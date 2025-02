Des cartes « amputées » : Nvidia a vendu de mauvaises GeForce RTX 5080 en plus des 5070 et 5090

Nvidia a reconnu un problème avec ses GeForce RTX 5070 Ti et 5090. La GeForce RTX 5080 est en réalité également victime du problème.

Décidément, Nvidia enchaine les polémiques autour du lancement de ses GeForce RTX 5000.

Après les câbles d’alimentation qui fondent, causant un vrai problème de sécurité, on apprend que Nvidia a visiblement vendu des cartes amputées d’une partie de leur puissance de calcul.

Plus précisément, des utilisateurs ont découvert avec le logiciel de référence GPU-Z que leur carte intégrait moins de ROP que prévu. Les ROP, ou Raster Operations Pipeline, est un composant essentiel d’une puce graphique pour le rendu final des pixels.

Leur absence aura donc un impact sur les performances de la carte, avec une différence plus ou moins importante en fonction des jeux.

Ainsi, des utilisateurs de GeForce RTX 5090 ont découvert n’avoir que 168 ROP au lieu des 176 promis par Nvidia sur sa fiche technique.

Le site TechPowerUp a pu mettre la main sur une carte concernée pour tester la différence de puissance. Sur un jeu comme Elden Ring, la carte était 5,6% plus lente que le modèle avec tous ses ROP, à fréquence de fonctionnement égale.

Nvidia a par la suite confirmé le problème.

Nous avons identifié un problème rare affectant moins de 0,5 % (un demi pour cent) des GPU GeForce RTX 5090 / 5090D et 5070 Ti qui ont un ROP de moins que spécifié. L’impact moyen sur les performances graphiques est de 4 %, sans impact sur les charges de travail AI et Compute. Les consommateurs concernés peuvent contacter le fabricant de la carte pour obtenir un remplacement. L’anomalie de production a été corrigée.

Comme vous pouvez le lire dans la déclaration de Ben Berraondo, en charge de la communication chez Nvidia, le problème a été identifié sur les GeForce RTX 5090, 5090D et 5070 Ti.

Malheureusement, un utilisateur de GeForce 5080 a aussi découvert le même problème : sa carte intègre 104 ROP au lieu de 112.

Nvidia promet que le problème de production a été réglé et que les consommateurs auront le droit à un remplacement de la part des fabricants de leurs cartes. Espérons que toutes les marques joueront le jeu correctement.

La détection du problème est relativement simple. Il suffit de télécharger et lancer le logiciel GPU-Z et de le nombre indiqué en dans la case « ROPs ».

Voici les nombres attendues pour les différentes cartes :

Si votre carte graphique affiche un nombre inférieur à ceux présents dans cette liste, vous êtes concerné par le problème.

