Test de la Radeon RX 7900 XTX : enfin le retour d’AMD ?

La génération Radeon RX 7000 n'est visiblement pas celle où AMD réussira à sortir du lot sur PC. Le fabricant propose une belle hausse des performances, mais sans pouvoir rattraper son concurrent direct, ni sur le prix, ni sur la puissance, ni sur la consommation, ni sur les fonctionnalités annexes (comme Nvidia Broadcast). Dès lors, il devient difficile de le recommander sereinement.



AMD subit comme Nvidia la hausse du prix des matières premières et la complexité à fabriquer des puces de plus en plus sophistiquées. Pour autant, en utilisant un design en chiplet qui permet de mélanger plusieurs procédés de fabrication, on s'attendait à voir AMD plus agressif sur ses prix.



Reste que la Radeon RX 7900 XTX est une carte capable de faire tourner la plupart des jeux dans les meilleures conditions possibles et en 4K. Il faudra une nouvelle fois faire l'impasse sur certaines fonctions et ne pas toujours compter sur le ray tracing. Ne focalisons pas sur ce dernier, il s'agit d'une option graphique encore très gourmande et que les joueurs peuvent désactiver sans trop de sacrifices sur le visuel le plus souvent. Toutefois, pour une carte graphique à plus de 1000 euros, on ne peut qu'être frustré par cette contrainte. Surtout si la concurrence fait mieux sur le sujet pour moins cher. Sur le long terme, de plus en plus de jeux vont intégrer cette option.