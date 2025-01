La dernière mise à jour de Windows provoque des bugs côté audio, mais une solution existe

Les tout derniers correctifs de Windows ont provoqué un bug inattendu coupant le son de certaines machines. Heureusement, il existe des solutions.

Crédit : Microsoft

L’art de la mise à jour est difficile à maîtriser. Personne ne le montre mieux que Microsoft qui doit régulièrement faire face à des bugs gênants lors du déploiement de nouvelles versions de Windows. 2025 n’échappe pas à la règle avec un souci du côté de la sortie audio de certaines machines, relève TechRadar.

Surprenamment, toutes les versions de Windows actuellement prises en charge par Microsoft sont affectées, y compris Windows 10 qui vit ses tout derniers mois d’existence cette année.

Les DAC H.S.

Niché dans les mises à jour de janvier, le bug rend inopérants les DAC par USB. Ces petites machines, qui permettent aux audiophiles et aux ingénieurs du son d’avoir un meilleur contrôle sur la sortie audio de leurs appareils, ne fonctionnent plus sous Windows depuis la dernière mise à jour. De quoi frustrer les steamers, streameuses et autres professionnels de l’audio.

« Les utilisateurs et utilisateurs peuvent contourner ce problème en évitant d’utiliser un DAC externe et en branchant directement leurs équipements aux PC », tente Microsoft dans ses notes de mise à jour. Une solution bancale pour celles et ceux qui ont besoin d’une vraie console externe pour gérer leurs flux audio. D’autre part, dans certains cas, c’est même tout l’audio de la machine qui semble être hors service, DAC ou pas.

Un DAC convertit le signal numérique en signal analogue // Crédit: Sennheiser

Face à ce problème, Microsoft s’est donc dépêchée de déployer un correctif qui devrait déjà être disponible sur Windows Update.

Une mise à jour à débusquer

Les mises à jour joliment nommées « KB5050094 » (sur Windows 11) et « KB5050081 » (sur Windows 10) permettent effectivement de régler le problème. Mais s’agissant de mise à jour « facultatives », il faudra aller les chercher de force dans Windows Update.

Dans l’application Paramètres, rendez-vous dans le menu Windows Update et cliquez sur « Rechercher les mises à jour ». Si la fameuse image système ne vous est pas proposée, passez l’option « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » et relancez une recherche de mise à jour.

L’option à aller chercher si la mise à jour n’apparaît pas // Crédit : Frandroid

Une fois la mise à jour trouvée, vous pourrez alors l’installer et redémarrer votre machine pour passer sur la build 26100.3037 du système. Cette dernière devrait corriger les problèmes audio et (idéalement) ne pas en causer d’autres.