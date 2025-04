Windows 11 25H2 : pourquoi cette mise à jour « majeure » risque de décevoir

La prochaine grosse mise à jour du système d’exploitation de Microsoft commence à se révéler avec des ajouts pour le moment mineurs.

Source : Microsoft

Alors que Windows 10 s’apprête à tirer sa révérence le 14 octobre 2025, Microsoft prépare une nouvelle mise à jour de son système d’exploitation avec la version 25H2 de Windows 11. Une mise à jour qui se révèle pour le moment plus modeste que le bulldozer de nouveauté qu’a représenté la version 24H2 à sa sortie. On fait le point.

Une mise à jour mineure

C’est à l’utilisateur Xeno sur X (anciennement Twitter) que l’on doit ces premières informations. En observant la dernière version de test Canary (build 27482), cet insider a repéré dans un fichier d’installation utilisé par Windows Update la mention « GE25H2 » associé au build 26200, rapporte Windows Latest.

Cette mention signifiant « Greater than or equal to Windows 11 25H2 » (mieux ou équivalent à Windows 11 25H2) confirmerait que Microsoft travaille bien sur une version 25H2, toutefois, c’est la référence au build 26200 qui retient notre attention. En effet, la version actuelle de Windows 11 24H2 repose sur le build 26100. Un écart relativement faible entre ces deux builds, laisse entendre que cette mise à jour 25H2 constituerait une évolution mineure pour Windows 11.

Au vu de ces premières informations, Microsoft semblerait faire le choix d’une version qui consoliderait les bases de son système d’exploitation avec des ajustements de fonctionnalités. De son côté, la firme de Redmond n’a pour le moment pas officialisé l’arrivée de cette version 25H, il faudra donc s’armer de patience avant d’en voir le contenu exact.