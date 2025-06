Nvidia dévoile la GeForce RTX 5050, sa carte graphique Blackwell la moins chère

Rapidement après la RTX 5060, Nvidia dégaine enfin la carte graphique la plus abordable de sa nouvelle famille Blackwell : la RTX 5050. Remplaçante d’une RTX 4050 n’ayant jamais été distribuée, cette dernière arrive sur le marché en versions fixe et mobile.

La RTX 5050 complète par le bas la nouvelle gamme de cartes graphiques Nvidia Blackwell // Source : Nvidia

Dès 249 dollars. C’est le prix désormais officiel de la nouvelle RTX 5050, qui arrivera sur le marché au cours de la seconde moitié du mois de juillet, sur PC fixes. Les premiers laptops équipés débutent quant à eux à 999 dollars et sont d’ores et déjà disponibles, annonce Nvidia dans un long communiqué publié ce mardi.

La firme peut ainsi commencer à compléter son entrée de gamme, et à boucler la boucle, avec une carte graphique suffisamment abordable pour démocratiser toujours un peu plus l’architecture Blackwell et le recours au DLSS4 qu’elle permet.

Cette nouvelle référence se matérialise quelques semaines après l’annonce et le lancement des RTX 5060, très efficaces en 1080p mais dont les 8 Go de VRAM pourraient s’avérer limitant à l’avenir. Une carte positionnée quant à elle aux environs de 330 euros en France, et que nous testions récemment.

Quelles spécifications pour quel usage ?

La RTX 5050 se positionne donc deux pas derrière sa grande sœur la RTX 5060, avec des spécifications par essence plus restreintes et des arbitrages plus sévères pour arriver à un placement tarifaire agressif.

La RTX 5050 se contente ainsi de 2560 coeurs CUDA cadencés à une fréquence de base de 2.31 GHz, complétés par des coeurs Tensor Cores de 5ème génération développant 421 TOPS de puissance de calcul vouée à l’IA. On y trouve enfin d’inévitables coeurs RT de 4ème génération offrant ici 40 TFLOPs selon Nvidia. Cette puce est enfin épaulée par 8 Go de mémoire vidéo d’ancienne génération (GDDR6) montés sur un bus 128-bit.

Les principales spécifications techniques de la RTX 5050 // Source : Nvidia

À titre de comparaison, la RTX 5060 abrite pour sa part 3840 coeurs CUDA, des Tensor Cores de 5ème génération développant 614 TOPS, des coeurs RT de 4ème génération générant 58 TFLOPS de puissance de calcul, et 8 Go de GDDR7 (notez bien la différence), toujours en 128-bit.

Avec la nouvelle RTX 5050, Nvidia vise quoi qu’il en soit les joueurs équipés d’écrans 1080p et les amateurs de titres compétitifs au budget serré.

Cette dernière a aussi l’avantage de proposer un dispositif d’encodage / décodage récent avec la 9ème génération d’encodeurs NVENC et la 5ème génération de décodeur NDEC, mais aussi d’afficher une certaine frugalité sur le plan énergétique : Nvidia évoque ici une consommation de 130 W (hors overclocking).

Une alimentation 550 W suffira donc à prendre en charge cette nouvelle RTX 5050 dans de bonnes conditions, au travers d’un simple connecteur 8 broches.