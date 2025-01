Test de la Nvidia GeForce RTX 5080 : le meilleur compromis pour le jeu en 4K

Nous n’avions pas été tendre avec la RTX 4080 sortie il y a plus de 2 ans, faute d’un positionnement tarifaire bien trop bancal. Si le tir a été corrigé avec une 4080 Super en 2024 une carte tout aussi puissante, mais moins onéreuse, Nvidia semble suivre cette tendance avec la RTX 5080.

Nous sommes donc face à un GPU haut de gamme pour le jeu en 4K au prix conseillé de 1 179 euros. Nous étions donc curieux de mesurer les progrès de Nvidia par rapport à la génération précédente, mais aussi l’écart qui la sépare de la RTX 5090 au tarif deux fois plus élevé.

Caractéristiques techniques

La RTX 5080 succède, comme son nom l’indique, à la RTX 4080 et sa version Super. En plus de toutes les nouveautés de l’architecture Blackwell, la carte propose un nombre de CUDA à peine plus élevé que la RTX 4080 Super (10 752 contre 10 240) avec le même pool mémoire (16 Go).

On passe cependant en GDDR7 avec une bande passante de quasiment 1 To/s, ce qui devrait rendre la carte encore plus robuste pour le jeu en 4K. Nvidia a cependant choisi de ne pas augmenter le pool mémoire, on reste donc du 16 Go de VRAM. On imagine qu’une version Ti ou Super est en projet avec 24 Go, mais on aurait aimé voir une petite augmentation cette année.

Ce qui étonne, c’est le large écart entre la RTX 5080 et la RTX 5090 que nous avons déjà testé, qui embarque le double de cœurs CUDA et de mémoire vidéo. Nous avons donc hâte de voir quel écart sépare réellement les deux GPU au vu de leurs tarifs, eux aussi, très différents.

Modèle Nvidia GeForce RTX 5080 Définition maximale supportée 7680 x 4320 pixels Nom de la puce GB203-400 Architecture Blackwell Fréquence de base 2,30 Ghz Processeurs de flux 10752 Ray-tracing Oui Quantité de mémoire vidéo 16 Go Interface mémoire 256 bits Type de mémoire GDDR6X Sorties HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b Connecteurs d’alimentation 3 x 8 broches PCIe Technologie Nvidia GSync Longueur 304 mm Pilotes / drivers Lien des pilotes / drivers Couleur Gris Consommation 360 Watts Alimentation recommandée 850 Watts Fiche produit

Configuration de test

Nous avons présenté notre nouvelle configuration de test dans notre test de la GeForce RTX 5090. Celle-ci a été mise à jour tout récemment pour les tests de cartes graphiques de nouvelle génération chez Frandroid.

Carte mère : Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI (bios 0830)

Processeur : AMD Ryzen 7 9800X3D (5,2 GHz, 8 coeurs, 16 threads)

Refroidissement : Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB AIO

Mémoire : 32 Go de RAM DDR5 6000 MHz (Corsair Dominator Platinum RGB)

SSD : Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe

Alimentation : Corsair HX1500i 1200W

Boitier : NZXT H7 Flow

Logiciel : Windows 11 24H2 (avec les pilotes Nvidia GeForce Game Ready 571.86)

Design

Pas de surprise sur le design de la RTX 5080, elle conserve le même gabarit ainsi que les mêmes lignes que la RTX 5090, comme ce fut le cas pour la génération précédente.

La carte s’affine donc de 2cm pour ne prendre que deux slots au lieu de trois. Elle intègre un tout nouveau système de refroidissement qui expulse l’air exclusivement vers le haut du boitier, et donc vers le processeur.

Sur les RTX 40, une partie de l’air chaud était expulsé vers l’arrière du boitier, à voir donc si ce nouveau système n’est pas dommageable pour la température globale des autres composants.

Performances (synthétiques)

On commence par une série de benchmarks généraux pour une première évaluation des performances de la RTX 5080. En utilisant divers tests de l’outil 3DMark, il est ainsi possible de se rendre compte des premiers écarts qui séparent la carte de ses concurrentes, de l’actuelle et ancienne génération.

Nous rappelons toujours qu’ils sont de bons outils pour un premier aperçu, mais qu’ils ne reflètent pas les performances des GPU dans des moteurs de jeu infiniment plus complexes présents sur le marché.

On observe ainsi une progression entre 20 et 24% dans le test de rasterisation SteelNomad, selon le choix de l’API (DirectX 12 ou Vulkan). Le gain est plus léger avec le test plus ancien Time Spy (qui se base en partie sur le processeur). En ray tracing, nous sommes autour des 22% de performances en plus.

Test RTX 4080 RTX 5080 Évolution (%) 3DMark Time Spy (raster) 25317 28165 +11,2% 3D Mark Steel Nomad DX12 (raster) 6544 8130 +24% 3D Mark Steel Nomad Vulkan (raster) 7343 8815 +20%

3D Mark Speed Way (ray tracing) 7385 9024 +22,2%

Performances (en jeu)

Nous avons passé la GeForce RTX 5080 au crible d’une dizaine de jeux aux profils différents, en divisant toujours entre performances rasterisation et ray tracing.

Il s’agit dans un premier temps d’évaluer la puissance de calcul brute de la carte graphique sans activer les DLSS. La RTX 5080 étant dédiée avant tout au jeu en 4K, nous nous concentrerons sur les performances à cette définition.

Nous comparons la carte à sa prédécesseuse, la RTX 4080 (aux mêmes performances que le modèle Super plus récent), à la RTX 4090 ainsi qu’à la RTX 5090.

Rasterisation

En 4K sur une moyenne de 7 jeux, on observe que la RTX 5080 est près de 17% plus performante que la génération précédente lorsque les options de ray tracing sont désactivés. Elle est cependant 13,6% plus lente que la RTX 4090 et 34% moins performante que la RTX 5090 que nous venons de tester.

À noter que sur la RTX 5080 arrive à quasi-égalité de la RTX 4090 sur un seul jeu, Cyberpunk 2077, avec des performances inférieures de seulement 2,2%. C’est bien le seul exemple de la liste alors que la RTX 4090 domine encore largement sur un jeu comme Alan Wake 2 par exemple.

Une évolution timide donc, mais une carte qui reprend la tarification de la RTX 4080 Super, inférieure à la RTX 4080 à sa sortie en 2022 donc.

Ray tracing / Path Tracing

Même son de cloche en ray tracing et path tracing avec une RTX 5080 en moyenne 16,2% plus performante que la génération sur une moyenne de 8 jeux. À ce niveau, le DLSS sera essentiel pour des titres comme Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077 ou encore Alan Wake 2. D’autres comme Dragon Age : The Veilguard ou A Plague Tale pourront s’en sortir en définition native.

À noter que la RTX 5080 est 17% moins performante que la RTX 4090 en ray tracing et 38% inférieure à la RTX 5090. Dans ces cas de figure, c’est bien la Multi-Frame Generation, exclusive à la génération Blackwell, qui permettra de rattraper ce retard.

DLSS 4 au secours du path tracing

L’activation du DLSS est désormais un passage obligé pour profiter des jeux en ray et path tracing. Il faut dire que Alan Wake 2, Black Myth Wukong ou encore Indiana Jones et le Cercle Ancien ne dépasse pas les 30 FPS une fois cette option activée.

En plus de sa fonctionnalité d’upscaling, Nvidia améliore cette année sa Frame Generation qu’elle renomme pour l’occasion Multi-Frame Generation. Le principe est donc d’ajouter non pas une seule image, mais plusieurs générées par les cœurs Tensor du GPU.

Nous avons fait le test sur deux jeux extrêmement gourmands : Cyberpunk 2077 et Alan Wake 2, qui proposeront tous deux cette nouvelle option à la sortie du GPU. Nous comparons donc le mode natif aux autres modes : DLSS en mode « Performance » et Multi-Frame Generation en 2x, 3x et 4X.

Dans Cyberpunk 2077, la DLSS en mode performance nous permet de jouer confortablement en 4K à 60 images par seconde, avec une latence plus réduite de 34 ms. Les paramètres de Multi-Frame Generation (MFG) augmentent la latence d’une dizaine de millisecondes pour des performances 5 à 9 fois supérieures (jusqu’à 190 FPS en 4K).

Même scénario pour Alan Wake 2, avec une latence de base sensiblement plus haute comme nous l’avons vu sur notre test de la RTX 5090. Il est ainsi possible d’atteindre plus de 150 FPS en 4K Path Tracing avec une latence globale de 78 millisecondes.

Comme toujours, les joueurs les plus aguerris pourront remarquer ce supplément de latence, mais en jeu, la proposition est plus que convaincante.

Le modèle Transformer (qui sera disponible pour toutes les cartes RTX), aide en plus le DLSS 4 à grandement réduire les artefacts disgracieux qu’on pouvait observer dans certains cas, notamment lors de la génération d’images.

Création

Nous avons effectué de premières mesures créatives sur Premiere Pro et Blender, en attendant de pouvoir vous fournir les résultats de nos benchmarks d’inférence IA.

Les gains sont plus mesurés sur du rendu 3D Blender, entre 4 et 14% selon les scènes en comparaison avec la génération précédente.

Mais là où cette génération nous étonne, c’est bien par sa partie vidéo. Nos tests sur Premiere Pro nous montrent des performances en hausse de près de 31%. La RTX 5080 se permet même de dépasser la RTX 4090 de plus 23% sur le logiciel de montage d’Adobe.

Nous rajouterons au courant de la semaine nos différences tests sur DaVinci Resolve, mais c’est une très bonne nouvelle pour les spécialistes de la vidéo.

RTX 4080 RTX 5080 Progression UL Procyon Premiere (GPU) 54471 71334 +30,9% Blender (monster) 4232,161 4497,577357 +6,2% Blender (junkshop) 2066,347 2372,526029 +14% Blender (classroom) 2176,936 2283,527803 +4,9%

Consommation et performances thermiques

Nous mesurons désormais la consommation et la température à différents modes, selon si vous activez ou non le ray tracing ainsi que les différentes options DLSS. Nous avons ici pris l’exemple de Cyberpunk 2077, Black Myth Wukong et A Plague Tale : Requiem, trois jeux particulièrement gourmands en énergie.

Mode Consommation (W) Température max (°C) Path Tracing 357 66.0 Raster 338 63.4 DLSS Perf 308 60.6 DLSS MFG 4X 311 61.0

Ici, la consommation est donc en hausse de 15% par rapport à la génération précédente, qui gravitait autour des 310W pour les modèles Founder’s Edition. On reste donc sur un chiffre qui correspond aux gains de performances de la carte, à l’instar de la RTX 5090.

Prix et disponibilité

La GeForce RTX 5080 dans sa version Founder’s Edition est vendue au tarif conseillé de 1170 euros pour une date de sortie le jeudi 30 janvier. La RTX 4080 Super avait réussi à rectifier le tir en 2024 avec une tarification à 1109 euros, Nvidia s’est donc calqué sur ce positionnement tarifaire et heureusement.

On reste sur une carte graphique supérieure à 1000 euros et donc ciblant les joueurs fortunés pour le jeu en 4K. De plus, les modèles partenaires seront évidemment bien plus onéreux, la disponibilité des modèles Nvidia peinant souvent à répondre à la demande des acheteurs. Il faudra donc être vif pour espérer s’en procurer une à bon prix.