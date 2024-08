La Game Bar de Windows devient enfin pertinente sur consoles portables

Microsoft a commencé à tester une nouvelle version de sa Windows Game Bar, dotée d’un mode beaucoup plus adapté à l’utilisation sur les consoles portables. Une nouveauté toujours bonne à prendre.

La Windows Game Bar s’améliore pour les consoles portables // Source : Microsoft via The Verge

Coup d’envoi pour l’instant limité, mais coup d’envoi quand même. Microsoft a commencé à tester avec les membres de son programme Xbox Insider une nouvelle version de sa Windows Game Bar. Cette dernière dispose désormais d’un mode compact pensé pour offrir une meilleure expérience sur les consoles de jeux portables (Asus ROG Ally, MSI Claw, Lenovo Legion Go…), et plus globalement dans le cadre de contrôles à la manette.

« Lorsque le mode compact est activé, l’accès aux widgets et à la navigation est simplifié pour vous permettre d’accéder au contenu que vous souhaitez le plus facilement possible », commente Oliver Xu (cadre de Microsoft en charge des expériences Xbox) dans une note de blog.

« Lorsque vous utilisez une manette, vous pouvez passer rapidement d’un widget à l’autre à l’aide des boutons gauche et droit (LB/RB) », ajoute-t-il.

Microsoft rend sa Game Bar plus pratique sur les petits écrans

Comme le souligne The Verge, l’onglet « Home » de la Game Bar permet notamment d’afficher tous les jeux lancés récemment ou qui sont en cours d’exécution. Depuis cette interface, il est par ailleurs possible de de quitter les jeux lancés, un peu comme on le ferait sur Xbox.

Toujours à l’aide d’une manette, ou sur console portable, ce nouveau mode compact de la Game Bar permet aussi d’accéder rapidement aux options des widgets, ou carrément à la boutique de widgets.

Source : Microsoft

Comme évoqué plus haut, ce nouveau mode n’est pour l’instant accessible qu’aux membres du programme Xbox Insider. Pour en profiter, il faut donc au préalable être inscrit au programme, puis activer ce mode compact depuis les réglages de la Game Bar.