que le jeu soit lancé, de laisser Steam décider, ou de télécharger immédiatement la mise à jour dès sa sortie. Cette dernière option se révèle particulièrement pratique si vous jouez régulièrement à un jeu.

Chaque jeu sur Steam pourra bénéficier de son propre « système » de mise à jour – Capture d’écran pour Frandroid // Source : Steam

Pour ceux qui souhaitent bénéficier de cette mise à jour, il suffit de se rendre dans la section Paramètres → Interface de l’application et de sélectionner la version bêta du client Steam. Pour les autres, il faudra faire preuve de patience.

