Steam peut désormais enregistrer vos sessions de jeu : voici comment faire

Les joueurs sur PC, Mac et Steam Deck peuvent désormais profiter d’un moyen simple et intégré pour enregistrer et partager leurs sessions de jeu grâce à la sortie officielle de l’outil d’enregistrement de jeu de Steam.

Pour enregistrer leur gameplay, les joueurs avaient pris l’habitude d’utiliser des solutions telles que la Xbox Game Bar, les outils Nvidia GeForce ou encore AMD Adrenalin. Mais Steam apporte dorénavant sa propre approche directement intégrée à son launcher, avec des fonctionnalités innovantes.

En effet, depuis la phase bêta lancée en juin dernier, Valve a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités, comme des options d’export avancées et la possibilité de configurer des paramètres spécifiques à chaque jeu. La société a également intégré une « Session View », qui inclut un gestionnaire des enregistrements et captures d’écran avec des tags et données propres à chaque titre.

Après une mise à jour automatique de la plateforme, les joueurs peuvent lancer manuellement l’enregistrement à l’aide d’un raccourci clavier (Ctrl + F11 par défaut) ou le paramétrer en mode automatique. Ils ont alors la possibilité de régler la durée, la qualité et l’espace de stockage utilisé. Pour référence, une heure de vidéo avec les paramètres « élevés » prendra environ 5,4 Go de stockage.

Valve indique que cet outil fonctionne avec n’importe quel jeu, y compris ceux qui ne sont pas hébergés sur la plateforme Steam, à condition que l’overlay Steam soit activé. L’enregistrement est désactivé par défaut et se configure dans les paramètres de Steam, dans un nouvel onglet dédié.

L’outil d’enregistrement de Steam se démarque aussi par son intégration fluide à la plateforme, permettant de revoir ses sessions de jeu récentes à l’aide de l’overlay Steam et de la nouvelle fonctionnalité de timeline. Les joueurs peuvent ainsi revenir en arrière et extraire facilement les meilleurs moments.

Enfin, l’outil est également « Steam Deck Verified », ce qui signifie que les utilisateurs de la console portable de Valve pourront également en bénéficier. Une belle nouveauté qui enrichit encore un peu plus les fonctionnalités du Steam Deck.

