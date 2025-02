Le flop des ROP : tout comprendre au problème des cartes Nvidia RTX 5070 Ti, 5080 et 5090

Un défaut sur les RTX 5090, 5080 et 5070 Ti ? On vous explique tout.

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti

Vous venez de déballer votre toute nouvelle RTX 5090, 5080 ou 5070 Ti, prêt à faire tourner vos jeux préférés en ultra avec un énorme framerate en 4K ? Mauvaise nouvelle : certaines de ces cartes graphiques RTX 50 de Nvidia ont un petit défaut de fabrication qui pourrait légèrement gâcher la fête.

Pas de panique, on va tout vous expliquer tranquillement, avec des mots simples et quelques détails techniques pour ceux qui veulent creuser. Alors, c’est quoi cette histoire de ROP, et que faire si vous êtes concerné ? Sur le point.

Un bug dans la matrice : qu’est-ce qui cloche avec les ROP ?

Commençons par le début : les ROP, ou Render Output Units, c’est un peu comme les petites mains qui finalisent l’image que vous voyez à l’écran. Elles s’occupent de transformer tous les calculs compliqués de votre carte graphique en pixels bien nets. Plus vous avez de ROP actifs, plus votre carte est efficace pour afficher des graphismes fluides et détaillés. Normalement, une RTX 5090 devrait en avoir 176, une 5080 en compte 112, et une 5070 Ti en 96. Jusque-là, tout va bien.

Mais voilà, TechPowerUp a tiré la sonnette d’alarme en découvrant que certaines cartes, comme la Zotac RTX 5090 Solid, n’avaient que 168 ROP actifs au lieu des 176 promis. Même constat sur des RTX 5070 Ti (88 ROP au lieu de 96) et des RTX 5090 D, une version spéciale pour le marché chinois. C’est comme si vous commandiez une pizza avec 8 parts et qu’on vous en livrait une avec 7 : ça passe, mais ce n’est pas ce qui était prévu ! Nvidia a fini par confirmer le problème : oui, il y a bien un défaut sur un petit nombre de cartes.

Le hic, c’est que ce bug ne touche pas toutes les cartes de la même série. Par exemple, certains acheteurs ont vérifié avec GPU-Z – un outil gratuit qui donne les stats de votre carte – et ont bien les 176 ROP attendus. D’autres, moins chanceux, ont découvert qu’il leur manquait une partition ROP (un groupe de 8 ROP). Résultat ? Une perte de performances d’environ 4 %, selon Nvidia. Pas énorme, mais pour une carte à 2000 euros, on peut comprendre que ça agace.

Que faire si votre carte est dans le lot maudit ?

Pas de panique, il y a une solution. Si vous avez une RTX 5090, 5090 D ou 5070 Ti, la première a choisi de faire est de lancer GPU-Z et de vérifier le nombre de ROP actifs. Si vous êtes à 176 pour la 5090 ou 96 pour la 5070 Ti, tout va bien, vous pouvez retourner fragger en toute tranquillité. Mais si vous tombez sur 168 ou 88, direction le SAV du fabricant (Zotac, MSI, Gigabyte, etc.) pour demander un remplacement. Nvidia parle d’un problème rare, qui toucherait moins de 0,5 % des cartes vendues, donc les chances sont faibles, mais mieux vaut vérifier.

Pour la RTX 5080, l’histoire est un peu différente. Au début, certains ont cru à un bug car GPU-Z affichait 112 ROP au lieu de 128. Fausse alerte : 112, c’est le bon chiffre, et l’erreur venait d’une base de données mal mise à jour chez TechPowerUp. Mais attention, un acheteur sur Reddit a récemment signalé une 5080 avec seulement 104 ROP, ce qui relance les spéculations. Rien de confirmé par Nvidia pour l’instant, alors restez sur vos gardes et vérifiez quand même.

Blackwell : un défaut plus large ?

Le feuilleton ne s’arrête pas là. Selon MEGAsizeGPU, un compte X bien informé, ce problème pourrait venir d’un défaut dans un lot de puces Blackwell (les GPU qui équipent ces cartes). Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, même une RTX 5090 Founders Edition – la version officielle de Nvidia – serait touchée. Ça commence à faire beaucoup, non ? Du coup, on se demande si toutes les cartes de la série 5000 pourraient avoir ce souci. Nvidia assure que tout est sous contrôle et que le défaut a été corrigé en production, mais le doute plane encore.

Pour vous aider, voilà un petit récapitulatif des specs officielles : la RTX 5090 doit avoir 176 ROP, la 5080 112, la 5070 Ti 96, et la 5070 (pas encore concernée) 80. Si votre carte ne coche pas ces cas, pas de temps à perdre : téléchargez GPU-Z, faites le test, et contactez votre revendeur si besoin. Avec un peu de chance, vous aurez une carte neuve et pleinement fonctionnelle en un rien de temps. Et sinon, bah, c’est le jeu des lancements high-tech : parfois, il y a des ratés !