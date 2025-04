Nvidia : cette RTX 5080 « DOOM Edition » sera encore plus compliquée à acheter que l’originale

Asus et Bethesda s’associent pour une édition limitée de la GeForce RTX 5080 à l’effigie du très attendu « Doom : The Dark Ages ». La grande inconnue reste pour l’instant son prix.

Entre stocks en bernes et prix en hausse, le marché des cartes graphiques reste un champ de mines pour les consommateurs en recherche d’un nouveau GPU. Et si vous ajoutez à ça des éditions limitées en partenariat avec de gros éditeurs de jeux vidéo, alors la mission semble quasi impossible.

C’est le cas d’Asus qui s’est associé à Bethesda et id Software afin de proposer une version de sa ROG Astral GeForce RTX 5080 en édition Doom: The Dark Ages.

Une RTX 5080 « DOOM Edition » en édition limitée

Cette carte graphique en édition limitée arbore un design tout de DOOM vêtue, avec un bicoloris vert et doré sur l’intégralité du châssis. On retrouve sur le dessus de la carte l’illustration principale du jeu et sur deux des trois ventilateurs un logo du jeu ainsi qu’une représentation du bouclier-scie du Doom Slayer.

Source : Asus

La « ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition » sera vendu avec un t-shirt, un tapis de souris, une réplique de la fameuse key card jaune ainsi que des skins exclusives à débloquer en jeu. Il sera aussi possible d’y intégrer la version premium de Doom : The Dark Ages pour un tarif supplémentaire.

Source : Asus

Ce n’est pas souvent qu’on peut voir des GPU modernes avec ce genre de design tout droit sorti des années 2000. À l’époque, les emballages et les cartes en elles-mêmes arboraient des illustrations parfois criardes, mais assumées. Aujourd’hui, la sobriété reste de mise et ces partis pris esthétiques sont réservés à de rares éditions limitées.

Un design qui rappelle ceux des GPU vendus au début des années 2000 // Source : VGA Museum

C’est d’ailleurs la grande inconnue de cette annonce : le prix. On parle en effet d’une édition limitée d’une carte graphique overclockée d’usine. Alors que la version Founder’s Edition de Nvidia ne prend que 2 slots au sein de votre boitier, celle-ci en prend quasiment 4 (3,8 pour être exact).

Source : Asus

La carte graphique sera vendue exclusivement sur le site de Bethesda dés ce mardi 29 avril à 10h du matin heure française. Bon courage si vous souhaitez absolument vous la procurer.

