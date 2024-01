Test de la Nvidia GeForce RTX 4080 Super : tout aussi puissante, mais moins chère

La même, mais moins chère. C'est globalement ce que vous résumeront tous les tests de cette GeForce RTX 4080 Super. On reste donc sur un niveau de performance assez dingue, vous permettant de jouer en 4K avec les options de ray tracing et path tracing d'activées, bien sûr aidé par le DLSS.



Aucun titre ne semble lui résister, comme la RTX 4080 en son temps et c'est bien normal puisqu'elle affiche des performances quasiment identiques (pouvant varier de quelques % selon votre configuration). Ce n'est pas sur ce point que Nvidia a voulu installer cette version Super,



Le prix reste élevé (une carte graphique à plus de 1000 euros, ça pique) et on a encore du mal à se faire à cette nouvelle conjoncture tarifaire, mais avec un tel GPU, vous serez à coup sûr paré pour l'avenir. En attendant les RTX 5000.