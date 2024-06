Steam sort un outil encore plus complet que Nvidia et AMD pour enregistrer vos parties

Steam lance une nouvelle fonctionnalité en bêta : Steam Game Recording. Il s'agit d'un système permettant d'enregistrer vos parties de jeux vidéo pour les partager à vos amis. Préparez-vous à montrer vos meilleurs « clutch » et « top 1 » en quelques clics.

Si cet été vous comptez enchaîner les parties de Counter-Stike 2 ou tenter de vaincre ce satané boss dans Elden Ring, enregistrer vos exploits permettrait de prouver au monde entier que vous êtes meilleur que les autres. Pour ça, Steam déploie une nouvelle fonctionnalité directement intégrée dedans.

Enregistrez votre écran grâce à Steam

Steam l’a annoncĂ© sur son site : la fonction « Enregistrement de parties » arrive en bĂŞta. Il « permet de crĂ©er et de partager vos vidĂ©os de jeu, et fonctionne avec tous les titres sur Steam ». Lorsqu’il est activĂ©, ce mode enregistre votre Ă©cran en arrière-plan et stocke la vidĂ©o sur l’un de vos disques durs : vous pouvez demander de le faire durant un certain temps et dans une certaine qualitĂ©.

Pour Ă©viter de se retrouver avec un stockage complètement saturĂ©, vous pouvez dĂ©clencher et stopper les enregistrements manuellement. Afin de ne pas trop impacter les performances, Steam donne la prioritĂ© aux cartes graphiques plutĂ´t qu’au processeur.

Une fois les enregistrements bien dĂ©coupĂ©s, vous pouvez les envoyer Ă vos amis via la messagerie de Steam ou bien les publier en ligne. Les vidĂ©os peuvent ĂŞtre envoyĂ©es depuis le Steam Deck vers votre PC ou votre smartphone par exemple. Les vidĂ©os sont enregistrĂ©es au format MP4. La force de Steam, c’est que tous les jeux sont compatibles, mais aussi tous les ordinateurs et mĂŞme les Steam Deck et Steam Deck Oled.

Pourquoi c’est peut-ĂŞtre le meilleur outil d’enregistrement d’Ă©cran

L’avantage, c’est que Steam peut savoir ce qu’il se passe dans votre jeu, grâce aux succès ou aux diffĂ©rentes actions que vous pouvez rĂ©aliser. Ainsi, si vous enregistrez une longue session, Steam est capable de retrouver automatiquement les temps forts : ce n’est plus Ă vous de le faire. Il faut toutefois que les jeux intègrent la timeline Steam, ce qui fait que tous les jeux ne seront pas entièrement compatibles en attendant que les dĂ©veloppeurs se mettent en conformitĂ© avec l’API de Valve.

Il est toutefois possible d’ajouter ses propres repères temporels. Par ailleurs, les jeux peuvent indiquer sur cette timeline si vous ĂŞtes dans le menu, dans une salle d’attente ou en jeu, pour se repĂ©rer encore plus facilement.

Autre possibilitĂ© qui peut s’avĂ©rer utile : revenir en arrière très rapidement. Très pratique « pour voir comment votre personnage est mort, ou pour vous souvenir d’un prĂ©cĂ©dent dialogue avec un PNJ. » Une fonction accessible depuis l’overlay Steam qui s’affiche au-dessus de votre jeu ouvert.

Comment tester l’enregistrement d’Ă©cran avec Steam ?

Pour ce faire, vous devez rejoindre la bêta de Steam. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres du logiciel, puis dans la section « Interface », puis dans la sous-section » Participation à la bêta du client » et sélectionnez la version bêta.

Et pour activer et/ou paramĂ©trer l’enregistrement d’Ă©cran, il y a une section « Enregistrement de parties » dans les paramètres de Steam.