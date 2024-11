Windows 11 24H2 pose des problèmes, et l’un d’eux touche les joueurs

Microsoft vient de reconnaître officiellement deux problèmes majeurs affectant la dernière mise à jour Windows 11 24H2, impactant particulièrement les joueurs et la gestion du temps système.

Si vous avez installé Windows 11 24H2, vous avez probablement constaté quelques bugs sur cette mise à jour. Le premier problème concerne l’audio des jeux vidéo, particulièrement lors de l’utilisation de convertisseurs audio numériques (DAC) USB. Selon le document de support publié en début de semaine, les utilisateurs peuvent subir une augmentation soudaine et non désirée du volume à 100 % dans plusieurs situations : lors de l’utilisation d’un Creative Sound BlasterX G6, après la mise en veille du système, ou après le branchement et débranchement rapide du périphérique audio externe.

« Ce dysfonctionnement est lié à un problème de synchronisation dans le service système AudioEndpointBuilder », explique Microsoft. Ce service est responsable de l’énumération, l’initialisation et l’activation des points de terminaison audio sous Windows.

En parallèle, un second bug empêche les utilisateurs ne disposant pas de privilèges administrateurs de modifier le fuseau horaire dans les paramètres de date et d’heure de Windows. Une solution de contournement existe heureusement : les utilisateurs peuvent toujours effectuer ces modifications via le Panneau de configuration ou en exécutant la commande ‘timedate.cpl’ depuis la fenêtre Exécuter.

Ces problèmes s’ajoutent à une série de difficultés techniques rencontrées récemment par Microsoft. La semaine dernière, l’entreprise a dû retirer les mises à jour de sécurité Exchange de novembre 2024 suite à des problèmes de distribution de courrier, et a dû corriger plusieurs bugs causant des écrans bleus sur Windows Server 2025.

Microsoft affirme travailler activement sur ces problèmes. « Nous enquêtons actuellement sur ces dysfonctionnements et fournirons des correctifs dans une prochaine mise à jour Windows », précise l’entreprise. Cependant, aucune date précise n’a été communiquée pour le déploiement de ces correctifs sur Windows 11.