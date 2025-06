Nvidia : la plus abordable des GeForce RTX 50 arriverait très bientôt

L’architecture Blackwell de Nvidia s’apprête à accueillir une nouvelle carte graphique d’entrée de gamme. Une arrivée qui pourrait être plus proche qu’on ne le pense, permettant ainsi de profiter dès cet été des dernières technologies de Nvidia à un tarif plus accessible.

En mai dernier, Nvidia lançait sa carte graphique la plus attendue : la GeForce RTX 5060. Une carte d’entrée de gamme solide pour du 1080p dont certains choix laissent planer le doute sur sa durabilité dans le temps. Aujourd’hui, c’est un autre modèle entrée de gamme de Nvidia tout aussi attendu qui risque d’arriver plutôt que prévu : la Geforce RTX 5050. Une carte qui promet des performances intéressantes, mais au prix de certains compromis.

Pour aller plus loin

Manipulation de la presse, menaces et pilotes défectueux : le scandale Nvidia continue

Une sortie estivale

Selon des informations relayées par VideoCardz, la RTX 5050 arriverait au 1ᵉʳ juillet 2025. On y retrouverait un total de 2560 cœurs CUDA, l’architecture Blackwell lui permettra d’accéder au Ray Tracing ainsi qu’à l’intelligence artificielle. Toutefois, cela ne se fera pas sans concession. Côté mémoire, la RTX 5050 serait équipée de 8 Go en GDDR6, quand d’autres modèles de la génération sont eux au GDRR7.

Pour aller plus loin

RTX 5060, 5060 Ti, 5050 : les futures cartes graphiques Nvidia dévoilent enfin leurs secrets

Avec un tarif pressenti à moins de 300 euros, cette carte graphique entrerait en concurrence directe avec l’offre d’Intel et ses Arc Battlemage B570 / B580. Ces dernières embarquent respectivement 10 et 12 Go de mémoire vidéo. Une différence notable pour ceux qui souhaiteraient en 1440p.

Avec l’arrivée de la RTX 5050, Le marche de l’entrée de gamme continue de se muscler. Reste à savoir si Nvidia parviendra à séduire les joueurs malgré les compromis techniques.