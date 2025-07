La toute dernière carte graphique Nvidia dans un PC portable à moins de 1000 euros ? Lenovo l’a fait

Inutile de miser sur une fiche technique du futur pour profiter de tous les gros jeux du moment en 1080p.

Les bonnes affaires s’enchaînent à la vitesse de la lumière à l’occasion des soldes estivales : le moment est idéal pour parfaire ou renouveler son matériel informatique et Lenovo l’a bien compris. Le fabricant débarque avec une offre alléchante sur un PC portable puissant dédié à la productivité et au gaming, à retrouver chez Cdiscount avec 200 € de remise directe sur la facture.

Les atouts du LENOVO LOQ 15IRX10

Le CPU Intel Core i5 13450HX et ses 10 cœurs

La RTX 5060 pour profiter du DLSS 4

L’écran de 15,6 pouces à 144 Hz

Au lieu de 1199 euros, le Lenovo LOQ 15IRX10 disponible en promotion à 999 euros sur Cdiscount.

i5 et RTX 5060 : le bon compromis puissance, autonomie et mobilité

Avec ce LOQ 15IRX10, Lenovo fait donc confiance à Intel et Nvidia pour un duo CPU/GPU très cohérent. La GeForce RTX 5060 s’avère très convaincante dans sa version mobile puisqu’elle tire parfaitement parti des nombreuses améliorations de la gamme — architecture Blackwell, cœurs Tensor de 5ᵉ génération, DLSS 4 — tout en offrant une consommation électrique et une chauffe plus mesurées que ses aînées.

Source : Nvidia

Cela se traduit par des performances en jeu très intéressantes pour un bruit très contenu. Le récent Kingdom Come Deliverance 2 s’affiche sans problème à plus de 85 images par seconde en 1080p High (et plus de 60 en Ultra), tandis que STALKER 2 ou encore Alan Wake s’avèrent également tout à fait jouables dans de bonnes conditions en Full HD. Pas grand-chose ne semble donc résister à la machine, dont les cœurs Tensor embarqués dans le GPU apportent un surplus de puissance dans toutes les tâches liées à l’IA.

Le confort du 15,6 pouces et les joies du 144 Hz

Lenovo a bien compris que la puissance de la configuration ne serait rien sans un moniteur digne de ce nom. Le fabricant équipe donc ce LOQ 15IRX10 d’une dalle IPS confortable avec ses 15,6 pouces de diagonale et surtout ses 144 Hz de taux de rafraîchissement. Qui a déjà goûté à ce petit plaisir de navigation sait bien qu’il est ensuite impossible de revenir sur du triste 60 Hz…

Filtre « anti-lumière excessive », couverture à 100 % de la gamme colorimétrique sRGB, compatibilité G-Sync pour synchroniser la fréquence de la dalle avec le jeu affiché : en plus de bordures discrètes pour parfaitement s’immerger dans les jeux ou les films, l’écran coche toutes les cases côté performances et confort.

De prime abord déroutant, le format de l’appareil trouve tout son sens à l’usage. Une excroissance aux bords biseautés se démarque à l’arrière de l’appareil : elle protège en fait la charnière de la dalle — point faible de nombreux PC portables — tout en rendant très accessible la foisonnante connectique dont le PC portable est pourvu. Avec ses 4 USB dont 1 type C, son HDMI 2.1, son combo jack pour brancher son micro-casque et sa prise Ethernet, ce PC portable est équipé pour répondre à tous vos besoins.

Enfin un PC portable gaming VRAIMENT abordable

Le reste de la fiche technique est une partition que Lenovo joue sans fausse note. Les 512 Go de SSD au format M.2 sont largement suffisants pour y installer quatre fois Call of Duty Warzone (ce qui est énorme), sachant qu’un slot supplémentaire est disponible en cas de besoin. Avec 16 Go de RAM, vous ne rencontrerez aucun problème particulier pour jouer : la majorité des utilisateurs et des utilisatrices de Steam disposent d’une quantité équivalente mémoire vive.

Un dernier mot sur le poids de l’appareil : avec 2,4 kg, le Lenovo LOQ 15IRX10 est dans la moyenne (très) basse des PC portables dédiés au jeu, et ses 21,69 mm d’épaisseur lui permettent de se glisser dans n’importe quel sac à dos. Les PC portables gaming sont souvent volumineux ou bruyants et constellés de RGB pas toujours esthétique : Lenovo a eu le bon goût de rester sobre ici, pour le plus grand bonheur des gamers qui utilisent également leur PC portable pour travailler.

LOQ 15IRX10 // Source : Lenovo

Ce modèle est de base proposé au prix de 1199,99 € : pendant les soldes, le LOQ 15IRX10 de Lenovo descend à 999 € chez Cdiscount, avec 200 € de ristourne sans même devoir renvoyer une preuve d’achat ou remplir le moindre formulaire. Une réduction séduisante qui s’accompagne de 3 mois de PC Game Pass offerts. Parfait pour tester la bête dès sa sortie du carton.