Nvidia : pourquoi cette RTX 3080 Ti se vend-elle à 2000 dollars sur eBay ?

Une carte graphique rare et jamais vendue dans le commerce s’est retrouvée sur eBay à un prix largement supérieur à celui de son lancement. Et pour cause, elle embarque une quantité de mémoire bien supérieure.

Source : eBay

La GeForce RTX 3080 Ti est une des cartes graphiques les plus appréciées de la génération Ampere chez Nvidia. Reposant sur les bases très solides de la RTX 3080, elle proposait davantage de VRAM (12 vs 10 Go) et une fiche technique globalement plus à même pour le jeu en 4K.

Visiblement, Nvidia avait d’autres projets pour ce modèle qui aurait pu resserrer l’écart avec la RTX 3090 avec un pool mémoire bien plus large. L’un de ces rares échantillons d’ingénierie s’est retrouvé il y a quelques jours en vente sur eBay à un prix très largement au-dessus du modèle d’origine.

Une RTX 3080 Ti avec 20 Go de VRAM

Une version Founder’s Edition officielle de la RTX 3080 Ti s’est ainsi vendue à 1 999 dollars sur eBay il y a quelques jours. Sa particularité ? Une augmentation de sa VRAM à 20 Go, soit 67% par rapport au modèle vendu dans le commerce.

Il est ainsi bien indiqué sur la carte en elle-même la mention « Pas pour la vente, uniquement pour le développement« . S’agissant d’un modèle non sorti dans le commerce, les pilotes Nvidia officiels ne pourront la reconnaître. Il sera alors nécessaire d’utiliser un outil comme Nvidia Patcher pour la rendre compatible avec vos jeux et applications 3D.

Pour rappel, la RTX 3080 Ti a été lancée en Europe en juin 2021 à un tarif de 1 199 euros avant de subir une augmentation en 2022 à 1 269 euros pour plusieurs raisons conjoncturelles (valeur de l’euro, prix des composants).

Cette version à 20 Go de VRAM n’est en réalité pas nouvelle comme le rappelle Tom’s Hardware. Dès 2020, les rumeurs d’un tel modèle sont apparues alors que certains mineurs de cryptomonnaies ont pu se procurer des échantillons en 2021. Et il y a fort à parier qu’il en existe encore bien d’autres en circulation.